    4 февраля 2026, 08:29 • Новости дня

    Россия заявила о невозможности полноформатной работы Арктического совета

    МИД России заявил о невозможности полноформатной работы Арктического совета

    Tекст: Вера Басилая

    Полноценная деятельность Арктического совета пока остается невозможной, поскольку нынешнее руководство объединения неоднократно подчеркивало, что возврата к прежнему формату пока не ожидается, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, говорить о возобновлении полноформатной работы Арктического совета пока преждевременно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что действующее руководство совета, в которое входят представители Гренландии, Фарерских островов и Дании, неоднократно заявляло на различных площадках: вопрос о возврате к полноценной работе совета, включая министерские сессии, пока не стоит.

    Арктический совет был создан в 1996 году как межправительственный форум высокого уровня. Его основная задача – содействие сотрудничеству в Арктике, в том числе в сфере охраны окружающей среды. В состав совета входят Россия, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция; каждые два года происходит ротация стран-председателей.

    В марте 2022 года западные страны-участницы совета приостановили участие в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эффективная работа Арктического совета невозможна без исключения темы Украины из его повестки.

    Как заявлял директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия осталась единственной страной вне альянса в Арктическом совете, который сейчас работает только в онлайн-формате.

    Западные страны стремятся ограничить влияние России в Арктике, что на фоне усиливающихся санкций может сказаться на положении мировой экономики.

    7 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Евгений Попов предположил, что после того, как генерал Владимир Алексеев пришел в себя после покушения, он сам спланирует операцию возмездия.

    «Слава богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», – написал Попов у себя в Telegram-канале.

    Ранее в субботу генерал Алексеев пришел в себя, а врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    Эксперты предполагают, что за нападением на генерала Владимира Алексеева в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

    7 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик Кошкович поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский аналитик заявил, что поражен заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «важности давления на Россию», чтобы добиться переговоров.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Напомним, она заявила, что Россия начнет переговоры с искренними намерениями лишь в том случае, если на нее будет оказано давление. По ее словам, именно поэтому Евросоюз утвердил уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Комментируя ситуацию, Кошкович выразил удивление позицией Евросоюза, подчеркнув, что очередные санкции вряд ли приведут к изменению политики России, пишет РИА «Новости».

    «20-й раз – это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», - написал в соцсетях Кошкович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Также СМИ писали. что ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках этого пакета. При этом, газета Politico сообщила, что подготовка 20-го пакета санкций задерживается.


    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    7 февраля 2026, 16:56 • Новости дня
    Два полицейских ранены при нападении на общежитие вуза в Уфе

    Два полицейских получили ранения при нападении на общежитие вуза Уфы

    Два полицейских ранены при нападении на общежитие вуза в Уфе
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате нападения подростка с ножом на общежитие медицинского университета в Уфе пострадали двое сотрудников полиции и несколько студентов, сообщили в СК.

    Два сотрудника полиции получили ножевые ранения при задержании подростка, напавшего на общежитие медицинского университета в Уфе. При задержании нападавший оказал сопротивление, сообщает СК.

    По данным следствия, нападение произошло 7 февраля в общежитии на улице Репина. Подозреваемый, 15-летний местный житель, был вооружен ножом и атаковал проживающих студентов – несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

    Во время задержания нападавший оказал активное сопротивление, причинив вред полицейским и себе самому. Сейчас подросток помещен в медицинское учреждение.

    Следователи и криминалисты СК совместно с полицией работают на месте происшествия, проводится комплекс первоначальных следственных действий для установления всех обстоятельств и мотивов случившегося.

    Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Уфе задержан подозреваемый в нападении на четверых студентов и полицейского в общежитии высшего учебного заведения.

    Ранее ученик девятого класса школы в Уфе совершил нападение на педагога и сверстников со страйкбольным оружием, никто не пострадал. А до этого сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Уфе и ликвидировали одного боевика.

    7 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Мишустин утвердил новый состав комиссии по Шпицбергену

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении 14 новых членов в комиссию по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене.

    Распоряжение о внесении изменений в состав правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген было опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

    В частности, в комиссию включены статс-секретарь – замглавы Минвостокразвития Антон Басанский, замглавы МИД России Александр Грушко, замминистра энергетики Дмитрий Исламов и посол России в Норвегии Николай Корчунов. Всего в обновленный состав включены 14 человек, при этом ряд членов были выведены из ее состава, передает РИА «Новости».

    Шпицбергенский трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора дал равное право на эксплуатацию естественных ресурсов и территориальных вод Шпицбергена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Норвегии Николай Корчунов заявлял о нарушении НАТО международного права на Шпицбергене. МИД России на встрече с послом Норвегии Робертом Квиле призвал Осло воздержаться от действий, способных привести к усилению напряженности вокруг архипелага.

    7 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ Далецкий вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена
    @ t.me/kozytskyy_maksym_official

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий ВСУ Назар Далецкий, считавшийся погибшим и похороненным после ДНК-теста, вернулся на Украину после обмена пленными.

    Украинский военный, которого официально признали погибшим и похоронили после проведения ДНК-экспертизы, вернулся живым домой после обмена пленными. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, речь идет о бойце ВСУ Назаре Далецком из Львовской области.

    «25 мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными», – заявил источник агентства.

    По его данным, Далецкий находился в российском плену с 2022 года, и один из сотрудников украинского военного ведомства вычеркивал его из списков для обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении с территории, подконтрольной киевскому режиму, 157 российских военнослужащих и троих граждан России. Российская сторона передала 157 военнопленных ВСУ.

    А президент Владимир Путин отметил важную роль посредничества Абу-Даби в процессе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    7 февраля 2026, 19:11 • Новости дня
    Зеленский рассказал об «эмоциях» переговорщиков в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что украинская делегация сообщила ему, что в Абу-Даби вызывало «наибольшие эмоции», однако не раскрыл подробности.

    Зеленский сообщил, что украинская делегация рассказала о деталях диалога с представителями России и США, а также о моментах, вызвавших «наибольшие эмоции и наибольший конструктив», передает РИА «Новости».

    Зеленский отметил, что ждал доклада по «чувствительным» вопросам переговоров, однако не раскрыл подробностей обсуждаемых тем.

    Переговоры проходили в Абу-Даби в среду и четверг, это уже второй раунд встреч такого уровня.

    Первый раунд состоялся там же 23-24 января. В переговорах участвовали делегации России, США и Украины. Вся встреча проходила в закрытом режиме, представители СМИ не были допущены.

    Владимир Зеленский заявил, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.

    Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы на переговорах в Абу-Даби.

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) назвал эти переговоры конструктивными.

    7 февраля 2026, 22:01 • Новости дня
    В МИД отреагировали на сообщения о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт

    Захарова заявила, что мировой спорт без России таковым не является

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о публикации New York Times, где обсуждается возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

    Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете The New York Times, в которой говорится о возможности возвращения России в мировой спорт, передает «Чемпионат».

    Она отметила: «Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является».

    В статье The New York Times подчеркивается, что эпоха изоляции России в мировом спорте, возможно, подходит к концу. По данным издания, во время заседания МОК, прошедшего накануне стартовавших в Игр в Италии, большинство членов комитета выразили готовность приветствовать возвращение российских спортсменов на международную арену.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев отмечал, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.

    7 февраля 2026, 11:08 • Новости дня
    Сухогруз Sfera сел на мель в Финском заливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Финском заливе сухогруз с грузом минеральных удобрений сел на мель по пути в Данию, экипаж из 22 человек не пострадал, сообщили в МЧС.

    Об инциденте с посадкой на мель судна Sfera в Финском заливе сообщает ГУМЧС по Ленинградской области. Сухогруз направлялся из порта Усть-Луга в датский порт Скаген и перевозил 72 000 тонн минеральных удобрений. На борту находились 22 члена экипажа, пострадавших нет.

    Корпус судна не получил повреждений, разлива нефтепродуктов в акватории Финского залива не зафиксировано. Движение других судов в районе происшествия не нарушено, экипаж предпринимает попытки самостоятельно снять судно с мели.

    Как уточняет Северо-Западная транспортная прокуратура, началась проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский сухогруз «Каспиан Шива» сел на мель в Каспийском море. Все члены экипажа остались невредимы, на борту было десять человек.

    Ранее грузовое судно под флагом Вануату садилось на мель в Темрюкском районе Краснодарского края.


    7 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    СМИ: Российский фигурист Гуменник может сменить короткую программу на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фигурист из России Петр Гуменник рассматривает вариант выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпийских играх в Италии из-за неурегулированных авторских прав, пишут информагентства.

    Российский фигурист Петр Гуменник может выступить на Олимпийских играх в Италии с прошлогодней короткой программой. Причина - в неурегулированных вопросах с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер», сообщает ТАСС. Источник агентства пояснил, что Международный олимпийский комитет пока не дал разрешения на использование этой композиции.

    В качестве запасного варианта рассматривается возвращение к прежней программе под музыку из фильма «Дюна». Проблемы с согласованием музыки уже затронули и других фигуристов: Томас-Льоренс Гуарино Сабате из Испании долго не мог согласовать музыку из «Миньонов», а бельгийка Луна Хендрикс была вынуждена заменить песню Селин Дион.

    Петру Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призёром национальных первенств и дважды побеждал в финалах Гран-при России. Сейчас спортсмен уже находится в Милане вместе со своим тренером Вероникой Дайнеко.

    Короткая программа у мужчин пройдёт 10 февраля, а произвольная – 13 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026. А BBC обвинила четверых россиян в нарушении правил допуска МОК и заявила, что некоторые спортсмены, в том числе Гуменник, поддерживали спецоперацию.


    7 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт заявил всего четыре рейса в году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В текущем году финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия.

    Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии может обслужить до конца года всего четыре чартерных рейса. Причиной кризиса стало полное прекращение потока туристов из России, что поставило аэропорт под угрозу полного закрытия.

    Работник аэропорта уточнил в беседе с ТАСС, что до конца года запланированы только два чартерных рейса туда-обратно: на Родос 23 мая с возвращением 30 мая и на Корфу 18 сентября с возвратом 25 сентября. Сейчас других рейсов не ожидается, и перспективы наращивания трафика отсутствуют.

    Он также отметил, что диспетчерская вышка аэропорта, закрытая в октябре прошлого года, не будет работать минимум до конца 28 марта. В этот период возможно выполнение лишь разовых рейсов по отдельным заявкам, а стандартное сопровождение полетов не осуществляется.

    Зимой аэропорт не проводит регулярную уборку взлетно-посадочной полосы от снега, так как ближайшие месяцы не ожидается ни одного планового рейса. Чистка полосы производится только под конкретные разовые полеты. Единственным работающим объектом остается ресторан в пассажирском терминале, который открыт по будням

    До этого сообщалось, что более 4,5 тыс. граждан Финляндии въехали в Россию в 2025 году, несмотря на закрытие пограничных пунктов. Ранее жители Финляндии рассказали, как изменилась их жизнь у закрытой уже третий год границы с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Лаппеенранта может окончательно прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России, особенно из Петербурга.

    7 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    В Тверской области потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА

    Пожар после атаки БПЛА потушили на предприятии Конаковского округа Тверской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Тверской области ликвидировали открытое горение на предприятии Конаковского округа после ночной атаки беспилотника, пострадавших не зарегистрировано, сообщают власти региона.

    Пожар на одном из предприятий Конаковского округа Тверской области, возникший в результате атаки БПЛА, был полностью ликвидирован силами МЧС, сообщает правительство региона. Врио губернатора Виталий Королев сообщил: «Оперативными службами доложено о ликвидации силами МЧС открытого горения на предприятии Конаковского округа, где минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание».

    Власти подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал, а производственный процесс предприятия не был нарушен. Возгорание удалось купировать в кратчайшие сроки, угрозы для жителей и сотрудников не возникло.

    Оперативные службы продолжают работу на месте для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью в субботу на территории предприятия в Конаковском округе после атаки беспилотника произошло возгорание.

    А месяц назад в одном из многоквартирных домов Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, погиб один человек.

    До этого, в декабре жильцы многоквартирного дома в Твери были эвакуированы после пожара, начавшегося в результате падения БПЛА.


    7 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Издатели Roblox выразили заинтересованность в возвращении в Россию

    Блогер Wylsacom сообщил о желании создателей Roblox вернуться в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство популярной игровой платформы Roblox намерено восстановить присутствие на отечественном рынке при условии диалога с надзорными органами, заявил блогер Wylsacom.

    Издатели платформы Roblox стремятся возобновить полноценное присутствие на российском рынке из-за высокой популярности сервиса. Об этом заявил ТАСС блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Он также отметил необходимость поиска точек соприкосновения с надзорными ведомствами.

    «В любом случае, конечно, они заинтересованы в том, чтобы полноценно присутствовать и работать без каких-либо блокировок в России», – сказал Петухов. Он добавил, что вопросы регуляторов к платформе возникли обоснованно.

    Эксперт полагает, что недавнее появление русского языка в игре не стало экстренной реакцией на ограничения. Разблокировка при соблюдении всех требований может создать позитивный прецедент для остальных иностранных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики платформы Roblox планируют развивать видеоигры и торговать виртуальными товарами.

    Ранее Роскомнадзор отказался разблокировать ресурс из-за отсутствия оснований. Российская сторона начнет взаимодействовать с платформой после приведения продукта в соответствие с законами.

    7 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Депутат Василькова заявила о необходимости комплексных мер для развития Бодайбо

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коммунальная авария в Бодайбинском районе продемонстрировала системные инфраструктурные проблемы на ключевой для золотодобычи территории Иркутской области, считает депутат Госдумы Мария Василькова.

    Коммунальная авария в Бодайбинском районе Иркутской области стала сигналом о необходимости комплексных решений для системных инфраструктурных проблем региона, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Василькова. По словам парламентария,  критический износ городской инфраструктуры формировался годами и особенно остро ощущается на территориях с ключевым значением для экономики страны.

    Василькова подчеркнула, что Бодайбинский район остаётся стратегическим центром золотодобычи: в 2025 году здесь добыли 21,3 тонны золота, а запасы, по оценкам специалистов, позволят сохранять этот статус как минимум ещё сто лет. Город Бодайбо, являясь моногородом, полностью зависит от отрасли, однако коммунальная инфраструктура находится в ведении муниципалитета с ограниченным бюджетом.

    Депутат отметила, что крупные золотодобывающие компании активно инвестируют в дороги, объекты энергетики и жильё для вахтовиков, но этого недостаточно для обеспечения устойчивости базовой инфраструктуры города. Президент России ранее поручил концентрировать ресурсы на перспективных точках роста, и мастер-планы, которые разрабатываются для таких городов, должны стать инструментом комплексного развития.

    Депутат напомнила, что в условиях санкционного давления золото приобрело ещё большую стратегическую важность: в 2025 году поставки золота в Китай выросли на 800% до 25,3 тонны, а общий экспорт составил 215 тонн. Резервы Банка России за год увеличились на рекордные 130 млрд долларов, достигнув 326,5 млрд долларов, при этом доля золота в международных резервах превысила 43%.

    Для минимизации рисков аварий необходима консолидация усилий властей и бизнеса, считает Василькова. Опыт создания Федерального центра химии в Усолье-Сибирском и Иркутской нефтяной компании в Усть-Кутском районе показал, что комплексное развитие территорий эффективно снижает инфраструктурные и социальные риски. Депутат выразила готовность делиться опытом для формирования устойчивой модели развития Бодайбинского района.

    Напомним, накануне власти Иркутской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коммунальной аварии в Бодайбо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Архангельской области аварийное отключение оставило без электроснабжения более 22 тыс. человек и десятки социальных объектов в Пинежском и Холмогорском округах.


    7 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгород десятью ракетами пострадали два человека

    ВСУ атаковали Белгород десятью ракетами, пострадали двое мирных жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе ракетного обстрела Белгорода были ранены двое мужчин, которым оказали медицинскую помощь на месте происшествия, сообщили местные власти.

    ВСУ нанесли удар по Белгороду, выпустив 10 ракет, сообщил в своем официальный канале губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, в результате обстрела были ранены двое мирных жителей.

    Медики оперативно оказали пострадавшим помощь прямо на месте происшествия. После обследования в городской больнице №2 предварительные диагнозы у обоих мужчин не подтвердились, угрозы их жизни нет.

    В результате атаки повреждены два коммерческих объекта, инфраструктурные строения, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах и 12 частных домов. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате удара беспилотника по легковому автомобилю в селе Муроме мужчина погиб, а женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

    А в ночь на пятницу обстрел ВСУ привел к серьезным повреждениям в Белгороде. Глава региона уточнил, что пункты временного размещения и временного обогрева пока не разворачивают.

    7 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    «Единая Россия» почтила память авиаконструктора Олега Антонова

    Активисты «Единой России» возложили цветы к бюсту авиаконструктора Антонова

    «Единая Россия» почтила память авиаконструктора Олега Антонова
    @ Единая Россия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подмосковном Жуковском представители «Единой России» почтили память легендарного советского авиаконструктора Олега Антонова в день 120-летия со дня его рождения, возложив цветы к бюсту.

    Партия «Единая Россия» почтила память легендарного советского авиаконструктора Олега Антонова в день 120-летия со дня его рождения. В Жуковском Московской области представители партии, молодогвардейцы и сотрудники опытно-конструкторского бюро имени Яковлева возложили цветы к бюсту академика, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Координатор партийного проекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии, депутат Госдумы Александр Сидякин отметил, что сохранение памяти о таких людях позволяет России сохранять статус одной из мировых авиастроительных держав.

    Он подчеркнул: «Мы сохраняем память обо всех, кто помогал нашей стране стать одной из ведущих авиастроительных держав... А мы и дальше будем отстаивать историческую правду».

    По его словам, на Украине сейчас уничтожают памятники, связанные с историей Советского Союза, тогда как в России эта память сохраняется.

    Секретарь регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын подчеркнул вклад Антонова в отечественное авиастроение. Он напомнил, что за достижения Антонов был удостоен звания Героя Социалистического Труда, получал Сталинскую и Ленинскую премии.

    Перепелицын также подчеркнул роль конструктора в создании самолета Ан-2 и уникального Ан-22 «Антей», который стал первым в мире широкофюзеляжным самолетом и установил множество рекордов грузоподъемности.

    После возложения цветов участники памятных мероприятий посетили аэрогидродинамический институт имени профессора Николая Жуковского.

