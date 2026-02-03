Стримершу Алину Рин нашли в архивах дела Эпштейна

Tекст: Алексей Дегтярёв

В обнародованных Минюстом США документах имя девушки прямо не упоминается, однако в переписке дважды встречается ссылка на ее аккаунт, пишет «Газета.Ru».

В одном из сообщений собеседник финансиста заявил, что имеет связь с россиянкой.

Сама блогер назвала ситуацию ужасной и заявила, что не знает отправителя ссылки, так как имена участников диалога в файлах скрыты. По словам девушки, в момент описываемых событий 2019 года она находилась в Японии и посещала гору Митоки в одиночестве.

«Это явно сделал кто-то русский, потому что там смайлики стоят, как только русские ставят. Вот эти вот, как там… Ногти обстриженные. Ну, короче, вы поняли, да? Скобочки вот эти вот. Я понятия не имею, кто это. Мне самой суперинтересно», – отметила она.

Алина Рин родилась 15 августа 1995 года в Москве и известна как актриса озвучивания и создатель игрового контента.

Ранее сообщалось, что в файлах Эпштейна нашли упоминание российской певицы Аллы Пугачевой.

До этого был отслежен маршрут Эпштейна в России в 2018 году, когда в стране проходил чемпионат мира по футболу.