    Париж откликнулся на женские лозунги о порядке
    АвтоВАЗ начал продажи новой битопливной Lada Vesta CNG
    В финансировании протестов в Миннесоте обвинили Сороса и коммунистов Китая
    Сын Каддафи убит на западе Ливии
    Путин сообщил о сокращении инфляции до 5,6% в конце 2025 года
    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями
    Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию нового объединения
    Глава ФИФА Инфантино внесен в базу украинского сайта «Миротворец»
    Из Марокко экстрадировали в Россию «шариатского судью» в Сирии
    3 февраля 2026, 21:24 • Новости дня

    Долина отменила два концерта

    Долина отменила концерты в Обнинске и Брянске

    Долина отменила два концерта
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерты Ларисы Долиной, которые должны были пройти в Обнинске и Брянске 8 и 9 марта, перенесли на ноябрь 2026 года.

    Представители концертных площадок сообщили, что в Обнинске выступление состоится 15 ноября, а в Брянске – 14 или 15 ноября, передает ТАСС. Билеты можно сдать организаторам.

    Директор Долиной Сергей Пудовкин объяснил, что перенос связан с изменением графика артистки. «Концерт в Обнинске будет перенесен. Это технический вопрос, связанный с изменением графика артистки [Ларисы Долиной]. Концерт в Брянске также будет перенесен. Даты переносов уже согласованы, это 14, 15 ноября. Вся точная информация скоро будет на официальных сайтах площадок», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что на концерт в Обнинске было выкуплено около 20% билетов из 595 возможных, а в Брянске – 15% из 807 мест.

    Ранее Долина с трудом сдержала слезы на своем первом большом сольном концерте в 2026 году, который прошел в Домодедово.

    Концерт Долиной, который планировался на 6 марта в Московском международном доме музыки, отменили.

    3 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины

    Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным

    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины дала военному руководству России время, чтобы провести техническую и агентурную разведку. Это позволило сделать новую атаку более адресной и выверенной, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.

    «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

    По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    3 февраля 2026, 17:30 • Новости дня
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна

    Певица Алла Пугачева упоминалась в документах по делу Эпштейна

    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна обнаружено упоминание российской певицы Аллы Пугачевой в письме венчурного инвестора.

    Имя певицы Аллы Пугачевой фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости». Документы министерства юстиции США содержат письмо венчурного инвестора Бориса Николича, отправленное Эпштейну в январе 2014 года.

    В нем Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых людях, отмечая: «Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву Елизавету II. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос».

    В письме также указано, что самым почитаемым человеком в мире по результатам опроса стал основатель Microsoft Билл Гейтс. В теме письма значится: «Миссия выполнена для некоторых».

    Джеффри Эпштейну в 2019 году в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую деятельность. По этим статьям ему грозило до 40 лет лишения свободы и до пяти лет по второй статье. По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. Некоторым жертвам он платил наличными сотни долларов и поручал находить новых девушек для подобных встреч. Возраст пострадавших доходил до 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предстоящий допрос Билла и Хиллари Клинтон по этому делу. Между тем после публикации новых документов по делу Эпштейна доверие к кронпринцессе Метте-Марит в Норвегии снизилось у более чем трех четвертей жителей страны.


    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    3 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями

    Колесник: ВСУ стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями

    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские вооруженные силы продолжают попытки прорыва на российские приграничные территории и концентрируют подразделения у границы с Курской и Белгородской областями, заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Пока Москва соблюдала то самое энергетическое перемирие, Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям. Все эти подразделения будут уничтожены, прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», – заявил депутат, передает «Газета.Ru».

    Колесник считает, что российские военные эффективно отвлекают силы ВСУ от попыток продвижения вглубь российских регионов, одновременно нанося удары по энергетической инфраструктуре на Украине.

    Он добавил, что пока украинские военные заняты защитой и восстановлением своей энергетики после российских ударов, российские подразделения могут проводить зачистки в приграничных районах.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как они могут выглядеть и где вероятно их проведение.

    3 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

    Политолог Шеслер: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

    Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    По итогам прекращения паузы в ударах по энергетическим объектам можно сделать несколько выводов. Во-первых, на восстановление украинской инфраструктуры требуется много времени. Во-вторых, разборки между центральными украинскими властями и региональными руководителями обостряется. Наконец, в украинцах усилилось желание завершить конфликт, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая находится между Молдавией и Румынией», – напомнила политолог Лариса Шеслер.  

    По ее мнению, это в очередной раз подтвердило, что украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, и исправить это полумерами абсолютно невозможно». Поэтому Владимир Зеленский отчаянно стремится добиться продолжительной передышки.

    «Он надеялся, что Дональд Трамп поможет продлить паузу в ударах до наступления тепла, до весны. В то же время, провокации и обстрелы со стороны Украины не прекращались, а риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам. Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, приостановка ударов подсветила не только проблемы с ЖКХ на Украине, но и разборки между политиками в стране. «Конфликт связан с тем, что центральные украинские власти и региональные руководители пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что население не может воспользоваться в собственных квартирах светом, теплом и водой», – пояснила Шеслер.

    По ее словам, многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Жители украинских городов находятся в очень депрессивном состоянии: никто не хочет воевать, все панически смотрят в будущее, понимая, что продолжение боевых действий не сулит им ничего хорошего», – рассказала политолог.

    Она уточнила, что в этой связи население Украины питало «неустойчивые надежды» на то, что киевские власти, понимая безвыходность положения, все же пойдут на какое-то решение конфликта. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – отметила собеседница.

    «Другое дело, что на Украине нет политического субъекта, который бы мог повлиять на власть в Киеве. Под бурные аплодисменты Запада ликвидированы все политические структуры: партии, общественные организации, независимые СМИ, вокруг которых могли бы объединиться люди для защиты своих интересов», – заключила Шеслер.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    3 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»

    Умерла советский диктор Жильцова

    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    @ Виталий Созинов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни.

    «Не стало Светланы Жильцовой – легендарного советского диктора. КВН, «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши». Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы», – говорится в сообщении «Первого канала».

    Как отмечает телеканал, Жильцова ушла из профессии на пике популярности и посвятила себя семье.

    Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Ее телевизионная карьера началась еще во время учебы на четвертом курсе университета, когда она победила в конкурсе и стала диктором-переводчиком в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады.

    Ранее диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.

    3 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский Минздрав выдал регистрационное удостоверение первому отечественному биоаналогичному препарату цетуксимаб для лечения рака головы и шеи.

    Минздрав России зарегистрировал первый отечественный биоаналог препарата цетуксимаб. Разработку осуществила группа компаний «Р-Фарм», препарат получил торговое название «Арцетукс». В компании отметили, что это первый в России биоаналог оригинального средства, сообщает ТАСС.

    Цетуксимаб применяется для терапии местнораспространенного метастатического рака головы и шеи, а также метастатического колоректального рака. Препарат представляет собой моноклональное антитело, блокирующее рецептор эпидермального фактора роста EGFR, что замедляет развитие опухоли и предотвращает ее метастазирование.

    Биоаналогичность «Арцетукса» оригинальному препарату была доказана в клиническом исследовании третьей фазы, в котором приняли участие более 250 пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком головы и шеи. В пресс-службе компании подчеркнули, что исследование подтвердило не меньшую эффективность и аналогичный профиль безопасности для российского биоаналога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская биотехнологическая компания Biocad начала клиническое исследование биоаналога инновационного препарата для лечения лимфомы Ходжкина.

    А Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) отметило высокую терапевтическую результативность отечественного препарата «Ракурс (223Ra)» для лечения рака.

    Сейчас российские ученые разрабатывают препараты против аутоиммунных заболеваний и методы лечения онкологических заболеваний без применения химиотерапии, заявил во вторник президент Российской академии наук Геннадий Красников..

    3 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН
    Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН
    @ Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и выразил серьезную озабоченность по поводу его недавних высказываний о Крыме и Донбассе, сообщили в постпредстве России при ООН.

    Постпред России при ООН Василий Небензя провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и выразил ему серьезную озабоченность по поводу его недавних заявлений о Крыме и Донбассе, сообщается в Telegram-канале постпредства.

    В частности, российская сторона подчеркнула, что высказывания генсека содержат «выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств».

    Подчеркивается, что ни генеральный секретарь, ни сотрудники его секретариата не имеют права давать собственную трактовку международного права, особенно если она носит избирательный характер. В постпредстве России считают, что подобный подход фактически отрицает право одних народов на самоопределение, при этом признавая его универсальность в других случаях, что названо абсолютно неприемлемым.

    В заявлении также отмечается, что международное право не допускает иерархии между своими основополагающими принципами, а их взаимная связь закреплена как в Уставе ООН, так и в Декларации о принципах международного права 1970 года. По мнению России, подобные заявления сотрудников секретариата ООН противоречат их обязанности сохранять беспристрастность, закрепленной в статье 100 Устава ООН.

    Генеральному секретарю ООН было указано на необходимость строго и непредвзято соблюдать все положения Устава ООН в их совокупности и тесной взаимосвязи.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров направил запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения, по его мнению, не применим к Крыму и Донбассу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Антониу Гутерриша в неправильном толковании Устава ООН.

    3 февраля 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Провайдеры способны выявлять поиск детской порнографии в интернете

    Эксперт Геллер: Фиксация поиска детской порнографии в Сети уже возможна

    Эксперт: Провайдеры способны выявлять поиск детской порнографии в интернете
    @ Сергей Коньков/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Интернет-провайдеры не ведут тотальной слежки за пользователями, однако при обнаружении обращений к ресурсам с детской порнографией могут фиксировать такие факты, сказал газете ВЗГЛЯД главный разработчик сайта президента России Артем Геллер. Ранее в Общественной палате предложили наказывать за поиск детской порнографии в интернете, чтобы выявлять педофилов до того, как они совершат преступление против ребенка.

    «Провайдеры, если обнаруживают подобные вещи, то уже сейчас обязаны сообщать в правоохранительные органы. Конечно, они не шпионят активно за всеми без каких-либо оснований, потому что это дорого, сложно, ресурсозатратно. Поэтому провайдеры создают списки сайтов, которые могут фиксироваться как ресурсы, распространяющие подобные материалы», – говорит Геллер.

    Он подчеркивает, что если человек заходит на подобный ресурс, то это провайдеры фиксировать умеют. Однако возникает вопрос: нужно ли данную информацию сразу же направлять в правоохранительные органы?  Ведь человек мог попасть на данный ресурс совершенно случайно, например, кликнув на какой-то баннер.

    Ранее в Ленинградской области в водоеме обнаружили тело девятилетнего мальчика, который пропал в прошлую пятницу. По делу задержан мужчина, который сознался, что утопил тело ребенка. По его словам, со школьником они были знакомы, он мыл ему машину, а в конце прошлой недели у них якобы возник конфликт. Отмечается, что в ходе обыска на электронных устройствах подозреваемого обнаружена детская порнография.

    Глава комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил наказывать за поиск детской порнографии в интернете. Это, по его мнению, может помочь выявлять педофилов еще до того, как они совершат преступление против ребенка.

    3 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года

    Путин: Инфляция в начале 2026 года ненадолго ускорилась из-за налоговых изменений

    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказал, что инфляция в начале 2026 года немного ускорилась из-за перенастройки налоговой системы.

    По его словам, на 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении, что, по мнению главы государства, связано с изменениями налоговой политики, включая повышение налога на добавленную стоимость, передает ТАСС.

    «В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась: на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в том числе повышением НДС», – сказал он.

    Глава государства выразил уверенность, что влияние внесенных изменений на уровень цен будет краткосрочным.

    В конце декабря в Центробанке спрогнозировали уменьшение инфляции до 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.

    3 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    В РПЦ заявили о росте сквернословия среди дошкольников

    Священник Клюев сообщил о росте сквернословия среди дошкольников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Явление сквернословия стало настолько массовым, что его активно перенимают даже дети младшего возраста, включая дошкольников, отметили в РПЦ.

    Глава межрегионального общественного движения «Православный родительский комитет» и настоятель храма Александра Невского в Глазове Вячеслав Клюев назвал мат «инфернальной лексикой телесного низа» и «песьим языком», передает РИА «Новости».

    Священник заявил, что ситуация с распространением сквернословия среди детей стала исторически уникальной, поскольку матерные выражения стали использовать даже младенцы – дети до семи лет.

    Клюев отметил, что в детских садах дети активно осваивают грубую лексику, а придя в первый класс, умеют составлять так называемые «трехэтажные конструкции», что шокирует учителей. Он подчеркнул, что с каждым годом эта проблема только усиливается, затрагивая все большее число несовершеннолетних.

    По словам священника, подобная тенденция вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ранее подобное поведение среди столь маленьких детей не наблюдалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 февраля отмечают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

    Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о законодательном запрете мата в общественных местах. А уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести штрафы для подростков за нецензурную брань.

    3 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

    Пресс-служба Кремля сообщила, что ключевой темой разговора стала стабильность глобального энергетического рынка и взаимодействие в рамках формата «ОПЕК+», передает ТАСС.

    По информации российской стороны, собеседники уделили внимание ходу совместной работы в механизме «ОПЕК плюс», который направлен на поддержание баланса мирового рынка энергоресурсов. «Обсуждены также ход совместной работы в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка», – сообщили в Кремле.

    В ходе беседы также были затронуты актуальные международные и региональные вопросы. Кремль подчеркнул, что личные контакты между лидерами двух стран будут продолжены.

    В прошлом году Путин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с Днем основания страны и отметил важность продолжения сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.

    3 февраля 2026, 20:04 • Новости дня
    Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России

    Путин: Замедление роста ВВП было не просто ожидаемым, оно было рукотворным

    Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ожидала замедления темпов роста экономики, и этот процесс был во многом спланирован во имя борьбы с инфляцией, заявил президент РФ Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам.

    «В 2023–2024 годах [было] 4,1–4,3% роста. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным. Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что итоги 2025 года показали более скромный рост – всего 1% по сравнению с предыдущими периодами. «Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это», – заявил Путин.

    Ранее Путин сообщил, что рост экономики России за три года составил 9,7%.

    3 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Названа дата начала производства автомобилей бренда Jeland в России

    Начало производства автомобилей Jeland запланировали на начало 2026 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «АГР холдинг» совместно с Defetoo приступила к подготовке вывода на российский рынок нового автомобильного бренда Jeland.

    Запуск производства автомобилей под этим брендом намечен на первую половину 2026 года, передает ТАСС.

    В «АГР холдинг» подчеркнули, что проект Jeland станет уже вторым реализуемым в рамках партнерства с Defetoo. Ранее компании уже создали бренд Tenet, выпускающий автомобили для российского рынка.

    В официальном сообщении отмечается, что «создание бренда Jeland является частью долгосрочной стратегии «АГР холдинг» и Defetoo по формированию современной российской автомобильной экосистемы, основанной на международной технологической кооперации, локализации ключевых компетенций и устойчивом развитии производства».

    Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил успехи российского автопрома за последнее время.

    3 февраля 2026, 21:12 • Новости дня
    В Ленобласти мать выбросила двоих детей с балкона 16-го этажа

    В Ленобласти мать-иностранка выкинула двоих детей с балкона 16-го этажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Новогорелово Ленинградской области женщина выбросила двоих малолетних детей с балкона на 16-м этаже, детям сумели спасти жизнь медики, сообщили в региональном следкоме.

    Уголовное дело по признакам покушения на убийство двух малолетних детей возбуждено в Ленинградской области, передает СУ СК России по региону. Ведомство уточняет, что инцидент произошел 2 февраля в поселке Новогорелово Ломоносовского района. По версии следствия, 23-летняя гражданка иностранного государства, находясь на общем балконе на 16-м этаже, поочередно выбросила своих детей 2024 и 2025 годов рождения.

    После этого женщина совершила попытку суицида. Следователи отмечают, что ее преступный умысел не был доведен до конца из-за того, что детям своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. В результате малыши остались живы.

    Сейчас следственные органы проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые этому способствовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в Уфе отец выбросил трехлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже, когда находился с ней дома один. Девочку позже госпитализировали в реанимацию столичной РДКБ для оказания высокотехнологичной помощи.

    Ранее в той же Ленинградской области 15-летняя мать выбросила новорожденную в пакете из окна, но прохожие вовремя нашли ребенка и передали врачам, благодаря чему девочка осталась жива.

    3 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии предостерегла от телефонных разговоров с Путиным

    Валтонен: Телефонный разговор лидеров ЕС с Путиным пошлет неправильный сигнал

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что телефонный разговор между европейскими лидерами и президентом России Владимиром Путиным сейчас был бы ошибочным знаком, пишет Die Welt.

    По словам Валтонен, которую цитирует Die Welt, «телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал», передает RT.

    Валтонен подчеркнула, что прежде чем обсуждать какие-либо вопросы с российским лидером, европейским странам необходимо совместно согласовать повестку возможного диалога.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь у европейцев прямой канал связи с Россией без посредников.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков положительно оценил инициативу французских властей по налаживанию каналов диалога между Москвой и Европой.

    В декабре президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным.

