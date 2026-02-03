Российскую конькобежку Фаткулину дисквалифицировали

Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины

Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным

Tекст: Анастасия Куликова

«Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.

«Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.

Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.