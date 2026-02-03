В Белгороде больницы перешли на резервные источники питания и работают штатно

Tекст: Вера Басилая

Восстановительные работы в Белгородской области ведутся в круглосуточном режиме. После ракетного удара поэтапно возобновляется подача электричества, воды и тепла, в том числе на объекты критической инфраструктуры и социальные учреждения.

В штатном режиме работают как областные детская больница, так и больница Святителя Иоасафа. Свет есть и в Шебекинской ЦРБ. В некоторых районах Белгорода сохраняются перебои с энергоснабжением, технической водой и теплом, не функционируют светофоры, сообщает «Белгородские вести».

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что аварийные бригады приступили к работе с первых минут, обследуют поврежденное оборудование и сразу начинают восстановление.

«В первую очередь вы увидите электричество, тепло и подачу воды в свои квартиры и дома», – заявил глава региона. Он добавил, что получать подробную информацию можно через расширенный колл-центр «122».

В городе аварийные службы запускают резервные генераторы для подачи света в многоквартирные дома. Из-за отключения светофоров на улицы вышли регулировщики.

В ряде районов наблюдаются очереди на АЗС, однако Гладков заверил белгородцев, которые решили запастись топливом для генераторов, что его в регионе его достаточно, и рекомендовал автомобилистам во избежание очередей на городских АЗС заправляться в том числе на заправках в пригороде.

Резервные генераторы были подключены на социальных объектах, системах водоснабжения и водоотведения, мероприятие проходит по установленному плану. Власти готовы к дальнейшему развитию ситуации, однако пункты обогрева пока не разворачиваются.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

В результате атаки ВСУ все городские водозаборы были отключены от электроснабжения, началось подключение к резервным источникам.