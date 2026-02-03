На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса X1.5

Tекст: Тимур Шайдуллин

На Солнце началась вспышка уровня X с баллом X1.5, достигшая максимума в 17:08 по московскому времени. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что событие относится к наивысшему классу солнечных вспышек, который способен влиять на космическую погоду и радиосвязь на Земле.

Согласно информации, размещенной на сайте Лаборатории, до этой вспышки на Солнце во вторник произошли две вспышки класса С, а также восемь вспышек сильного класса М. Эксперты подчеркивают, что вспышки класса X считаются самыми мощными и могут вызывать заметные геомагнитные возмущения.

Лаборатория регулярно отслеживает подобные явления и публикует данные для информирования специалистов и широкой аудитории о рисках, связанных с солнечной активностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника активная область на Солнце показала резкий рост активности за последние сутки, увеличив площадь на 50% и установив рекорд по числу мощных вспышек.

Накануне на Солнце зафиксировали супервспышку уровня X81, ставшую четвертой вспышкой класса Х за сутки. Всего в этом году уже произошло четыре события класса Х: первые две – 18 января и 1 февраля, третья – 2 февраля с баллом X8.1, а сильнее в текущем цикле были только вспышки 3 октября и 14 мая 2024 года.



