  • Новость часаРоссийская делегация прибыла в ОАЭ на переговоры по Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Париж откликнулся на женские лозунги о порядке
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Водителям разъяснили ситуацию с изъятием номеров АМР и ЕКХ
    АвтоВАЗ начал продажи новой битопливной Lada Vesta CNG
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой
    FT: Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения
    Хакеры Beregini получили данные иностранных наемников ГУР Украины
    Из Марокко экстрадировали в Россию «шариатского судью» в Сирии
    4 февраля 2026, 00:56 • Новости дня

    Трамп завершил шатдаун в США

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп подписал законопроект, благодаря которому ключевые органы власти в США вновь получили финансирование.

    Этим Трамп завершил частичный шатдаун (приостановку работы правительства). В результате принятого закона финансирование до 30 сентября получили такие структуры, как Пентагон, минфин и госдепартамент, передает РИА «Новости».

    Министерство внутренней безопасности будет получать средства только до 13 февраля. Вопрос о дальнейшем финансировании этого ведомства остается нерешенным из-за разногласий среди законодателей, связанных с деятельностью службы иммиграционного и таможенного контроля США и массовыми протестами, вызванными этими действиями. Это создает риск очередного частичного шатдауна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей США приняла законопроект для прекращения шатдауна. В субботу в США наступил частичный технический шатдаун, поскольку Сенат одобрил законопроекты о расходах для финансирования большей части правительства. а Палата представителей не успела проголосовать.


    3 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти

    Песков: Индия не сообщала России об отказе от закупок нефти

    Кремль прокомментировал заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нью-Дейли не делал официальных заявлений о том, что собирается прекращать закупать нефть у России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что индийский премьер Нарендра Моди в ходе беседы с ним «дал согласие прекратить закупки российской нефти».

    В октябре Трамп говорил, что индийская сторона якобы планирует сократить свои закупки нефти в России.

    Комментарии (22)
    1 февраля 2026, 03:40 • Новости дня
    Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота
    Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Дональд Трамп обвинил Обаму в попытке совершить «государственный переворот» во время выборов 2016 года и призвал к его аресту в своем посте в социальной сети Truth в четверг, 29 января.

    «Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала сотни ошеломляющих документов по делу Russiagate (Рашагейт – разоблачительный кейс по аналогии с Уотергейтским скандалом, завершившимся отставкой президента США Ричарда Никсона – прим. ВЗГЛЯД). Они доказывают, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ изготовить ложные разведданные о президенте Трампе и активно «сотрудничал с врагом», чтобы подорвать доверие американцев к нашей демократии и убедительной победе президента Трампа в 2016 году», –  пишет  American Conservative.

    Как пишет Трамп в своём посте на тему, это было «попыткой государственного переворота, предпринятой Бараком Хуссейном Обамой и его приспешниками».

    «И пришло время людям заплатить за это. Арестуйте Обаму Сейчас же!» – восклицает нынешний глава Белого дома.

    В последние дни администрация Трампа расследует поведение своих оппонентов на прошлых выборах. Призыв арестовать Обаму поступил всего через день после того, как ФБР выписало ордер на изъятие документов из избирательного штаба округа Фултон близ Атланты, связанных с выборами 2020 года, отмечает журнал.

    Призыв к аресту примечателен участием в расследовании вопроса ряда высокопоставленных чиновников президентской администрации, включая Габбард и замдиректора ФБР Эндрю Бейли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель обнаружил  опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Трампу на выборах. Габбард назвала действия администрации Барака Обамы по «сфальсифицированным» данным о «русском следе» госпереворотом и заговором против Трампа, который назвал скандал с «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США.

    Комментарии (17)
    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует инвестиции Китая и Индии в нефтяную отрасль Венесуэлы.

    «Китай приветствуется, они смогут заключить отличную сделку по нефти», – отметил Трамп во время беседы с журналистами на борту самолета Air Force One. Он добавил, что США сотрудничают с Индией по соглашению о покупке венесуэльской нефти: «Мы уже заключили сделку, саму концепцию сделки», передает Bloomberg.

    По словам Трампа, Индия будет приобретать нефть у Венесуэлы вместо Ирана.

    Ранее на этой неделе временный президент Венесуэлы подписал исторические изменения в национальной нефтяной политике страны. Теперь иностранные компании смогут получать большую долю собственности и платить меньшие налоги, а спустя менее месяца после захвата Николаса Мадуро американскими силами Минфин США выдал генеральную лицензию, расширяющую возможности американских компаний экспортировать, продавать и перерабатывать нефть из Венесуэлы.

    В результате этих изменений США в ближайшее время могут стать крупнейшим импортером венесуэльской нефти за последний год. Администрация Трампа добивается контроля над энергетическим сектором страны и призывает инвестировать 100 млрд долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры.

    Поставки нефти из Венесуэлы в Китай упали с 400 тыс. баррелей в сутки до нуля в январе из-за ужесточения контроля со стороны американского флота над нелегальными перевозками нефти танкерами, ранее направлявшимися в Китай. Большая часть венесуэльской нефти, поступающей в США, принадлежит компании Chevron, имеющей лицензию на сделки с санкционной нефтью, а около 20% поставляют трейдеры Trafigura и Vitol, привлеченные для реализации до 50 млн баррелей, часть из которых ранее была предназначена для Китая.

    Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру Минфина США, сообщило, что смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    Комментарии (26)
    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 05:40 • Новости дня
    NYT сообщила о новой стратегии на Уолл-стрит «Продавай Америку»
    NYT сообщила о новой стратегии на Уолл-стрит «Продавай Америку»
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Инвесторы всё больше разочаровываются в Соединенных Штатах, о чём свидетельствуют падение курса доллара, стагнация фондового рынка и рост стоимости государственных заимствований, всё это привело к новой стратегии «Продавай Америку», пишет NYT.

    «В начале 2026 года на мировых рынках распространилась новая инвестиционная стратегия, в рамках которой торговые стратегии, долгое время основанные на превосходстве Соединенных Штатов, теперь выбирают новый подход: продавать Америку», – пишет New York Times.

    Газета отмечает, что подобные настроения распространились в финансовых кругах после шока от заоблачных тарифов, обрушивших акции и облигации в апреле 2025 года, но в последнее время они усилились, поскольку администрация президента США Дональда Трампа проводит политику, включающую нападки на независимость Федеральной резервной системы и угрозы новой торговой войны с Европой, которые вызывают беспокойство у инвесторов.

    «Продажа американских активов в большей степени направлена на хеджирование существующих рисков в США, диверсификацию в другие активы и определение направлений инвестирования новых средств, а не на попытку покинуть страну», – пишет NYT.

    Но эти меры в последнее время только ослабили доллар. Тогда как золото и серебро, остающиеся надёжными инвестициями во времена нестабильности, достигли рекордных максимумов.

    После резкого падения 30 января, цены на драгметаллы в первый месяц года выросли на 24% и 19% соответственно, при этом цена золота за последние 12 месяцев выросла на 75%.

    Во вторник Трамп заявил, что сохраняющаяся слабость доллара делает американские товары дешевле для остального мира. Эти комментарии встревожили инвесторов, привыкших к давней политике США по поддержанию силы нацвалюты.

    На следующий день министр финансов Скотт Бессент попытался заверить рынки, что, вопреки заявлениям президента, правительство по-прежнему поддерживает сильный доллар и длительный период американской исключительности, доминировавший в инвестиционных стратегиях более десяти лет, остаётся в силе.

    «Отток капитала из США обусловлен более фундаментальными опасениями: беспокойством по поводу безопасности американских рынков в период геополитических потрясений, угрозами в адрес ФРС, растущим государственным долгом и опасениями по поводу соблюдения основополагающих принципов верховенства права. Некоторые инвесторы также испытывают резкие колебания из-за непоследовательной политики Белого дома», – перечисляет газета инвестопасения игроков фондового рынка.

    Кроме этого, существуют ещё скачки курсов на фоне нереализованных обещаний в Белом доме, слабость доллара и непредсказуемые геополитические игры.

    Как отметил Райан Макинтайр, президент Sprott Inc – крупного инвестора в золото, мир смотрит на США как на маяк демократии и верховенства права, но это начинает немного меняться.

    «Речь идет не о стремлении к риску. Речь идет о диверсификации и переоценке рисков», – завершил он статью NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росконгресс назвал вероятных «черных лебедей» для мировой экономики. Bloomberg узнало, что трейдеры сделали максимальные с 2011 года ставки на обвал доллара.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД заметила, что золото становится не по карману мировым центробанкам.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 01:55 • Новости дня
    Вучич спрогнозировал удар США по Ирану в ближайшие 48 часов
    Вучич спрогнозировал удар США по Ирану в ближайшие 48 часов
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сербии Александр Вучич объявил пессимистический прогноз развития ситуации по Ирану и предупредил о чрезвычайно опасном моменте, в котором пребывает весь мир, так как в ближайшие дни могут произойти крупные военные и политические потрясения.

    «Я ожидаю в ближайшие 48 часов удара по Ирану и других важных событий», – сказал он в эфире PinkTV.

    По мнению Вучича, когда в СМИ активно муссируют истории на подобие той, что произошла с Моникой Левински, а сейчас это документы о похождениях Джеффри Эпштейна, принимаются поспешные решения о противоречивых нападениях. Чтобы сместить внимание общественности, работают СМИ с подробностями о скабрёзных историях.

    Президент Сербии считает, что всё, что происходит сейчас, только ускорит некоторые спорные политические решения.

    Несмотря на катастрофические прогнозы он подчеркнул, что Сербия должна оставаться сосредоточенной на собственном развитии и сохранении стабильности. Вучич надеется, что приверженность миру поможет стране в это непростое время.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке, а также о том, что США готовы вести диалог с Ираном по сделке.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 20:29 • Новости дня
    Трамп: Моди согласился прекратить покупать нефть у России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди последний «дал согласие прекратить закупки российской нефти».

    По словам Трампа, Индия «намерена увеличить объемы импорта топлива из Соединенных Штатов и, возможно, Венесуэлы», передает ТАСС.

    «Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение войны с Россией и Украиной. Он согласился прекратить приобретать российскую нефть, закупать намного больше (этого сырья) у США и, потенциально, Венесуэлы», – заявил глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Американский лидер выразил мнение, что такой шаг со стороны Индии поможет приблизить окончание конфликта на Украине.

    В октябре Трамп заявил, что индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко в ноябре сообщал, что Индия сохранила закупки российской нефти.

    В декабре президент России Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить потребности Индии в топливе.

    Комментарии (2)
    1 февраля 2026, 04:40 • Новости дня
    Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине

    Уитакер назвал мировое сделку первым шагом к миру на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о значительном прорыве в дипломатических усилиях по прекращению войны на Украине, отметив, что урегулирование конфликта «неминуемо».

    «Мы всё ближе и ближе к достижению соглашения», – приводит слова Уитакера в интервью FoxNews портал Sada El-Balad.

    Уитакер отметил, что дипломатические команды сосредоточены на решении «технических и сложных вопросов», которые остаются на повестке дня.

    Дипломат подчеркнул, что, хотя детали сложны, движение к соглашению вышло на критическую стадию. Уитакер заявил об оптимистичной оценке процесса переговоров, которые, по его мнению помогут сторонам договориться.

    Он охарактеризовал соглашение как близкое к завершению, но признал, что последние препятствия связаны с весьма специфическими моментами, такими как территориальные разграничения, гарантии безопасности и обеспечение постконфликтной стабильности.

    «Мирное соглашение, которое, по сути, является первым шагом, – сложный документ. Он касается территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня. Это сложные вопросы», – цитирует Уитакера РИА «Новости».

    Аналитики рассматривают это заявление как один из наиболее убедительных признаков того, что международное сообщество, возглавляемое США и НАТО, ставит во главу угла прекращение боевых действий путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Уитакер заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в течение 90 дней. В начале января он заявил, что все мы можем оказаться на пороге мира на Украине. Уиткофф сообщил, что  США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 10:40 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
    Bloomberg: Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В США стартует масштабный проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов для защиты промышленности от перебоев поставок, пишет Bloomberg

    Президент США Дональд Трамп объявил о запуске стратегического резерва критически важных минералов на сумму 12 млрд долларов, чтобы сократить зависимость производителей от редкоземельных металлов из Китая, сообщает Bloomberg.\

    Проект получил название Project Vault. Он объединит 2 млрд долларов частных инвестиций и 10 млрд долларов кредита Экспортно-импортного банка США, что станет крупнейшей сделкой в истории банка.

    Трамп подчеркнул: «Мы не хотим снова переживать то, что было год назад», напоминая о торговых спорах между Вашингтоном и Пекином, когда возникли ограничения на доступ к китайским редкоземельным материалам. По его словам, резерв должен «гарантировать, что американские компании и рабочие никогда не пострадают из-за дефицита». Project Vault будет фокусироваться на таких материалах, как галлий и кобальт, необходимых для производства авиационных двигателей и смартфонов.

    В создании запаса уже согласились участвовать более десяти компаний, в том числе GM, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova и Google. Закупку сырья будут организовывать трейдеры Hartree Partners, Traxys North America и Mercuria Energy Group. Проект позволит производителям запасаться необходимыми материалами без необходимости самостоятельно хранить большие объемы сырья.

    Производители смогут заранее определить нужный объем и стоимость закупки, внести предоплату, а при перебоях в поставках – полностью использовать резерв. При этом они обязуются со временем восполнить израсходованные материалы. Такая схема должна защитить отрасль от ценовых колебаний и перебоев с поставками.

    Администрация США уже инвестирует в развитие добычи редкоземельных материалов в стране и заключает соглашения о сотрудничестве с Австралией, Японией и Малайзией. На предстоящем саммите в Вашингтоне ожидаются новые договоренности, в том числе с Евросоюзом, представители которого подтвердили стремление к устойчивому партнерству по критически важным минералам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США захватили редкоземельные элементы, которые необходимы Европе для производства вооружений.

    Китай объявил о снятии запрета на экспорт редкоземельных металлов в США.

    Австралия и США решили совместно добывать редкоземельные металлы.

    Комментарии (5)
    2 февраля 2026, 14:27 • Новости дня
    Испанская нефтяная компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле

    Mundo: Испанская Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанская нефтяная компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле, пишет Mundo.

    Согласно информации Mundo, Repsol попала под действие генеральной лицензии, выданной Белым домом американским компаниям, поскольку у нее есть дочерняя структура в США – Repsol Trading USA Corporation, передает РИА «Новости».

    Издание также отмечает, что группа конгрессменов-демократов направила руководству Repsol письмо с предупреждением относительно сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа. В письме содержится мнение, что действия администрации Трампа в Венесуэле осуществляются без одобрения Конгресса и необходимой правовой базы.

    Ранее Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы.

    В середине января США совершили первую продажу венесуэльской нефти на 500 млн долларов.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Трамп решил возвести в Вашингтоне триумфальную арку выше мемориала Линкольна
    Трамп решил возвести в Вашингтоне триумфальную арку выше мемориала Линкольна
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп планирует возвести триумфальную арку высотой 76 метров (250 футов) на берегу реки Потомак, сообщили СМИ.

    Новый монумент, по задумке, должен затмить по размерам Мемориал Линкольна (30 метров) и Белый дом (21 метр), став самым высоким памятником подобного рода в мире. Арка, получившая рабочее название Independence Arch, приурочена к 250-летию США и должна расположиться между Мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем, передает The Washington Post.

    Трамп обсуждал с архитекторами меньшие варианты – 37 и 50 метров, однако настаивает на максимальной высоте, считая, что «250 за 250» – символично и впечатлит гостей столицы. «Я хочу, чтобы это была самая большая арка во всем мире», – заявил он журналистам на борту Air Force One. По его словам, монумент должен стать глобальным символом, превосходящим по масштабу даже парижскую Триумфальную арку (50 метров) и мексиканскую Арку победы (67 метров).

    Однако градостроители и искусствоведы опасаются, что столь массивная арка нарушит композицию исторического центра Вашингтона, закроет важные виды и изменит восприятие других мемориалов. Кейтсби Ли, автор идеи скромной временной арки для юбилея, считает, что подобная конструкция «неуместна» на выбранном участке.

    По планам Белого дома, арку планируют финансировать за счет частных пожертвований, оставшихся после строительства нового бального зала для Белого дома, ориентировочная стоимость – 400 млн долларов. Среди доноров этого проекта – крупнейшие корпорации, включая Amazon, Google и Lockheed Martin. Для реализации монумента потребуется одобрение федеральных ведомств и, вероятно, Конгресса, поскольку участок Memorial Circle находится под управлением Национальной парковой службы.

    Местные историки также отмечают, что планируемая арка может закрыть вид на Арлингтон-хаус, бывшую усадьбу Роберта Ли, и изменить характер мемориального коридора между Севером и Югом. В качестве компромисса Кейтсби Ли предложил рассмотреть другой участок – Barney Circle на юго-востоке Вашингтона, где масштабная арка не будет конкурировать с историческими памятниками.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    WP опубликовала шуточные планы Трампа о новых штатах США

    Tекст: Катерина Туманова

    За субботним ужином на банкете клуба «АльфаАльфа» американский президент Дональд Трамп высмеял политических оппонентов, пошутил о скором вторжении в Гренландию и предположил, что может подать в суд на своего недавно выдвинутого кандидатом на пост председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша.

    «Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся купить её. У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может занять 53-е место», – приводит Washington Post (WP) шутки американского лидера.

    Трамп также указал на Кевина Уорша, кандидата на пост следующего председателя ФРС, которому не поздоровится, если он огорчит главу Белого дома.

    «Если он не снизит процентные ставки, я подам на него в суд. Я шучу», – сказал Трамп.

    Трамп в финале вечера пояснил журналистам, что это был вечер шуток и рассказал  о первой леди Мелании и одноимённом документальном фильме «Мелания», который был снят компанией Amazon, основатель которой Джефф Безос является членом клуба Alfalfa Club.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комик Билл Махер сравнил заявления Трампа о Гренландии с испортившей ковер собакой. МИД Дании сообщал в конце января о том, что США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова. При этом премьер-министр Гренландии призвал  готовиться к возможному военному вторжению.


    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:55 • Новости дня
    Axios узнал о готовности США вести диалог с Ираном по сделке

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Ирану по нескольким каналам, что открыта для переговоров по сделке, сообщил Axios высокопоставленный чиновник США.

    «Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи представителя Белого дома Стива Уиткоффа с высокопоставленными иранскими официальными лицами в Анкаре в конце этой недели, сообщили Axios два источника. По их словам, дело движется, делается всё возможное», – сказано в материале Axios.

    Другой американский чиновник подтвердил, что встреча между США и Ираном может состояться на этой неделе в Турции. Три страны, которые работали с администрацией Трампа над соглашением о прекращении огня в секторе Газа, хотят, чтобы переговоры между США и Ираном предотвратили войну в регионе.

    Официальные лица Белого дома заявляют, что Трамп не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и остается открытым для диалога.

    Недавние комментарии Трампа о переговорах не являются блефом, но США не знают, уполномочит ли верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи своих дипломатов заключить сделку, которая может привести к серьезным последствиям.

    Напомним, ранее Трамп отдал приказ о массированном наращивании военной мощи в Персидском заливе, что повышает ставки США через переговоры предотвратить удар по Ирану и более широкую региональную войну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке. Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД изучала, как может выглядеть новая атака США на Иран.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 05:12 • Новости дня
    Трамп назвал себя способным спасти финансовое положение ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в воскресенье выступил защитном ООН, отметив, что организация обладает «огромным потенциалом», в том числе миротворческим, и опровергнув возможность закрытия штаб-квартиры в Нью-Йорке.

    «Если бы они пришли к Трампу и сказали ему [о проблеме], я бы заставил всех заплатить, точно так же, как я заставил заплатить НАТО», – сказал Трамп Politico в телефонном интервью.

    Президент США заявил, что один его телефонный звонок приведёт к тому, что страны начнут присылать чеки «в течение нескольких минут». Так глава Белого дома  представил себя как единственного, кто способен стабилизировать финансовую ситуацию ООН.

    Трамп сформулировал  защиту ООН как вопрос долгосрочной глобальной стабильности. Он предположил, что организация незаменима для «урегулирования войн».

    «Когда меня больше не будет рядом, улаживать войны сможет ООН», – заметил Трамп, подчеркнув, что этот институт остаётся необходимой опорой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Организация Объединенных Наций неправильно расходует средства, предоставляемые Соединенными Штатами. ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, в том числе США, которые являются крупнейшим донором организации. Гутерреш предупредил об угрозе финансового коллапса в ООН из-за неплатежей.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 21:14 • Новости дня
    Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawk
    Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawk
    @ Elizabeth Frantz/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России) обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением поставлять киевскому режиму ракеты Tomahawk.

    Эти ракеты якобы способны стать «переломным фактором в военном плане», заявил Грэм, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что действующие меры давления на Москву не приносят ожидаемого результата. По его словам, попытки подтолкнуть российскую сторону к переговорам пока не работают.

    Грэм также поддержал идею усиления экономических санкций. Он полагает, что Вашингтону и Европе следует нацелиться на покупателей российской нефти.

    В ноябре президент США Дональд Трамп заявлял, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Белгороде больницы перешли на резервные источники питания и работают штатно
    Назван размер отката экс-руководству Курской области за фортификации
    Подозреваемый в похищении мужчины ликвидирован на Рублевском шоссе
    Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН
    Биткоин подешевел до минимума с ноября 2024 года
    Российскую конькобежку Фаткулину дисквалифицировали
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна