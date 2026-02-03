В финансировании протестов в Миннесоте обвинили Сороса и коммунистов Китая

Как сообщает New York Post со ссылкой на экспертов по политическому влиянию и финансовым сетям, акция ICE Out собрала, по разным оценкам, до 15 тысяч человек и была представлена как инициатива рядовых граждан, выступающих против федеральной иммиграционной политики.

Однако, как утверждают аналитики, протест был организован и продвинут через сеть взаимосвязанных левых организаций, финансируемых миллиардерами и фондами. По словам президента исследовательской компании Capital Research Скотта Уолтера, особую роль в Миннесоте играет сеть, связанная с бизнесменом Невиллом Сингхэмом – бывшим IT-предпринимателем, проживающим в Шанхае. Его структуры, включая People’s Forum и Party for Socialism and Liberation, ранее уже связывали с продвижением радикальной левой повестки.

Эксперты отмечают, что активисты координируют действия через зашифрованные мессенджеры и онлайн-платформы, при этом внешне растворяясь в массе протестующих. По данным издания, в акциях также участвовали представители организаций Indivisible, Sunrise Movement и Unidos Minnesota, получавшие финансирование от фондов Джорджа Сороса, сети Arabella Advisors, а также от швейцарского миллиардера Ханса Йорга Висса.

Отдельное внимание журналисты уделяют сети 50501 («50 штатов, 50 протестов, один день»), которая, как утверждается, координировала демонстрацию в Миннеаполисе. Движение появилось вскоре после второй инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года и действует как децентрализованная онлайн-платформа. По имеющимся данным, 50501 управляется анонимным пользователем Reddit под ником u/Evolved_Fungi.

Республиканские законодатели в Палате представителей США начали проверку возможных нарушений закона о регистрации иностранных агентов (FARA), изучая, не является ли подобное финансирование формой внешнего политического влияния.

По мнению экспертов, рост числа и масштаба подобных протестов связан с тем, что администрация Трампа начала активно сворачивать инициативы, продвигаемые левыми движениями в последние десятилетия. Это, считают аналитики, и стало причиной консолидации радикальных структур, которые ранее предпочитали действовать раздельно.

В конце января массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу?