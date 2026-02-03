Каллас: ЕС должен быть осторожен в реакции на угрозы США по Гренландии

Tекст: Валерия Городецкая

«Разумеется, мы действуем осторожно, потому что на кону очень многое. Я имею в виду, что на Европейском континенте идет полномасштабная война, и существуют угрозы, исходящие, знаете, от экономического давления, а также серьезные вызовы со стороны Китая, который влияет на наши экономики… Поэтому мы должны очень осторожно, знаете, идти по этому пути, продвигаться по этой дороге и пытаться адаптироваться и работать. Мы не хотим конфликтовать ни с кем», – сказала она, передает РИА «Новости».

По словам Каллас, напряженность по вопросу Гренландии сейчас ниже, чем несколько недель назад. Однако, как отметила глава евродипломатии, у Евросоюза нет уверенности, когда может возникнуть новый спор с США по этому вопросу.

Каллас добавила, что Евросоюз продолжает поддерживать Гренландию, Данию и Устав ООН. По ее словам, любые дальнейшие договоренности касательно статуса Гренландии должны приниматься самими гренландцами и датскими властями.

Ранее Politico сообщила о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял о положительных результатах переговоров с НАТО по вопросу Гренландии.