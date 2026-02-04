Россия заявила о невозможности полноформатной работы Арктического совета

МИД России заявил о невозможности полноформатной работы Арктического совета

Tекст: Вера Басилая

По словам Масленникова, говорить о возобновлении полноформатной работы Арктического совета пока преждевременно, передает РИА «Новости».

Он отметил, что действующее руководство совета, в которое входят представители Гренландии, Фарерских островов и Дании, неоднократно заявляло на различных площадках: вопрос о возврате к полноценной работе совета, включая министерские сессии, пока не стоит.

Арктический совет был создан в 1996 году как межправительственный форум высокого уровня. Его основная задача – содействие сотрудничеству в Арктике, в том числе в сфере охраны окружающей среды. В состав совета входят Россия, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция; каждые два года происходит ротация стран-председателей.

В марте 2022 года западные страны-участницы совета приостановили участие в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эффективная работа Арктического совета невозможна без исключения темы Украины из его повестки.

Как заявлял директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия осталась единственной страной вне альянса в Арктическом совете, который сейчас работает только в онлайн-формате.

Западные страны стремятся ограничить влияние России в Арктике, что на фоне усиливающихся санкций может сказаться на положении мировой экономики.