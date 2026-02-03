Солдаты НАТО пожаловались на замерзание оружия в условиях Арктики

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет Business Insider, солдаты НАТО, размещенные в арктической зоне, жалуются на сложности с использованием оружия при низких температурах. Журналисты отмечают, что оружие быстро выходит из строя из-за морозов и отпотевания.

В материале подчеркивается, что на специальном месячном курсе по выживанию в условиях Арктики для двадцати солдат инструкторы уделяют особое внимание тому, чтобы оружие оставалось сухим и готовым к работе. Инструктора учат не оставлять оружие вне палатки, поскольку в полевых условиях его могут украсть.

Финская военнослужащая Лаура Ляхдекорпи рассказала изданию: «Стрелять из холодного оружия – непростая задача. Из-за толстых перчаток неудобно стрелять, но без них руки замерзают».

Как писала газета ВЗГЛЯД, финская армия опровергла сообщения о просьбах проявлять снисходительность к американским военным на совместных учениях Joint Viking в Арктике.

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен поддержал открытие офиса НАТО на острове.

Власти США предложили включить безопасность в Арктике в число ключевых задач НАТО наряду с контролем подводных кабелей и поставками минералов.

