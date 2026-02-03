  • Новость часаПолитолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Золото и доллар штормит в противоположные стороны
    Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры ради финансирования Украины
    В Общественной палате призвали к превентивным мерам против педофилов после убийства мальчика в Петербурге
    В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины
    Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
    Генсек НАТО заявил о вводе войск на Украину после заключения мира
    Кремль ответил на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
    Госдолг Украины вырос до 98,4% ВВП за год
    3 февраля 2026, 15:56 • Новости дня

    Макрон сообщил о подготовке возможных переговоров с Путиным

    Макрон заявил о технических обсуждениях для контактов с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции рассказал о проведении рабочих консультаций, направленных на организацию его возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в его стране проходят технические обсуждения, связанные с подготовкой его возможных контактов с российским президентом, передает ТАСС. Он отметил: «Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это».

    Ранее Макрон не исключал возможность диалога с руководством России по вопросам, касающимся ситуации в Европе. В официальных источниках не уточняются сроки или формат будущих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил инициативу французских властей по налаживанию диалога между Москвой и Европой.

    В то же время, глава МИД России Сергей Лавров отмечал хамство и наплевательское отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России. Лавров также назвал заявления Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    А министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во вторник заявила, что сейчас телефонный разговор между европейскими лидерами и Владимиром Путиным был бы ошибочным знаком.


    1 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин позвонил Наине Ельциной

    Путин позвонил вдове Ельцина в день 95-летия политика

    Путин позвонил Наине Ельциной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В день 95-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина президент России Владимир Путин по телефону поздравил его вдову Наину Ельцину, отметив важную дату, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин позвонил Наине Ельциной, вдове первого президента РФ Бориса Ельцина, в день 95-летия со дня его рождения, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил: «По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной». Представитель Кремля не раскрыл подробностей разговора.

    Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. Он занимал посты первого секретаря Свердловского обкома КПСС, первого секретаря Московского горкома партии, был народным депутатом СССР, затем председателем Верховного Совета РСФСР. В 1991 году Ельцин был избран президентом России, а в 1996 году переизбран на второй срок. С поста президента он ушел 31 декабря 1999 года, скончался 23 апреля 2007 года.

    Комментарии (41)
    2 февраля 2026, 14:34 • Новости дня
    Французские военные провели симуляцию «Битвы за Москву» на учениях
    Французские военные провели симуляцию «Битвы за Москву» на учениях
    @ Pavel Golovkin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицеры командования Сухопутных войск Франции провели командно-штабную тренировку на основе симуляции «Битвы за Москву», сообщило командование перспективных боевых действий CCF (Commandement du combat futur) французских СВ в социальных сетях.

    Учения прошли с 26 по 29 января в рамках программы подготовки специалистов по военным играм, передает ТАСС.

    В течение четырех дней французские офицеры и штабные работники отрабатывали методы управления войсками в условиях масштабного конфликта.

    В командовании объяснили, что подобные курсы проходят каждые шесть недель. Их главная задача – научить штабы и полки французской армии использовать военные симуляции как инструмент для тактической подготовки и адаптации к новым вызовам.

    Французская армия делится полученным опытом с союзниками по НАТО. Так, 21 января была организована демонстрация для офицеров связи, после которой начальник штаба Сухопутных войск Испании выразил интерес к внедрению аналогичных методик в своей стране.

    Ранее Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    Комментарии (14)
    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 22:21 • Новости дня
    Французский парламент отклонил девятый вотум недоверия Лекорню

    Парламент Франции девятый раз не набрал голосов для отставки Лекорню

    Французский парламент отклонил девятый вотум недоверия Лекорню
    @ Mohammed Badra/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное собрание Франции вновь не смогло отправить в отставку кабинет премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, поскольку инициативу поддержали только 260 депутатов из необходимых 289, свидетельствуют результаты голосования.

    Очередной вотум недоверия правительству премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню не был поддержан депутатами Национального собрания, передает РИА «Новости».

    За вынесение вотума недоверия правительству проголосовало 260 депутатов, однако для принятия резолюции требовалось не менее 289 голосов. Спикер Яэль-Брон Пиве объявила, что резолюция по вотуму недоверия не принята.

    Это уже девятый случай, когда попытка отправить в отставку кабинет Лекорню провалилась в парламенте.

    Ранее СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон столкнется с ослаблением позиций после принятия бюджета из-за невозможности баллотироваться в 2027 году.

    Премьер Франции Себастьян Лекорню принял законопроект о бюджете страны на 2026 год без голосования в парламенте.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 02:11 • Новости дня
    Возивший гумпомощь в Крым и Донбасс политик из Франции уличил Гутерреша в лицемерии

    Политик из Франции Сорлин уличил Гутерреша в лицемерии

    Tекст: Катерина Туманова

    ООН продемонстрировало двойные стандарты, не признавая права народов Крыма и Донбасса на самоопределение, заявил французский политик Фабрис Сорлин, комментируя соответствующую реплику генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

    «Недавнее заявление генерального секретаря ООН совершенно лицемерно. Оно показывает, что внутри этой организации существуют двойные стандарты. Нет абсолютно никаких причин, по которым одни народы, как, например, народ Гренландии, имеют право на самоопределение, а другие, как народ Донбасса или Крыма, – нет», – сказал он ТАСС.

    Сорлин отметил, что лично посещал Крым и Донбасс с гуманитарной помощью и видел стремление местных жителей присоединиться к России. Он подчеркнул, что с точки зрения международного права не существует оснований не признавать результаты референдумов, прошедших в Крыму, Донбассе и Новороссии, юридически значимыми.

    Французский политик выразил обеспокоенность тем, что ООН, несмотря на свою миссию по поддержанию мира, безопасности и соблюдения прав человека, демонстрирует избирательный подход к этим вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерреш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 18:29 • Новости дня
    Демонстранты разорвали флаг ЕС на акции в Париже

    Более 1 тыс. человек в Париже потребовали выхода Франции из Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа более 1 тыс. человек приняли участие в марше за выход Франции из Евросоюза, где демонстранты публично разорвали флаг ЕС.

    В центре Парижа прошла акция протеста против членства Франции в Европейском союзе, на которой демонстранты разорвали флаг ЕС, передает ТАСС.

    По оценке корреспондента агентства, в манифестации приняли участие более 1 тыс. человек. Инициатором выступления стал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Это национальный марш за выход Франции из Европейского союза, за возвращение нашей независимости», – заявил Филиппо.

    По его словам, от членства в ЕС страдают практически все жители страны, а особенно фермеры, которым навязывают невыгодные международные соглашения. Он отметил, что Евросоюз втягивает Францию в международные конфликты, в том числе вокруг Гренландии и на Украине.

    Политик выразил обеспокоенность ограничениями свободы слова со стороны ЕС и французских властей. По его мнению, пока Франция остается в Евросоюзе, в стране невозможен подлинный политический диалог, а решения по важнейшим вопросам принимаются вне французского суверенитета. Филиппо также поддержал сооснователя Telegram Павла Дурова, который критиковал инициативы президента Франции по усилению цифрового контроля.

    Флориан Филиппо последовательно выступает против предоставления ЕС военной и финансовой помощи Украине, а также против соглашения с Меркосур, которое считает вредным для Франции. Он неоднократно обвинял Евросоюз в вмешательстве в выборы в Молдавии и призывал Эмманюэля Макрона сосредоточиться на защите национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фермеры Франции завалили улицы страны навозом в знак протеста.

    Фермеры заблокировали центр Парижа на тракторах из-за сделки с МЕРСОКУР.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Глава МИД Франции Барро заявил о важности прямого канала связи с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь прямой канал связи с Россией для европейцев, который бы не зависел от посредников.

    «Европейцы, которые на данный момент являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном вопросах, должны иметь каналом (связи с Россией – прим. ВЗГЛЯД) для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на посредников», – приводит РИА «Новости» слова Барро в интервью газете Liberation.

    Глава французского МИД заметил, что Париж в целом не отказывался от диалога с Россией, уточнив, что он возможен, но при условии прозрачности по отношению к Украине и её евроспонсорам.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал  европейские страны возобновить контакты с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую. Евродепутат Мариани заявил о падении доверия к Франции у России.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 17-й годовщиной интронизации.

    Встреча прошла в Патриарших палатах Кремля, где глава государства вручил патриарху букет белых роз. В ходе беседы Путин отметил важную роль Русской православной церкви в истории страны и подчеркнул, что у патриарха много мирских забот, требующих организации большой системы, передает ТАСС.

    «Поздравляю вас с интронизацией. Вы знаете, мы много раз обращаемся к той роли, которую играет Русская православная церковь в жизни России на протяжении всей ее истории, в укреплении нашего народа. Но у патриарха много и мирских забот, связанных с управлением такой большой системой, прямо скажем. Кроме служения Господу и людям надо же все это должным образом организовать, эту работу. <…> Так что вам большое за это спасибо. Поздравляю вас», – сказал президент.

    Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за сотрудничество между Церковью и государством, особо отметив роль президента в этих отношениях. Годовщину интронизации патриарха Кирилла Русская православная церковь отмечает 1 февраля.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением законодательно запретить использование ненормативной лексики в общественном пространстве.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о важности комплексного подхода для развития химической промышленности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность совместной работы бизнеса, государства, региональных властей и научного сообщества для стратегического развития химической отрасли.

    Он отметил, что для устойчивого роста промышленности необходим комплексный подход, который позволит эффективно решать задачи на долгосрочную перспективу, передает РИА «Новости».

    «Чтобы обеспечить стратегическое развитие химической промышленности, причем на годы вперед это нужно сделать, очевидно, необходим комплексный подход. Нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и, конечно, наших научных центров», – сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития химической промышленности.

    Ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по химической промышленности.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Франции устроить перевороты в Африке

    СВР сообщила о попытках Франции свергнуть лидеров Африки через террористов

    Tекст: Вера Басилая

    Париж активизировал планы по дестабилизации ситуации в странах Сахаро-Сахельской зоны Африки с помощью террористических группировок и украинских инструкторов, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    По данным российской разведки, администрация Эммануэля Макрона стремится к «политическому реваншу» после того, как в ряде бывших французских колоний к власти пришли патриотические силы, ориентированные на национальные интересы и отказывающиеся подчиняться французским глобалистам, сообщает СВР.

    В СВР подчеркивают причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо, которая произошла 3 января и была предотвращена. Мятежники планировали устранить президента Ибрагима Траоре, одного из лидеров борьбы с неоколониализмом. Париж рассчитывал посадить у власти лояльные себе силы и ослабить сторонников суверенитета и панафриканизма на континенте.

    Несмотря на провал заговора, как сообщили в СВР, французские спецслужбы продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне, используя местные террористические группировки и поддержку со стороны Украины, в том числе поставки беспилотников и инструкторов. Основным объектом давления стала Мали: атаки на бензовозы, попытки блокады городов и террор против населения направлены на свержение президента Ассими Гоиты. Кроме того, Париж якобы работает над расшатыванием ситуации в Центрально-Африканской Республике.

    Особое внимание французские власти, согласно заявлению СВР, уделяют Мадагаскару, где в октябре 2025 года победили сторонники сближения с БРИКС. Во Франции обсуждаются сценарии смены власти и восстановления лояльного режима под контролем Парижа.

    В СВР делают вывод, что Франция открыто поддерживает различные террористические структуры, превращая их в своих союзников на континенте. Эта политика, по мнению российской разведки, лишь усугубляет репутацию Франции как «метрополии-паразита» и свидетельствует о политическом банкротстве курса Макрона.

    Ранее президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке боевиков.

     Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Запад игнорирует требования Африки о выплате репараций.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль напомнил Зеленскому о возможности встретиться с Путиным в Москве

    Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона сохраняет предложение о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в Москве при желании украинского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского остается неизменной, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет переговоров с российским лидером.

    Песков отметил, что Кремль не рассматривает вариант встречи на нейтральной территории, подчеркивая неизменность позиции российской стороны по этой теме.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что не считает возможной встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    До этого глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    В ответ Кремль пригласил Зеленского посетить Москву для встречи с Путиным и пообещал гарантии безопасности и условий работы.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин заявил о крепкой ресурсной базе химической отрасли России

    Путин: У России хорошая ресурсная база для развития химической промышленности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного развития химической промышленности, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что страна располагает мощной ресурсно-сырьевой базой, которая позволяет запускать современные производства, передает РИА «Новости».

    «Наша задача – чтобы химическая промышленность России уверенно развивалась, чтобы на нашей мощной ресурсно-сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства... Ресурсов у нас достаточно, как известно. Сырьевая база хорошая. Нужно, чтобы все это у нас работало», – отметил глава государства на совещании по вопросам развития отрасли.

    Ранее Путин призвал к координации для развития химической промышленности.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по химической промышленности.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 09:41 • Новости дня
    Politico: Макрон переходит в режим «хромой утки»
    Politico: Макрон переходит в режим «хромой утки»
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон столкнется с ослаблением позиций после принятия бюджета, что связано с невозможностью баллотироваться в 2027 году, сообщает Politico.

    По данным Politico, президент Франции Эммануэль Макрон станет «хромой уткой» после окончательного утверждения бюджета, передает ТАСС.

    Ожидается, что в понедельник оппозиция попытается выразить вотум недоверия правительству, однако, по данным французских СМИ, голосование не увенчается успехом. В таком случае, согласно законодательству, бюджет будет считаться принятым.

    По сведениям издания, представители французского политического класса, включая действующих и бывших министров, парламентариев и советников, заявили на условиях анонимности, что теперь борьба вокруг бюджета завершена. Все внимание политиков переключится на подготовку к президентским выборам 2027 года, на которых Макрон не сможет участвовать. Это делает его «хромой уткой» – политиком, полномочия которого истекают без возможности продления, что ослабляет его влияние внутри страны.

    Несмотря на это, Макрон сохранит значимую роль на международной арене, поскольку президент Франции обладает широкими полномочиями во внешней политике и безопасности. По мнению Politico, его влияние будет ощущаться в связи с нестабильностью в мировой политике, спровоцированной действиями администрации президента США Дональда Трампа.

    Издание также отмечает, что министр Лекорню, успешно разрешивший бюджетный кризис, рассматривается как один из возможных кандидатов на выборах 2027 года. Исследователь Ipsos Матье Галлар отмечает, что переход из кресла премьер-министра к президентскому посту во Франции всегда сопряжен с трудностями.

    Премьер Франции Себастьян Лекорню принял законопроект о бюджете Франции на 2026 год без голосования в парламенте.

    Марин Ле Пен назвала этот проект «бюджетным Чернобылем».

    СМИ писали, что Эммануэль Макрон в последние недели вернул себе часть политического влияния после защиты интересов Гренландии и Дании и выступления в Давосе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Путин поручил расширить доступ инвалидов к туристическим объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья свободный доступ к туристическим объектам.

    Такое распоряжение содержится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с волонтерами Международного форума гражданского участия #МыВместе, опубликованном на сайте Кремля.

    «Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по распространению лучших проектов, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа туристов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам туристской индустрии и прохождения ими национальных туристских маршрутов», – сказано в документе.

    Ранее Путин рассказал о финансировании программы транспорта для инвалидов.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 23:06 • Новости дня
    Парламент Франции принял бюджет после провала двух вотумов недоверия Лекорню

    Французский парламент отклонил два вотума недоверия Лекорню и принял бюджет

    Tекст: Вера Басилая

    Французский парламент окончательно принял государственный бюджет, отказавшись поддержать требование оппозиционных партий об отставке кабинета министров.

    Национальное собрание отклонило обе попытки сместить кабинет премьера Себастьена Лекорню, что означает автоматическое принятие главного финансового документа, передает ТАСС. Левая и правая оппозиция не смогли набрать необходимого количества голосов для вынесения вотума недоверия.

    Инициативу левых поддержали 260 депутатов при необходимом пороге в 289, а предложение правых набрало лишь 135 голосов. Всего с начала 2026 года оппоненты власти пытались отправить министров в отставку восемь раз.

    Во время заседания спикер палаты Яэль Брон-Пиве заявила, что ни одна из поданных резолюций о недоверии правительству не была принята, таким образом законопроект о бюджете на 2026 год считается принятым. Заседание транслировалось на сайте Национального собрания.

    Ранее премьер-министр Себастьен Лекорню утвердил бюджет на 2026 год без согласования парламента под ответственность правительства.

    В понедельник парламентарии отклонили уже девятый вотум недоверия кабинету министров.

    Аналитики указали на риск превращения президента Франции Эммануэля Макрона в «хромую утку» после утверждения бюджета.

    При этом рейтинг Макрона ранее поднялся после его выступления в Давосе.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Мишустин анонсировал заседание Высшего госсовета СГ с участием Путина и Лукашенко

    Мишустин: Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в конце февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко намечено на конец февраля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета министров Союзного государства.

    По словам Мишустина, в преддверии этого мероприятия главной задачей станет обеспечение тщательной подготовки к встрече лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что правительства России и Белоруссии тесно взаимодействуют для реализации всех положений Союзного договора.

    Премьер-министр также процитировал президента Владимира Путина, подчеркнув, что «в рамках союзного государства активно развиваются торговля и инвестиционные обмены, расширяются многоплановые деловые контакты и кооперационные связи, создаются условия для стабильного устойчивого роста экономик наших стран».

    В 2024 году Путин и Лукашенко утвердили документы о развитии Союзного государства.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кличко сообщил о полном отключении тепла в двух районах Киева
    Имя Зеленского упомянуто в материалах дела Эпштейна о торговле людьми
    Эсминец ВМС США уничтожил четыре дрона лазером HELIOS
    Правая кандидатка совершила прорыв в гонке за пост мэра Парижа
    Азербайджан арестовал участвовавших в СВО на стороне России и Украины
    В Нижнем Тагиле заслуженный учитель замерзла насмерть
    В уфимской школе девятиклассника задержали за стрельбу из страйкбольного оружия