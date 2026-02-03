  • Новость часаРоссийская делегация прибыла в ОАЭ на переговоры по Украине
    Париж откликнулся на женские лозунги о порядке
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Водителям разъяснили ситуацию с изъятием номеров АМР и ЕКХ
    АвтоВАЗ начал продажи новой битопливной Lada Vesta CNG
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой
    FT: Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения
    Хакеры Beregini получили данные иностранных наемников ГУР Украины
    Из Марокко экстрадировали в Россию «шариатского судью» в Сирии
    3 февраля 2026, 23:45 • Новости дня

    Биткоин подешевел до минимума с ноября 2024 года

    Tекст: Антон Антонов

    Курс биткоина на крупнейшей криптовалютной бирже Binance опустился ниже 74 тыс. долларов впервые со дня победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из данных торгов.

    Цена биткоина упала на 6,92% за сутки и составил 73235 долларов. Это минимальное значение с 6 ноября 2024 года, передает РИА «Новости».

    По данным портала CoinMarketCap, агрегирующего цены более чем по 20 биржам, стоимость биткоина падала на 6,9% и в среднем достигала 73 124 долларов за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы Трампа в ноябре 2024 года биткоин демонстрировал активный рост. В октябре стоимость биткойна превысила  125 тыс. долларов.

    Цены на золото, серебро и биткоин, которые показывали рекорд за рекордом весь прошлый год и начало 2026 года, обрушились в пятницу.

    3 февраля 2026, 03:27 • Новости дня
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге

    Подозреваемый Жилкин рассказал о конфликте и убийстве мальчика в Петербурге

    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    @ кадр из видео 78.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в убийстве мальчика из Санкт-Петербурга Петр Жилкин заявил, что знал свою жертву до убийства.

    После задержания в Псковской области, где Жилкин пытался скрыться, он сначала отказывался давать показания. Однако под давлением улик признался в содеянном и подробно рассказал свою версию событий, передает 78.ru.

    По словам Жилкина, он был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл ему машину на парковке гипермаркета. В день исчезновения ребенка, 30 января, между ними произошел конфликт.

    Жилкин заявляет, что мальчик якобы начал его шантажировать, требуя 500 тыс. рублей за молчание о «нездоровом интересе» и их «отношениях». В ходе ссоры, по словам подозреваемого, он ударил ребенка по голове, после чего тот погиб почти мгновенно.

    Жилкин признался, что связал тело скотчем, погрузил в свой автомобиль Toyota Fortuner и вывез в Ломоносовский район Ленинградской области. Там, по его словам, он утопил тело в водоеме коттеджного поселка «Лужайка».

    В ходе обысков на его электронных устройствах следователи обнаружили терабайты детской порнографии. Также выяснилось, что сожительница Жилкина знала о его наклонностях. Аккаунты подозреваемого содержали многочисленные репосты из националистических сообществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал ранее сообщил, что тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, предположительно, обнаружено в водоеме в Ленинградской области. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

    3 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти

    Песков: Индия не сообщала России об отказе от закупок нефти

    Кремль прокомментировал заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нью-Дейли не делал официальных заявлений о том, что собирается прекращать закупать нефть у России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что индийский премьер Нарендра Моди в ходе беседы с ним «дал согласие прекратить закупки российской нефти».

    В октябре Трамп говорил, что индийская сторона якобы планирует сократить свои закупки нефти в России.

    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    3 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Замерзшая насмерть тагильская пенсионерка оказалась заслуженным учителем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Найденная погибшей в Нижнем Тагиле на улице Нина Фесвитянинова более 50 лет проработала в системе образования и руководила профильным отделом районной администрации, сообщают СМИ.

    Нина Фесвитянинова была награждена медалью «За доблестный труд», имела звания отличника просвещения РСФСР и народного образования СССР, передает E1.ru со ссылкой на «Уральского рабочего».

    В разные периоды жизни она работала учителем русского языка и литературы, а также возглавляла школу № 45.

    Кроме того, заслуженный педагог на протяжении 24 лет руководила отделом образования Тагилстроевского района.

    Тело погибшей обнаружили недалеко от ее дома на улице Пархоменко 1 февраля. По предварительным данным, женщина ушла из квартиры ночью раздетой, будучи обутой лишь в домашние тапочки. Вероятной причиной трагедии могла стать дезориентация.

    В 2021 году в Челябинской области полицейские отказались без решения суда пробивать геолокацию пропавшей в метель 80-летней женщины, в результате пенсионерка погибла.

    3 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию нового объединения

    Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию Евразийской хартии

    Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию нового объединения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять государств, включая Россию, приняли решение о начале совместных консультаций по созданию Евразийской хартии, строящейся по принципам многообразия и многополярности.

    Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма согласились приступить к инклюзивным консультациям по созданию Евразийской хартии, сообщает ТАСС. Об этом говорится в совместном заявлении, поступившем в агентство от пресс-службы МИД Белоруссии.

    В документе подчеркивается: «Мы соглашаемся начать инклюзивный консультативный процесс по Евразийской хартии в евразийском формате с целью обсуждения соответствующих субстантивных и процедурных вопросов, связанных с идеей разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Мы также соглашаемся рассмотреть результаты консультативного процесса. Сроки и место будут определены его участниками в будущем».

    Идея разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности прозвучала впервые на Первой международной конференции по евразийской безопасности, которая прошла в Минске в октябре 2023 года. В последующем обсуждение будущего документа продолжилось в 2024 и 2025 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийская хартия разнообразия и многополярности в XXI веке должна быть принята на уровне глав государств.

    3 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины

    Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным

    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины дала военному руководству России время, чтобы провести техническую и агентурную разведку. Это позволило сделать новую атаку более адресной и выверенной, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.

    «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

    По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    3 февраля 2026, 17:30 • Новости дня
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна

    Певица Алла Пугачева упоминалась в документах по делу Эпштейна

    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна обнаружено упоминание российской певицы Аллы Пугачевой в письме венчурного инвестора.

    Имя певицы Аллы Пугачевой фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости». Документы министерства юстиции США содержат письмо венчурного инвестора Бориса Николича, отправленное Эпштейну в январе 2014 года.

    В нем Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых людях, отмечая: «Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву Елизавету II. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос».

    В письме также указано, что самым почитаемым человеком в мире по результатам опроса стал основатель Microsoft Билл Гейтс. В теме письма значится: «Миссия выполнена для некоторых».

    Джеффри Эпштейну в 2019 году в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую деятельность. По этим статьям ему грозило до 40 лет лишения свободы и до пяти лет по второй статье. По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. Некоторым жертвам он платил наличными сотни долларов и поручал находить новых девушек для подобных встреч. Возраст пострадавших доходил до 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предстоящий допрос Билла и Хиллари Клинтон по этому делу. Между тем после публикации новых документов по делу Эпштейна доверие к кронпринцессе Метте-Марит в Норвегии снизилось у более чем трех четвертей жителей страны.


    3 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья

    ФСБ предотвратила диверсию на энергообъекте Подмосковья, задержан иностранец

    ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранец был задержан в Москве при попытке организовать подрыв энергетического объекта на территории Подмосковья по заданию украинских спецслужб, при нем нашли 5 кг взрывчатки.

    Сотрудники ФСБ задержали в Москве 29-летнего иностранца по подозрению в подготовке взрыва на энергетическом объекте в Московской области, передает ТАСС.

    По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный действовал по заданию запрещённой в России украинской террористической организации, связанной со спецслужбами Украины.

    В ведомстве уточнили: «Федеральной службой безопасности в Москве задержан гражданин иностранного государства 1996 года рождения, причастный к подготовке диверсионно-террористического акта по заданию запрещенной в России украинской террористической организации, действующей в интересах спецслужб Украины». По информации спецслужб, мужчина был завербован через мессенджер Telegram и прибыл в Россию для совершения диверсии, после чего собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных.

    У задержанного обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатки 5 кг, а также телефон, содержавший переписку с куратором о подготовке к теракту. В ФСБ добавили, что подозреваемый признал свою вину и дал показания о подготовке диверсии по заданию украинской организации.

    В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и ношении взрывных устройств, а также о приготовлении к диверсии, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

    ФСБ напомнила, что спецслужбы Украины продолжают активно искать исполнителей диверсий и терактов в интернете и мессенджерах, и подчеркнула: все согласившиеся на содействие противнику будут выявлены, привлечены к ответственности и наказаны.

    Напомним, накануне ФСБ предотвратила серию диверсий украинских спецслужб под Астраханью. В тот же день ФСБ пресекла теракт смертника по заданию Киева в Крыму.

    Ране сотрудники ФСБ предотвратили убийство российского военного в Петербурге.

    3 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Военкор Коц: Энергосистема Украины подверглась мощнейшей атаке с начала года
    Военкор Коц: Энергосистема Украины подверглась мощнейшей атаке с начала года
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированного налета на подконтрольной киевскому режиму территории серьезные повреждения получили стратегические объекты генерации, сообщил военкор Александр Коц.

    В Киевской области под огнем оказались ТЭС-4 и Трипольская станция, а также важная подстанция, связывающая город с Ровенской АЭС, указал Коц в своем Telegram-канале.

    Тяжелая ситуация сложилась в Харькове, где инфраструктура подвергалась ударам в течение многих часов. Из-за серьезных разрушений без тепла и воды остались 820 жилых домов, поэтому коммунальщикам пришлось сливать теплоноситель из системы во избежание замерзания труб.

    Ракетные прилеты зафиксированы на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и Приднепровской станции в Днепропетровске.

    Также взрывы прогремели на энергообъектах в Запорожье, Павлограде, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области прозвучала серия громких взрывов, они также раздались в центральной части страны.

    Также в Днепропетровске зафиксировали повреждения инфраструктурного объекта.

    3 февраля 2026, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро

    Политолог Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры в финансировании Украины

    Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине на 90 млрд евро
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Страх перед поражением ВСУ на фронте может заставить Брюссель пойти на самые радикальные меры в поиске денег для Киева. Вместе с тем, в ЕС нет консенсуса по этой теме, а политика в отношении Украины вызывает все больше вопросов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС не смогли согласовать кредит Украине на 90 млрд евро.

    «Европейцам все труднее находить в своих бюджетах деньги на поддержку Украины. В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    «При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд других европейских политиков обещают Киеву помощь, чтобы не допустить поражение ВСУ на фронте. Европа расценит это фиаско, как свое собственное. Думаю, Брюссель пойдет на самые радикальные меры, чтобы изыскать средства для Киева. Надежды возлагаются, в том числе, на Германию, как самую богатую страну региона», – продолжил он.

    «Вместе с тем, политика ЕС в отношении Киева вызывает все больше вопросов. Почему Брюссель не ищет дипломатическое решение украинского кризиса? Почему он делает ставку на продолжение конфликта, в котором Украина не в состоянии победить? Впрочем, ряд западных СМИ тиражирует идею о том, что после разгрома ВСУ российская армия якобы двинется на Европу. Эти угрозы используются для обоснования того, почему европейским странам нельзя жалеть денег на поддержку украинской стороны», – заметил спикер.

    Ранее постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к единому мнению относительно механизма предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейский источник. «Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», – сказал собеседник агентства.

    Политическое решение о кредитовании Киева на период 2026–2027 годов было принято на саммите ЕС еще в декабре прошлого года. Киев рассчитывает получить первый транш в апреле. Но его исполнение тормозится из-за согласования пакета законодательных норм. Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    На этом фоне произошли разногласия между Берлином и Парижем, сообщает Politico. «Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие». Пятая республика же ведет активную кампанию за то, чтобы предоставить льготные условия военным компаниям Евросоюза для укрепления оборонной промышленности блока.

    Берлин отверг предложение французского лидера Эммануэля Макрона о преференциях для европейских фирм. ФРГ требует такого режима для компаний из стран, оказавших «наибольшую финансовую поддержку Киеву». Газета ВЗГЛЯД писала, что деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри, и этот раскол выходит даже за пределы Европы.

    3 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями

    Колесник: ВСУ стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями

    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские вооруженные силы продолжают попытки прорыва на российские приграничные территории и концентрируют подразделения у границы с Курской и Белгородской областями, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям. Все эти подразделения будут уничтожены, прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», – заявил депутат, передает «Газета.Ru».

    Колесник считает, что российские военные эффективно отвлекают силы ВСУ от попыток продвижения вглубь российских регионов, одновременно нанося удары по энергетической инфраструктуре на Украине.

    Он добавил, что пока украинские военные заняты защитой и восстановлением своей энергетики после российских ударов, российские подразделения могут проводить зачистки в приграничных районах.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как они могут выглядеть и где вероятно их проведение.

    3 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о вводе войск на Украину после заключения мира
    Генсек НАТО заявил о вводе войск на Украину после заключения мира
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника от стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.

    Рютте заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине появятся иностранные военные контингенты, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления в Верховной раде Украины Рютте отметил, что как только будет заключено соглашение о мире, «сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начал визит на Украину с обращения к депутатам Верховной рады.

    Ранее он сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей.

    После применения российского комплекса «Орешник» Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    3 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

    Политолог Шеслер: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

    Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    По итогам прекращения паузы в ударах по энергетическим объектам можно сделать несколько выводов. Во-первых, на восстановление украинской инфраструктуры требуется много времени. Во-вторых, разборки между центральными украинскими властями и региональными руководителями обостряется. Наконец, в украинцах усилилось желание завершить конфликт, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая находится между Молдавией и Румынией», – напомнила политолог Лариса Шеслер.  

    По ее мнению, это в очередной раз подтвердило, что украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, и исправить это полумерами абсолютно невозможно». Поэтому Владимир Зеленский отчаянно стремится добиться продолжительной передышки.

    «Он надеялся, что Дональд Трамп поможет продлить паузу в ударах до наступления тепла, до весны. В то же время, провокации и обстрелы со стороны Украины не прекращались, а риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам. Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, приостановка ударов подсветила не только проблемы с ЖКХ на Украине, но и разборки между политиками в стране. «Конфликт связан с тем, что центральные украинские власти и региональные руководители пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что население не может воспользоваться в собственных квартирах светом, теплом и водой», – пояснила Шеслер.

    По ее словам, многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Жители украинских городов находятся в очень депрессивном состоянии: никто не хочет воевать, все панически смотрят в будущее, понимая, что продолжение боевых действий не сулит им ничего хорошего», – рассказала политолог.

    Она уточнила, что в этой связи население Украины питало «неустойчивые надежды» на то, что киевские власти, понимая безвыходность положения, все же пойдут на какое-то решение конфликта. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – отметила собеседница.

    «Другое дело, что на Украине нет политического субъекта, который бы мог повлиять на власть в Киеве. Под бурные аплодисменты Запада ликвидированы все политические структуры: партии, общественные организации, независимые СМИ, вокруг которых могли бы объединиться люди для защиты своих интересов», – заключила Шеслер.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    3 февраля 2026, 12:25 • Новости дня
    Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
    Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Белгородской области принимают срочные меры по усилению безопасности приграничных районов после того, как с начала 2026 года число погибших среди мирных жителей выросло в 10 раз по сравнению с 2025 годом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил о критической ситуации на приграничных территориях региона.

    По его словам, с начала 2026 года в результате обстрелов погиб 21 мирный житель, еще 98 человек получили ранения, среди них шесть детей. Гладков отметил, что по сравнению с 2025 годом число погибших увеличилось в десять раз.

    Он рассказал, что накануне провел совещание с руководителями силовых структур, а сегодня встретился с представителями подразделений «БАРС-Белгород», «Орлан», главами муниципалитетов и представителями Минобороны. «Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», – подчеркнул Гладков.

    За прошедшие сутки в Белгородской области зафиксированы многочисленные атаки беспилотников и обстрелы со стороны ВСУ.

    Гладков сообщил, что в Белгородском округе атакованы 15 населенных пунктов: из 29 дронов 25 были сбиты, однако повреждены склад, автомобили и частные дома, а также остекление квартир. В Борисовском округе четыре дрона атаковали село Грузское, где пострадали КамАЗ и социальный объект. Над Валуйским округом сбито три дрона, повреждений нет.

    В Грайворонском округе зафиксировано пять обстрелов и 20 атак беспилотников. В селе Замостье дрон атаковал служебный автомобиль, в результате чего ранен мужчина. В других населенных пунктах округа повреждены частные дома, автомобили, квартиры и инфраструктурные объекты.

    В Краснояружском округе за сутки сбито 15 из 24 дронов, повреждены инфраструктурные объекты, частные дома, машины. В Шебекинском округе зафиксировано 47 атак беспилотников и применение боеприпаса: ранены три человека, повреждены предприятия, автомобили, линии электропередачи и частные дома. В остальных округах дроны были сбиты без последствий.

    Гладков также сообщил о реализации кадрового проекта «Время СВОих героев», который помогает ветеранам спецоперации на Украине начать собственное дело. Победители уже запустили свои проекты: Евгений Бабенко открыл столовую в Яковлевском округе, а Магомед Ахматов с супругой – фотостудию в Белгороде.

    В регионе стартовал капитальный ремонт почти 300 многоквартирных домов – в Белгороде, Губкине, Валуйках, Шебекине и Чернянском округе. Приемка домов проводится с участием собственников, чтобы обеспечить высокое качество работ, отметил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Сурково пострадал один мирный житель в результате атаки беспилотника. Три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Четыре мирных жителя пострадали из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины на село Головчино Грайворонского округа Белгородской области.

    3 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные для подготовки пилотов к борьбе с беспилотниками задействовали экспериментальные самолеты, имитирующие барражирующие боеприпасы, пишет The War Zone.

    Военные США провели учения Sentry South 26.1, в ходе которых отрабатывали перехват целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», который называют аналогом российских «Гераней», пишет The War Zone.

    Роль воздушных мишеней выполняли два легких композитных самолета Risen KX-2 частной компании KestrelX. Эти аппараты способны воспроизводить профиль полета крылатых ракет и беспилотников на малых высотах.

    Глава компании Дон Мосли отметил, что использование истребителей пятого поколения для имитации таких угроз обходится бюджету слишком дорого.

    «Настоящей угрозой, по моему мнению, где ценовой барьер супернизкий, являются вооруженные БПЛА, подобные тем, что мы видим на Украине», – заявил он.

    Опыт спецоперации на Украине показал острую необходимость специальной подготовки летчиков к борьбе с малозаметными дронами.

    Самолеты KestrelX отличаются низкой радиолокационной заметностью и большой продолжительностью полета, достигающей 12 часов. Они действовали над водой на высоте около 300 метров, затрудняя обнаружение бортовыми радарами истребителей.

    Пилоты ВВС США признали, что визуальная идентификация и наведение оружия на такие медленные цели представляют значительную сложность.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в 2025 году Россия смогла переломить ход конфликта на Украине с помощью беспилотников.

    3 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»

    Умерла советский диктор Жильцова

    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    @ Виталий Созинов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни.

    «Не стало Светланы Жильцовой – легендарного советского диктора. КВН, «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши». Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы», – говорится в сообщении «Первого канала».

    Как отмечает телеканал, Жильцова ушла из профессии на пике популярности и посвятила себя семье.

    Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Ее телевизионная карьера началась еще во время учебы на четвертом курсе университета, когда она победила в конкурсе и стала диктором-переводчиком в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады.

    Ранее диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.

