Роспатент анонсировал сервис расчета лицензионных платежей

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-конференция Федеральной службы по интеллектуальной собственности прошла в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов подвел итоги 2025 года, рассказав, что общее число патентов в России превысило 3 млн. За последние 25 лет было зарегистрировано около 1 млн патентов, а число заявок на товарные знаки удвоилось за пять лет и достигло 156 тыс. в 2025 году. При этом 55% заявок подали физические лица, а доля самозанятых выросла до 15%. Российские заявители чаще всего регистрируют бренды в сегментах одежды, обуви, программного обеспечения и электроники, а также для услуг в сфере рекламы и образования.

Зубов отметил, что в 2025 году подано более 48 тыс. заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Почти половину заявок создали университеты и научные организации. Особый рост наблюдается в медицинских технологиях, пищевой химии и экологических технологиях. По регистрации полезных моделей лидирует гражданское строительство. Крупный бизнес показал наибольший прирост активности – плюс 22,4%, а научно-исследовательские институты увеличили количество заявок на 6%.

Среди новых инициатив выделяется запуск в 2026 году прототипа сервиса по расчету средней процентной ставки для лицензионных платежей на основе анализа реальных сделок. Этот инструмент позволит бизнесу определять рыночные ставки в различных секторах экономики в режиме реального времени. Также планируется интеграция сервисов Роспатента в домен «Наука. Инновации» для мониторинга инновационности разработок по патентной аналитике.

В ведомстве сообщили о расширении поддержки региональных брендов и креативной экономики. С 2023 года право регистрации брендов получили самозанятые, а количество региональных брендов превысило 400. В рамках поддержки малого и среднего инновационного бизнеса продолжается реализация проекта по кредитованию под залог интеллектуальной собственности, выдано 55 кредитов на сумму около 2 млрд рублей.

Юрий Зубов подчеркнул: «По-прежнему почти половину заявок создают университеты и научно-исследовательские организации, которые являются драйверами достижения технологического лидерства, обозначенного Президентом России». Важным элементом работы Роспатента станет создание инструментов для анализа и прогнозирования научных направлений, а также усиление правовой защиты объектов интеллектуальной собственности.