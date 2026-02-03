США провели учения в 60 км от Калининградской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Учения с участием боевых машин пехоты Bradley прошли на полигоне Бемово-Писке в Польше. Он находится примерно в 60 км от Калининградской области, сообщается ТАСС со ссылкой на журнал Military Watch Magazine.

В ходе маневров военные США отрабатывали управление и поддержание правильной дистанции между машинами, а также скоординированное ведение огня. Особое внимание было уделено преодолению трудностей, связанных с изменением тяги, проблемами с двигателем и гидравликой, возникающими из-за зимних погодных условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее солдаты НАТО жаловались на сложности с использованием оружия в арктической зоне из-за низких температур.

До этого военные США проводили учения Sentry South 26.1 с отработкой перехвата целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», которые называют аналогом российских «Гераней».

При этом стало известно, что морпехи США останавливали учения на северо-востоке Японии четыре раза из-за появления медведей.



