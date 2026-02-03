Путин сообщил о сокращении инфляции до 5,6% в конце 2025 года

Встреча прошла в Патриарших палатах Кремля, где глава государства вручил патриарху букет белых роз. В ходе беседы Путин отметил важную роль Русской православной церкви в истории страны и подчеркнул, что у патриарха много мирских забот, требующих организации большой системы, передает ТАСС.
«Поздравляю вас с интронизацией. Вы знаете, мы много раз обращаемся к той роли, которую играет Русская православная церковь в жизни России на протяжении всей ее истории, в укреплении нашего народа. Но у патриарха много и мирских забот, связанных с управлением такой большой системой, прямо скажем. Кроме служения Господу и людям надо же все это должным образом организовать, эту работу. <…> Так что вам большое за это спасибо. Поздравляю вас», – сказал президент.
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за сотрудничество между Церковью и государством, особо отметив роль президента в этих отношениях. Годовщину интронизации патриарха Кирилла Русская православная церковь отмечает 1 февраля.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением законодательно запретить использование ненормативной лексики в общественном пространстве.