    3 февраля 2026, 20:30 • Новости дня

    Путин сообщил о сокращении инфляции до 5,6% в конце 2025 года

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Показатель инфляции в России по итогам 2025 года снизился до 5,6%, что почти вдвое меньше уровня предыдущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    Показатель инфляции в России к концу 2025 года снизился до 5,6%, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о том, что замедление темпов роста экономики России было ожидаемым процессом.


    1 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин позвонил Наине Ельциной

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В день 95-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина президент России Владимир Путин по телефону поздравил его вдову Наину Ельцину, отметив важную дату, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин позвонил Наине Ельциной, вдове первого президента РФ Бориса Ельцина, в день 95-летия со дня его рождения, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил: «По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной». Представитель Кремля не раскрыл подробностей разговора.

    Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. Он занимал посты первого секретаря Свердловского обкома КПСС, первого секретаря Московского горкома партии, был народным депутатом СССР, затем председателем Верховного Совета РСФСР. В 1991 году Ельцин был избран президентом России, а в 1996 году переизбран на второй срок. С поста президента он ушел 31 декабря 1999 года, скончался 23 апреля 2007 года.

    3 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    Макрон сообщил о начале консультаций по возможности переговоров с Москвой
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции рассказал о проведении рабочих консультаций, направленных на организацию его возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в его стране проходят технические обсуждения, связанные с подготовкой его возможных контактов с российским президентом, передает ТАСС. Он отметил: «Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это».

    Ранее Макрон не исключал возможность диалога с руководством России по вопросам, касающимся ситуации в Европе. В официальных источниках не уточняются сроки или формат будущих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил инициативу французских властей по налаживанию диалога между Москвой и Европой.

    В то же время глава МИД России Сергей Лавров отмечал хамство и наплевательское отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России. Лавров также назвал заявления Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    А министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во вторник заявила, что сейчас телефонный разговор между европейскими лидерами и Владимиром Путиным был бы ошибочным знаком.


    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    1 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 17-й годовщиной интронизации.

    Встреча прошла в Патриарших палатах Кремля, где глава государства вручил патриарху букет белых роз. В ходе беседы Путин отметил важную роль Русской православной церкви в истории страны и подчеркнул, что у патриарха много мирских забот, требующих организации большой системы, передает ТАСС.

    «Поздравляю вас с интронизацией. Вы знаете, мы много раз обращаемся к той роли, которую играет Русская православная церковь в жизни России на протяжении всей ее истории, в укреплении нашего народа. Но у патриарха много и мирских забот, связанных с управлением такой большой системой, прямо скажем. Кроме служения Господу и людям надо же все это должным образом организовать, эту работу. <…> Так что вам большое за это спасибо. Поздравляю вас», – сказал президент.

    Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за сотрудничество между Церковью и государством, особо отметив роль президента в этих отношениях. Годовщину интронизации патриарха Кирилла Русская православная церковь отмечает 1 февраля.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением законодательно запретить использование ненормативной лексики в общественном пространстве.

    3 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

    Пресс-служба Кремля сообщила, что ключевой темой разговора стала стабильность глобального энергетического рынка и взаимодействие в рамках формата «ОПЕК+», передает ТАСС.

    По информации российской стороны, собеседники уделили внимание ходу совместной работы в механизме «ОПЕК плюс», который направлен на поддержание баланса мирового рынка энергоресурсов. «Обсуждены также ход совместной работы в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка», – сообщили в Кремле.

    В ходе беседы также были затронуты актуальные международные и региональные вопросы. Кремль подчеркнул, что личные контакты между лидерами двух стран будут продолжены.

    В прошлом году Путин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с Днем основания страны и отметил важность продолжения сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.

    2 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о важности комплексного подхода для развития химической промышленности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность совместной работы бизнеса, государства, региональных властей и научного сообщества для стратегического развития химической отрасли.

    Он отметил, что для устойчивого роста промышленности необходим комплексный подход, который позволит эффективно решать задачи на долгосрочную перспективу, передает РИА «Новости».

    «Чтобы обеспечить стратегическое развитие химической промышленности, причем на годы вперед это нужно сделать, очевидно, необходим комплексный подход. Нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и, конечно, наших научных центров», – сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития химической промышленности.

    Ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по химической промышленности.

    2 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль напомнил Зеленскому о возможности встретиться с Путиным в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона сохраняет предложение о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в Москве при желании украинского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского остается неизменной, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет переговоров с российским лидером.

    Песков отметил, что Кремль не рассматривает вариант встречи на нейтральной территории, подчеркивая неизменность позиции российской стороны по этой теме.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что не считает возможной встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    До этого глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    В ответ Кремль пригласил Зеленского посетить Москву для встречи с Путиным и пообещал гарантии безопасности и условий работы.

    2 февраля 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин заявил о крепкой ресурсной базе химической отрасли России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного развития химической промышленности, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что страна располагает мощной ресурсно-сырьевой базой, которая позволяет запускать современные производства, передает РИА «Новости».

    «Наша задача – чтобы химическая промышленность России уверенно развивалась, чтобы на нашей мощной ресурсно-сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства... Ресурсов у нас достаточно, как известно. Сырьевая база хорошая. Нужно, чтобы все это у нас работало», – отметил глава государства на совещании по вопросам развития отрасли.

    Ранее Путин призвал к координации для развития химической промышленности.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по химической промышленности.

    2 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Путин поручил расширить доступ инвалидов к туристическим объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья свободный доступ к туристическим объектам.

    Такое распоряжение содержится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с волонтерами Международного форума гражданского участия #МыВместе, опубликованном на сайте Кремля.

    «Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по распространению лучших проектов, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа туристов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам туристской индустрии и прохождения ими национальных туристских маршрутов», – сказано в документе.

    Ранее Путин рассказал о финансировании программы транспорта для инвалидов.

    2 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Мишустин анонсировал заседание Высшего госсовета СГ с участием Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко намечено на конец февраля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета министров Союзного государства.

    По словам Мишустина, в преддверии этого мероприятия главной задачей станет обеспечение тщательной подготовки к встрече лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что правительства России и Белоруссии тесно взаимодействуют для реализации всех положений Союзного договора.

    Премьер-министр также процитировал президента Владимира Путина, подчеркнув, что «в рамках союзного государства активно развиваются торговля и инвестиционные обмены, расширяются многоплановые деловые контакты и кооперационные связи, создаются условия для стабильного устойчивого роста экономик наших стран».

    В 2024 году Путин и Лукашенко утвердили документы о развитии Союзного государства.

    2 февраля 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по химической промышленности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести в понедельник совещание, где обсудят химическую промышленность России, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в середине дня, на нем обсудят развитие химпрома страны, указал Песков, передает ТАСС.

    Эта отрасль, пояснил представитель Кремля, так или иначе влияет на развитие других секторов экономики.

    В пятницу президент провел оперативное совещание с Советом безопасности России.

    3 февраля 2026, 20:04 • Новости дня
    Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ожидала замедления темпов роста экономики, и этот процесс был во многом спланирован во имя борьбы с инфляцией, заявил президент РФ Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам.

    «В 2023–2024 годах [было] 4,1–4,3% роста. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным. Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что итоги 2025 года показали более скромный рост – всего 1% по сравнению с предыдущими периодами. «Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это», – заявил Путин.

    Ранее Путин сообщил, что рост экономики России за три года составил 9,7%.

    3 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во вторник намерен провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Разговор ожидается в середине рабочего дня, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин по телефону беседовал с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, политики особое внимание уделили развитию политических и экономических связей.

    3 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин и наследный принц Саудовской Аравии договорились углублять сотрудничество

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора договорились продолжить укреплять сотрудничество между двумя странами.

    «Условлено и далее предпринимать совместные шаги по углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», – сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Напомним, Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили по телефону вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

    3 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказал, что инфляция в начале 2026 года немного ускорилась из-за перенастройки налоговой системы.

    По его словам, на 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении, что, по мнению главы государства, связано с изменениями налоговой политики, включая повышение налога на добавленную стоимость, передает ТАСС.

    «В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась: на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в том числе повышением НДС», – сказал он.

    Глава государства выразил уверенность, что влияние внесенных изменений на уровень цен будет краткосрочным.

    В конце декабря в Центробанке спрогнозировали уменьшение инфляции до 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.

    3 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин призвал повысить эффективность экономики созданием современных рабочих мест

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость повышения эффективности экономики за счет создания современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

    «Прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать ее более эффективной за счет создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

