  • Новость часаПутин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия срывает попытки Франции взять колониальный реванш в Африке
    Призывавший убивать российских военных депутат стал спикером финского парламента
    КС России разрешил регистрацию по месту пребывания в апартаментах
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
    Генсек НАТО заявил о вводе войск на Украину после заключения мира
    Кремль ответил на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
    Госдолг Украины вырос до 98,4% ВВП за год
    3 февраля 2026, 16:40 • Новости дня

    США провели учения в 60 км от Калининградской области

    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    @ Tanner Seims/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные выполнили маневры на польском полигоне Бемово-Писке с участием БМП Bradley, уделив внимание зимним условиям, отмечает западная пресса.

    Учения с участием боевых машин пехоты Bradley прошли на полигоне Бемово-Писке в Польше. Он находится примерно в 60 км от Калининградской области, сообщается ТАСС со ссылкой на журнал Military Watch Magazine.

    В ходе маневров военные США отрабатывали управление и поддержание правильной дистанции между машинами, а также скоординированное ведение огня. Особое внимание было уделено преодолению трудностей, связанных с изменением тяги, проблемами с двигателем и гидравликой, возникающими из-за зимних погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее солдаты НАТО жаловались на сложности с использованием оружия в арктической зоне из-за низких температур.

    До этого военные США проводили учения Sentry South 26.1 с отработкой перехвата целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», которые называют аналогом российских «Гераней».

    При этом стало известно, что морпехи США останавливали учения на северо-востоке Японии четыре раза из-за появления медведей.


    31 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» в зоне спецоперации.

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщает «Комсомольская правда».

    По словам журналиста, к 2024 году танки без дополнительной защиты стали легкой мишенью для дронов, поэтому бойцы с обеих сторон вынуждены модернизировать технику с помощью подручных средств.

    Стешин рассказал, что российские военные накрывают бронемашины экранами из транспортерной ленты, сосновых бревен, горбыля и металлических сеток. В результате, как пишет журналист, «на выходе получался эталонный «шушпанцер» – уродливая, но эффективная самодельная бронетехника, предназначенная для защиты от беспилотников.

    Сам военкор впервые увидел такую машину под Марьинкой в ДНР в конце марта 2024 года.

    «Я, например, при первой встрече с «шушпанцером» испытал натуральный культурный шок… Мимо нас по дороге промчалось нечто гигантское и бесформенное», – вспоминает военкор

    Военные объяснили Стешину, что конструкция основана на обычном МТЛБ, который был покрыт экранами и металлическими решетками – так называемыми «мангалами». Журналист также узнал, что этот «шушпанцер» выдержал уже десятки попаданий дронов, но продолжал выполнять боевые задачи.

    Позже Стешин вновь встретил необычную бронемашину, когда та вывозила с линии фронта раненого бойца. По его словам, не возникало сомнений, что, несмотря на свой внешний вид, техника быстро доставит пострадавшего к медикам и вновь отправится к передовой.

    В преддверии Дня инженерных войск Минобороны получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    Комментарии (3)
    2 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске

    Военный эксперт Кнутов: Сторонники «Великой Финляндии» вынашивают планы захвата Карелии

    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    @ Vladimir Isachenkov/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ответ на решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО российским руководством был воссоздан Ленинградский военный округ. Поскольку угрозы Северо-Западу России продолжают нарастать, Москва вынуждена реагировать и предпринимать дополнительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Финляндия встревожилась из-за якобы восстановления военной базы в Петрозаводске.

    «Восстановление гарнизона в Петрозаводске, если информация СМИ подтвердится, соответствует планам развертывания Ленинградского военного округа. Россия преследует вовсе не наступательные, а исключительно оборонительные цели», – подчеркнул военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что Хельсинки и Стокгольм после вступления в блок НАТО резко наращивают военные расходы. «Финляндия строит аэродромы и базы в непосредственной близости от нашей границы. Швеция заявляет о том, что рассматривает возможность размещения французского ядерного оружия на своей территории», – уточнил собеседник.

    В ответ на политическое решение этих двух стран Северной Европы присоединиться к Североатлантическому альянсу российским руководством были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. «Поскольку угрозы Северо-Западу нашей страны продолжают нарастать, мы вынуждены реагировать», – акцентировал Кнутов.

    Эксперт упомянул также планы США увеличить количество баз в Гренландии. «На них, скорее всего, будут размещаться самолеты с противокорабельными ракетами. То есть основной задачей станет контроль за Северным морскими путем. Учитывая такие угрозы со стороны НАТО, Москва имеет полное право принимать ответные оборонительные меры», – указал аналитик.

    При этом финны действия России объявят «очередной угрозой» их безопасности, напрочь отбросив причинно-следственные связи. «На деле целый ряд финских чиновников вынашивают планы того, как бы забрать нашу Карелию, столицей которой является Петрозаводск, мечтают о «Великой Финляндии» и о реванше за поражение в годы Второй мировой войны», – заключил Кнутов.

    Ранее финские СМИ заявили, что Россия в прошлом году якобы начала модернизацию гарнизона советских времен в Петрозаводске. Как сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на анализ спутниковых снимков, заросшая травой территория была расчищена, на площадке появилась строительная техника.

    Речь идет о территории гарнизона «Рыбка». По версии издания, на объекте планируется возведение новых казарм, что, по оценке журналистов, может позволить увеличить численность размещенных там подразделений. Военный специалист Марко Эклунд отметил, что активность якобы связана с созданием нового 44-го армейского корпуса ВС России. Yle также пишет, что аналогичные работы якобы ведутся в районе Кандалакши.

    Напомним, власти Финляндия занимают шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (4)
    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    В арсенале ВСУ – порядка 46 тыс. сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), численного которых превышает половину состава Вооруженных сил Британии, сообщил представитель российских силовых структур.

    «Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что Киев использует почти 50 тыс. сотрудников ТЦК для насильственной мобилизации даже больных людей с хроническими заболеваниями. Однако это не гарантирует того, что мобилизованные через ТЦК отправятся на фронт.

    ПО данным источника, на фронт попадает четверть от общего числа мобилизованных ТЦК, остальные списываются по здоровью, стоит только попасть в бригады после учебки.

    «Однако военнослужащие из бригад, подготовленных за границей, независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил  об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ. Газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава. Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии.

    Комментарии (7)
    3 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные для подготовки пилотов к борьбе с беспилотниками задействовали экспериментальные самолеты, имитирующие барражирующие боеприпасы, пишет The War Zone.

    Военные США провели учения Sentry South 26.1, в ходе которых отрабатывали перехват целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», который называют аналогом российских «Гераней», пишет The War Zone.

    Роль воздушных мишеней выполняли два легких композитных самолета Risen KX-2 частной компании KestrelX. Эти аппараты способны воспроизводить профиль полета крылатых ракет и беспилотников на малых высотах.

    Глава компании Дон Мосли отметил, что использование истребителей пятого поколения для имитации таких угроз обходится бюджету слишком дорого.

    «Настоящей угрозой, по моему мнению, где ценовой барьер супернизкий, являются вооруженные БПЛА, подобные тем, что мы видим на Украине», – заявил он.

    Опыт спецоперации на Украине показал острую необходимость специальной подготовки летчиков к борьбе с малозаметными дронами.

    Самолеты KestrelX отличаются низкой радиолокационной заметностью и большой продолжительностью полета, достигающей 12 часов. Они действовали над водой на высоте около 300 метров, затрудняя обнаружение бортовыми радарами истребителей.

    Пилоты ВВС США признали, что визуальная идентификация и наведение оружия на такие медленные цели представляют значительную сложность.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в 2025 году Россия смогла переломить ход конфликта на Украине с помощью беспилотников.

    Комментарии (10)
    3 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: USS Preble уничтожил четыре дрона лазером HELIOS
    TWZ: USS Preble уничтожил четыре дрона лазером HELIOS
    @ U.S. Office of the Director/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эсминец USS Preble успешно уничтожил четыре беспилотника в ходе испытаний лазерной системы HELIOS, что подтверждает развитие технологий защиты надводных кораблей, пишет The War Zone.

    USS Preble использовал лазер HELIOS для поражения четырех дронов в ходе демонстрации, передает The War Zone. Об этом рассказал глава Lockheed Martin Джим Тайклет, отметив, что лазерная система позволила нейтрализовать угрозы без расхода традиционных ракет, сохранив их для более сложных целей.

    HELIOS представляет собой 60-киловаттный лазерный комплекс, способный уничтожать дроны и малые катера, а также ослеплять оптические сенсоры. Эта система интегрирована на USS Preble с 2022 года и пока остается единственной подобной установкой на флоте. На других эсминцах класса Arleigh Burke установлены менее мощные лазерные комплексы ODIN.

    Вице-адмирал Брендан Маклейн, командующий надводными силами Тихоокеанского флота США, подчеркнул на симпозиуме Surface Navy Association, что подобные испытания стали важным шагом в развитии перспективных платформ и систем вооружения. Он заявил: «Я намерен продвигать лазерные технологии для флота. Мечта о лазере на каждом корабле может стать реальностью».

    Точные детали прошедшей демонстрации, например, скорость переключения HELIOS между целями и условия испытаний, не раскрываются. Известно, что лазер может поражать только одну цель за раз, а эффективность его действия снижается с увеличением расстояния и при неблагоприятных погодных условиях.

    Несмотря на технические трудности, связанные с необходимостью охлаждения и защиты оптики, ВМС США продолжает развивать лазерные вооружения, рассчитывая на их преимущества в условиях массовых атак дронов и ограниченных запасов ракет. Как отмечают в Lockheed Martin, такие системы позволяют снизить расходы и повысить автономность кораблей при длительных миссиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США приняли решение оснастить линкоры класса «Трамп» мегаваттными лазерными установками.

    Комментарии (3)
    1 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.

    Согласно данным оборонного ведомства, с 1 по 9 января ВСУ лишились 11 355 человек в зоне действия российских группировок. С 10 по 16 января – 8 695 человек, а с 17 по 23 января – 8 810 солдат. В период с 24 по 31 января – 9 785 военнослужащих, подсчитали в ТАСС.

    В целом потери в личном составе ВСУ за месяц достигли 38 645 военнослужащих, при этом наибольшие потери армия Украины понесла в секторах действия бойцов. российской группировки «Центр».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг в Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта из-за дезертирства в ВСУ. Россия в 2026 году поведёт наступление на двух основных направлениях СВО.


    Комментарии (4)
    2 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине Россия будет рассматривать как иностранную интервенцию, заявили в российском МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия несут для России прямую угрозу. «Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине. «Уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил», – указал дипломат.

    Комментарии (6)
    3 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы

    Politico: Рютте ошибается в том, что Европа беспомощна без США

    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о невозможности обороны Европы без американской поддержки превратило зависимость в опасную политическую доктрину, пишет Politico.

    Генсек альянса позиционирует себя не как глава союза равных, а как «представитель стратегической отставки Европы», пишет Politico.

    Логика Рютте, связывающая ядерное сдерживание исключительно с защитой США, названа в публикации несостоятельной. Большинство реальных вызовов безопасности в Евро-Атлантике развиваются ниже ядерного порога, где решающее значение имеют обычные вооружения и разведка.

    Европейские страны, по данным издания, уже обладают передовыми ВВС, подводными лодками мирового класса и значительной военно-морской мощью. Проблема заключается не в дефиците ресурсов, а в национальной и промышленной раздробленности, мешающей эффективному использованию потенциала.

    Ставить безопасность континента в полную зависимость от Америки неразумно, учитывая смещение интересов Вашингтона в Индо-Тихоокеанский регион, говорится в материале.

    Требование от Европы самостоятельности с одновременным навязыванием покупки американского оружия является когнитивным диссонансом, отмечается в статье.

    Напомним, в конце января Рютте говорил, что ЕС не сможет защитить себя без поддержки США. За это его раскритиковали политики из Франции.

    При этом в нескольких европейских странах начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Рютте признал зависимость Западной Европы от поддержки США.

    Комментарии (2)
    1 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населённых пункта в различных областях зоны спецоперации, следует из сводок Минобороны.

    На основе сводок Минобороны, российские военные с начала 2026 года освободили 24 населённых пункта, десять из которых – в Запорожской области. Там бойцы группировок «Восток» и «Днепр» взяли под контроль Терноватое, Новояковлевку, Речное, Прилуки, Павловку, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое и Петровку, согласно подсчетам ТАСС.

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы группировок «Центр» и Южной группировки войск освободили шесть населенных пунктов: Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное и Торецкое.

    В Харьковской области подразделения «Запад» и «Север» взяли под контроль Купянск-Узловой, Старицу, Симиновку и Подолы.

    В Сумской области группировка войск «Север» освободили Грабовское, Комаровку и Белую Березу. Также усилиями бойцов группы «Восток» под контроль российских сил перешёл населённый пункт Братское в Днепропетровской области.

    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 15 января заявил, что в первые две недели января российские войска освободили около восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 02:24 • Новости дня
    Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные за прошедшую неделю добились значительных успехов на запорожском направлении и северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики (ДНР), освободив несколько населённых пунктов, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, успехи отмечаются и на других участках линии фронта, включая Харьковскую и Сумскую области, где также были освобождены населённые пункты.

    «Если говорить о результативности за истекшую неделю и продвижении наших войск, то, по моему субъективному мнению, в очередной раз хочу отметить Запорожскую область – здесь наши военнослужащие довольно-таки серьёзно продвигаются», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что работа ВС России на северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью тоже отметилась определенными успехами.

    Ранее Минобороны России сообщало, что за неделю армия России освободила семь населенных пунктов в зоне спецоперации: Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (Донецкая Народная Республика), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил  военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры  освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    Под Калининградом замерзший паром отрезал путь жителям Балтийской косы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Паромная переправа под Калининградом замерзла, отрезав путь жителям Балтийской косы, где проживает около 200 человек, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

    Глава региона в своем Telegram-канале отметил: «Из-за непогоды есть сложности с паромом с Балтийской косы до Балтийска. Всё вижу. На связи с МЧС, главой округа и местными жителями. Оперативно принимаем меры, но, скажу честно, ледовая обстановка непростая, и усугубляет ситуацию восточный ветер».

    По его словам, администрация работает индивидуально с каждым, кто не смог уехать, обеспечивая проживание, питание и комфорт. Ближайший к переправе хостел «Водолаз» в Балтийске готов принять людей бесплатно.

    На Балтийской косе есть все необходимое: магазины обеспечены продуктами, работает пекарня, есть отопление и электричество, а также бригада врачей от Балтийской больницы. Детский сад функционирует в обычном режиме, а школьники временно переведены на дистанционное обучение. Ситуация находится под личным контролем губернатора.

    Администрация Балтийска уточняет, что толщина льда в районе переправы превышает 25 сантиметров, из-за чего транспортное сообщение затруднено. Специалисты на месте оценивают возможные способы восстановления сообщения, при этом на косе имеется необходимый запас продуктов и топлива, а электроснабжение не нарушено.

    По данным Гидрометцентра Калининградской области, в регионе установились сильные морозы: днем температура воздуха опускается до -12...-15 °C, ночью ожидается до -18...-23 °C.

    Ранее Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» узнали о расчетах БПЛА ВСУ без боевого опыта на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются почти на всех участках фронта в Харьковской области, чему активно способствуют российская авиация, расчеты БПЛА и артиллерия.

    «Для удержания позиций южнее Симиновки украинское командование перебрасывает в район подразделения Второго корпуса НГУ «Хартия». Кроме того, переброшены недавно сформированные из частей ТРО расчеты БАЛА без опыта ведения боевых действий», – рассказали бойцы Telegram-каналу «Северный ветер».

    В лесах около Старицы при поддержке артиллерии российские военнослужащие продвинулись на 200 м на двух участках. В районе Симиновки штурмовики, сломив сопротивление противника, продвинулись на четырех участках в прилегающем лесном массиве на 350 м.

    У Волчанских Хуторов расчеты ТОС работали по позициям 157 омбр ВСУ, а на Хатненском участке фронта штурмовые группы «Северян» продвинулись по лесополосам на 500 м.

    На Сумском направлении экипажи ВКС России и «Герани» точечно уничтожали выявленные цели ВСУ по всей линии фронта. В Сумском районе штурмгруппы продвинулись на девяти участках и в Глуховском – на трёх. Общее продвижение составило до 800 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 20:29 • Новости дня
    Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Украины объявило о согласовании с НАТО приоритетов, среди которых усиление ПВО и развитие современных вооружений.

    Министерство обороны Украины сообщило, что основное внимание будет уделено укреплению противовоздушной обороны, развитию систем Patriot, истребителей F-16 и установок HIMARS, а также совместной работе над технологическим преимуществом, передает ТАСС.

    Также стороны обсудили координацию формата «Рамштайн» для ускорения решений и поставок вооружений. О деталях достигнутых договоренностей в министерстве не сообщили.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, поэтому страна должна оставаться буферной зоной между Западом и Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на многолетнюю стратегию Запада по ослаблению и разрушению страны как корень конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике усилила желание украинцев завершить конфликт
    Макрон сообщил о начале консультаций по возможности переговоров с Москвой
    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы
    В РПЦ заявили о росте сквернословия среди дошкольников
    Швеция и Дания заказали для Украины комплекс ПВО Tridon Mk2
    Все российские олимпийцы прошли допинг-тесты перед Играми
    Ученые США заявили о продвижении в создании вакцины против ВИЧ