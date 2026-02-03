Актриса Артамонова стала фигуранткой уголовного дела о драке на парковке

Актрису Анну Артамонову обвинили в нападении с ножом на парковке в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова стала фигуранткой уголовного дела после потасовки на парковке, сообщает РИА «Новости». По словам Артамоновой, конфликт произошел из-за парковочного места с тремя неизвестными мужчинами, которые напали на ее сына и его друга.

«Возбудили уголовное дело на меня, зацепившись за то видео, которое сняла моя дочка, где я цепляю ножом человека, который висит на моем сыне», – рассказала актриса.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что 2 февраля на Малой Ботанической улице произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников получил телесные повреждения, а родственница пострадавшего 1980 года рождения нанесла ножевое ранение другому участнику конфликта. Всех участников доставили в отдел полиции.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Вопрос о привлечении к ответственности других участников конфликта будет решен после проведения экспертизы, которая определит тяжесть вреда здоровью молодого человека.

45-летняя Артамонова окончила Нижегородское театральное училище в 1999 году, режиссерский факультет ВГИКа в 2010-м и Академию Михалкова в 2023-м. В разные годы она работала в Нижегородском театре «Комедiя», а с 2005 года – в театре Et Cetera, также снимается в кино и занимается режиссурой.

Наиболее известные фильмы и сериалы с ее участием: «Штрафбат», «Любовники», «Девушка из прошлого», «С небес на землю», «Развод с препятствиями», «Три лодки судьбы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция в Москве задержала актера фильма «Подольские курсанты» Андрея Гариста после того, как он избил девушку во время конфликта в квартире.

До этого гособвинение запросило для актрисы Аглаи Тарасовой три года шесть месяцев условно по делу о контрабанде наркотиков.

А Нагатинский суд Москвы в октябре назначил актеру Якову Левде наказание в виде трех лет лишения свободы за избиение матери.