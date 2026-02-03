  • Новость часаПолитолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт
    3 февраля 2026, 14:49

    В РПЦ заявили о росте сквернословия среди дошкольников

    Священник Клюев сообщил о росте сквернословия среди дошкольников

    Тимур Шайдуллин

    Явление сквернословия стало настолько массовым, что его активно перенимают даже дети младшего возраста, включая дошкольников, отметили в РПЦ.

    Глава межрегионального общественного движения «Православный родительский комитет» и настоятель храма Александра Невского в Глазове Вячеслав Клюев назвал мат «инфернальной лексикой телесного низа» и «песьим языком», передает РИА «Новости».

    Священник заявил, что ситуация с распространением сквернословия среди детей стала исторически уникальной, поскольку матерные выражения стали использовать даже младенцы – дети до семи лет.

    Клюев отметил, что в детских садах дети активно осваивают грубую лексику, а придя в первый класс, умеют составлять так называемые «трехэтажные конструкции», что шокирует учителей. Он подчеркнул, что с каждым годом эта проблема только усиливается, затрагивая все большее число несовершеннолетних.

    По словам священника, подобная тенденция вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ранее подобное поведение среди столь маленьких детей не наблюдалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 февраля отмечают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

    Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о законодательном запрете мата в общественных местах. А уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести штрафы для подростков за нецензурную брань.

    3 февраля 2026, 03:27
    @ кадр из видео 78.ru

    Антон Антонов

    Подозреваемый в убийстве мальчика из Санкт-Петербурга Петр Жилкин заявил, что знал свою жертву до убийства.

    После задержания в Псковской области, где Жилкин пытался скрыться, он сначала отказывался давать показания. Однако под давлением улик признался в содеянном и подробно рассказал свою версию событий, передает 78.ru.

    По словам Жилкина, он был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл ему машину на парковке гипермаркета. В день исчезновения ребенка, 30 января, между ними произошел конфликт.

    Жилкин заявляет, что мальчик якобы начал его шантажировать, требуя 500 тыс. рублей за молчание о «нездоровом интересе» и их «отношениях». В ходе ссоры, по словам подозреваемого, он ударил ребенка по голове, после чего тот погиб почти мгновенно.

    Жилкин признался, что связал тело скотчем, погрузил в свой автомобиль Toyota Fortuner и вывез в Ломоносовский район Ленинградской области. Там, по его словам, он утопил тело в водоеме коттеджного поселка «Лужайка».

    В ходе обысков на его электронных устройствах следователи обнаружили терабайты детской порнографии. Также выяснилось, что сожительница Жилкина знала о его наклонностях. Аккаунты подозреваемого содержали многочисленные репосты из националистических сообществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал ранее сообщил, что тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, предположительно, обнаружено в водоеме в Ленинградской области. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

    2 февраля 2026, 18:23
    @ Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Елизавета Шишкова

    Эксперты оценили ситуацию с проявлениями национализма на Северном Кавказе после заявлений боксера Арсланбека Махмудова, который назвал нацизм проблемой для региона.

    Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжелом весе россиянин Арсланбек Махмудов сравнил нацизм с воплощением зла и указал на наличие этой проблемы на Северном Кавказе. «Я вижу [сейчас] самую большую проблему на Северном Кавказе в нацизме. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло роднится со злом Иблиса, который сказал: "Я лучше него". Вот это зло, самое конченое. В чем проявляется? В том, что каждый считает себя лучше. Я не говорю, что это все такие [жители Северного Кавказа]. Есть такие персонажи. Конечно, есть те, которые не считают. Есть отдельные персонажи», – цитирует «Чемпионат» слова спортсмена, сказанные в интервью. Сам 36-летний боксер кумыкского происхождения, родился в Северной Осетии.

    Политолог Илья Ухов предположил в своем Telegram-канале, что Махмудов под «нацизмом» имел в виду не германо-арийские воззрения середины прошлого века, а ксенофобию, неуважение к людям другой национальности, к их обычаям и культурно-религиозным установкам.

    «Достаточно просто посмотреть комментарии под любым видео, где обсуждаются какие-то общероссийские проблемы, социально-политические вопросы, да даже местная экономика – тут же в подавляющем большинстве набегают какие-то местные полупокеры, с порога начинающие дудеть в дудку про "русскую оккупацию" или "притеснения со стороны России". Хотя сами эти люди и есть исконные жители России на территориях, которые входят в состав нашего государства уже порой не одну сотню лет», –  указал эксперт. – «Вот эта вот "отделенность", как бы несопричастность судьбам большой России, враждебное отношение к ее символам, к ее культурной матрице – которая, как ни крути, изначально складывалась на базе русского народа и его православной веры – и приводит к росту отчужденности и разного рода ксенофобским, да и исламистским воззрениям».

    Корень проблемы Ухов видит в позиционировании России не как государства, созданного трудами, потом и кровью русского народа и примкнувших к нему лучших представителей других коренных народов, а как «некий "плавильные мега-котел", «основателем которого в этой новой интерпретации является не креститель Руси великий князь Владимир, а чуть ли не Чингисхан, с его потомками, основавшие Орду».

    В логике антиисторической концепции «Руси-Орды», предупреждает политолог, России навязывается идея отсутствия общей идентичности, которая подталкивает национальные регионы к поиску собственных идентичностой. «А тут уже и до идей презрения и даже ненависти к русским рукой подать – тем более на примере Украины прекрасно видно, как территория может строить свою идентичность исключительно на ненависти к русскому», – отмечает эксперт.

    Если не изменить подход к национальной политике и замещающей миграции, «то слова Арсланбека Махмудова про северокавказский "нацизм" станут актуальными и для других национальных субъектов России», с соответствующим ростом сепаратистских и антигосударственных угроз.

    Писатель Роман Антоновский, комментируя слова Махмудова, отметил, что нацизм можно трактовать не только как идеологию гитлеровской Германии, но и как убеждение о превосходстве одной нации или этноса над другим. «В этом его сущностное отличие от здорового национализма. Национализм – любовь к своему народу, нацизм – ненависть к другим народам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Нацизм и расизм может быть свойственен не только белым европейцам, но и  любому народу, считает ксперт. «К сожалению, местечковый нацизм бывает свойственен и отдельным выходцам с Северного Кавказа. Обычно он выражается в выпячивании своей региональной идентичности, вместо любви к нашей общей Родине, России, презрительном отношении к русскому государствообразующему народу и к своим соседям», – указал Антоновский.

    Он называет сторонников идей национальной нетерпимости – пятой колонной внутри страны и призывает пресекат подобные проявления. «В том числе бороться с этим надо грамотной пропагандой, когда героями малых народов России становятся те, кто верно служил нашему Отечеству и был за это вознагражден, как Алиханов-Аварский, а не те, кто с русскими воевал, как шейх Мансур или имам Шамиль», – полагает эксперт.

    3 февраля 2026, 15:00
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    2 февраля 2026, 17:54
    @ Arno Burgi/dpa/Global Look Press

    Валерия Городецкая

    Москва якобы уже ведет войну с европейскими странами, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

    С соответствующим заявлением Ходжес выступил на конференции по безопасности, прошедшей в Осло, передает РИА «Новости».

    «Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить», – приводит The Guardian его слова.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании России развязывать глобальный конфликт.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией.

    2 февраля 2026, 22:48
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Антон Антонов

    Мужчина, задержанный в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, сознался в убийстве ребенка, сообщили в правоохранительных органах.

    Следственно-оперативная группа выехала на «предполагаемое место утопления ребенка», чтобы проверить показания задержанного и попытаться обнаружить тело жертвы, передает ТАСС.

    РИА «Новости» сообщает, что «задержанный готов показать место, где утопил тело».

    Задержан 38-летний уроженец Луганской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в машину к мужчине у магазина «Лента» на Таллинском шоссе.


    3 февраля 2026, 13:14
    @ t.me/dsns_telegram

    Анастасия Куликова

    Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины дала военному руководству России время, чтобы провести техническую и агентурную разведку. Это позволило сделать новую атаку более адресной и выверенной, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.

    «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

    По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    3 февраля 2026, 05:42
    @ кадр из видео t.me/good78news

    Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил СК.

    На ближайшее время назначен осмотр места происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Запланировано проведение судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, сообщило ведомство на платформе Мах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к району Нижнего Шингерского водопада ночью приехали местные жители, сквозь лед они увидели в воде одежду и портфель, которые могли принадлежать мальчику.

    Мужчина, задержанный по подозрению в лишении жизни малолетнего ребенка на территории Петербурга, заявил, что признает свою вину в убийстве мальчика.

    СМИ сообщали, что ребенка убил Петр Жилкин, который знал свою жертву до убийства.

    2 февраля 2026, 20:59
    МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине

    Валерия Городецкая

    Размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине Россия будет рассматривать как иностранную интервенцию, заявили в российском МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия несут для России прямую угрозу. «Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине. «Уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил», – указал дипломат.

    2 февраля 2026, 22:17
    Дети отравились в детсаду Дагестана из-за нелегального подключения к газопроводу

    @ Белкин Алексей/Бизнес Online/ТАСС

    Вера Басилая

    Детский сад в селе Параул в Дагестане, где десять детей отравились угарным газом, был незаконно подключен к газопроводу, сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

    В селе Параул в Дагестане десять воспитанников детского сада отравились угарным газом, передает РИА «Новости».

    Министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев сообщил, что учреждение было незаконно подключено к газопроводу – договор на поставку газа отсутствовал.

    По словам министра, специалисты АО «Газпром газораспределение Дагестан» уже прибыли на место и провели осмотр здания. В результате проверки было установлено, что отопительный прибор подключили к газовой системе с помощью обычного водяного шланга.

    Такое подключение является серьезным нарушением требований безопасности. По предварительной версии, именно из-за этого и произошло отравление детей угарным газом.

    Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском саду в Дагестане.

    В селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду.

    2 февраля 2026, 19:25
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на предстоящей Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    По словам украинского скелетониста Владислава Гераскевича, представители МОК связались с украинской стороной и напомнили об этом требовании в преддверии Игр, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    «К нам обратились из МОК по поводу Олимпийских игр, чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов», – рассказал Гераскевич.

    Олимпийские игры в Италии запланированы с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    2 февраля 2026, 21:15
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Дарья Григоренко

    Более 12 тыс. останков украинских военнослужащих были переданы российской стороной Киеву с июня 2025 года, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    «С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», – говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится на неделе в Абу-Даби.

    3 февраля 2026, 14:58
    @ t.me/dsns_telegram

    Анастасия Куликова

    По итогам прекращения паузы в ударах по энергетическим объектам можно сделать несколько выводов. Во-первых, на восстановление украинской инфраструктуры требуется много времени. Во-вторых, разборки между центральными украинскими властями и региональными руководителями обостряется. Наконец, в украинцах усилилось желание завершить конфликт, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая находится между Молдавией и Румынией», – напомнила политолог Лариса Шеслер.  

    По ее мнению, это в очередной раз подтвердило, что украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, и исправить это полумерами абсолютно невозможно». Поэтому Владимир Зеленский отчаянно стремится добиться продолжительной передышки.

    «Он надеялся, что Дональд Трамп поможет продлить паузу в ударах до наступления тепла, до весны. В то же время, провокации и обстрелы со стороны Украины не прекращались, а риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам. Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, приостановка ударов подсветила не только проблемы с ЖКХ на Украине, но и разборки между политиками в стране. «Конфликт связан с тем, что центральные украинские власти и региональные руководители пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что население не может воспользоваться в собственных квартирах светом, теплом и водой», – пояснила Шеслер.

    По ее словам, многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Жители украинских городов находятся в очень депрессивном состоянии: никто не хочет воевать, все панически смотрят в будущее, понимая, что продолжение боевых действий не сулит им ничего хорошего», – рассказала политолог.

    Она уточнила, что в этой связи население Украины питало «неустойчивые надежды» на то, что киевские власти, понимая безвыходность положения, все же пойдут на какое-то решение конфликта. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – отметила собеседница.

    «Другое дело, что на Украине нет политического субъекта, который бы мог повлиять на власть в Киеве. Под бурные аплодисменты Запада ликвидированы все политические структуры: партии, общественные организации, независимые СМИ, вокруг которых могли бы объединиться люди для защиты своих интересов», – заключила Шеслер.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    3 февраля 2026, 02:49
    @ кадр из видео 78.ru

    Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, предположительно, обнаружено в водоеме в Ленинградской области, сообщает телеканал «78».

    По данным 78.ru, тело «нашли в Ломоносовском районе». Предположительно, обнаружено тело пропавшего ребенка. Уточняется, что к району Нижнего Шингерского водопада ночью приехали местные жители. Сквозь лед они увидели в воде одежду и портфель, которые могут принадлежать мальчику.

    Телеканал сообщает, что группа волонтеров «обратила внимание на аномалию у кромки льда». После того, как удалось «пробить намерзшую корку», были обнаружены куртка, варежки и рюкзак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга искали в Ломоносовском районе Ленобласти. Сознавшийся в убийстве мужчина указал район, где спрятал тело ребенка. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

    2 февраля 2026, 16:52
    @ Zuma/ТАСС

    Валерия Городецкая

    Венгрия подала иск в Суд ЕС против введенного Евросоюзом запрета на поставки энергоносителей из России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны немедленно направило требование об отмене решения Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Этот иск должен быть рассмотрен», – говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД. По его словам, Совет ЕС не имел права принимать санкционные меры большинством голосов, а должен был действовать на основе консенсуса. Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия «замаскировала эту меру под торговую политику», зная о возражениях Венгрии и Словакии.

    Министр также отметил, что базовые документы Евросоюза предусматривают право каждого государства самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать поставщиков. Он напомнил о действующем «принципе энергетической солидарности», согласно которому энергоснабжение стран ЕС должно быть безопасным, а решение Брюсселя нарушает это правило, по крайней мере для Венгрии.

    Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    Ранее в ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России.

    3 февраля 2026, 00:50
    @ Следственный комитет Российской Федерации

    Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга ищут в Ломоносовском районе Ленобласти. Сознавшийся в убийстве мужчина указал район, где спрятал тело ребенка, сообщили в пресс-службе СК России.

    В СК сообщили, что в ходе расследования уголовного дела получена информация об убийстве ребенка. Сознавшийся в убийстве мужчина рассказал о месте, где спрятал тело ребенка. Сейчас проводятся дополнительные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также обнаружить тело мальчика, передает ТАСС.

    Следователями проведены обыски по местам пребывания фигуранта дела об убийстве ребенка, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в экстренных службах сообщали, что поиски тела убитого ребенка, который пропал в минувшую пятницу, «должны начаться в водоеме, который расположен в деревне Яльгелево в Ленобласти».

    Подозреваемый в похищении был задержан и признался, что убил ребенка. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия». На цифровых устройствах подозреваемого обнаружили множество материалов с детской порнографией.

    30 января мальчик вышел из дома в Санкт-Петербурге и в тот же день сел в автомобиль к неизвестному мужчине, после чего больше на связь не выходил.

    2 февраля 2026, 16:12
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Дарья Григоренко

    Пять детей погибли, еще шесть получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ и грузового автомобиля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», сообщили в оперативных службах.

    Источник уточнил: «ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Столкнулся автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Предварительно, в результате ДТП погибли пять детей в возрасте примерно 16-17 лет, еще шесть пострадали», передает ТАСС.

    По предварительным данным, всего в автобусе было 13 человек, из них 11 – подростки.

    Ранее сообщалось, что в результате аварии на трассе в Рязанском районе столкнулись легковая Volvo и автобус «Паз», погибли двое и пострадали четверо человек, включая ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Красноборском округе Архангельской области произошла авария, в результате которой погибли трое, включая подростка. В этот же день семейная пара из Карелии погибла в ДТП в Ленинградской области.

