    3 февраля 2026, 14:23 • Новости дня

    В ДТП с автобусами в Прикамье пострадали шесть человек

    Шесть человек пострадали в ДТП с автобусами в Лысьве в Прикамье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате аварии с двумя автобусами в Лысьве в Пермском крае пострадали шесть человек, среди которых ребенок 2013 года рождения, сообщают местные власти.

    Два автобуса столкнулись в Лысьве в Пермском крае. В результате пострадали шесть человек, включая ребенка и обоих водителей транспортных средств, передает ТАСС.

    Пострадавших доставили в городскую больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам главы Лысьвенского муниципального округа Александра Пермякова, среди раненых находится один ребенок 2013 года рождения. Состояние пострадавших уточняется, подробности происшествия не разглашаются.

    Местные власти продолжают следить за ситуацией и обещают предоставить дополнительную информацию о причинах аварии после выяснения всех обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пермском крае на прошлой неделе произошло смертельное ДТП с участием санитарного автомобиля, в результате которого погибли четыре человека.

    Ранее на трассе Пермь – Березники в Добрянском округе ранее столкнулись две легковые машины, в аварии погибли три человека, среди них пятилетняя девочка.

    А в ноябре на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли семь человек.

    2 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    @ Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эксперты оценили ситуацию с проявлениями национализма на Северном Кавказе после заявлений боксера Арсланбека Махмудова, который назвал нацизм проблемой для региона.

    Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжелом весе россиянин Арсланбек Махмудов сравнил нацизм с воплощением зла и указал на наличие этой проблемы на Северном Кавказе. «Я вижу [сейчас] самую большую проблему на Северном Кавказе в нацизме. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло роднится со злом Иблиса, который сказал: "Я лучше него". Вот это зло, самое конченое. В чем проявляется? В том, что каждый считает себя лучше. Я не говорю, что это все такие [жители Северного Кавказа]. Есть такие персонажи. Конечно, есть те, которые не считают. Есть отдельные персонажи», – цитирует «Чемпионат» слова спортсмена, сказанные в интервью. Сам 36-летний боксер кумыкского происхождения, родился в Северной Осетии.

    Политолог Илья Ухов предположил в своем Telegram-канале, что Махмудов под «нацизмом» имел в виду не германо-арийские воззрения середины прошлого века, а ксенофобию, неуважение к людям другой национальности, к их обычаям и культурно-религиозным установкам.

    «Достаточно просто посмотреть комментарии под любым видео, где обсуждаются какие-то общероссийские проблемы, социально-политические вопросы, да даже местная экономика – тут же в подавляющем большинстве набегают какие-то местные полупокеры, с порога начинающие дудеть в дудку про "русскую оккупацию" или "притеснения со стороны России". Хотя сами эти люди и есть исконные жители России на территориях, которые входят в состав нашего государства уже порой не одну сотню лет», –  указал эксперт. – «Вот эта вот "отделенность", как бы несопричастность судьбам большой России, враждебное отношение к ее символам, к ее культурной матрице – которая, как ни крути, изначально складывалась на базе русского народа и его православной веры – и приводит к росту отчужденности и разного рода ксенофобским, да и исламистским воззрениям».

    Корень проблемы Ухов видит в позиционировании России не как государства, созданного трудами, потом и кровью русского народа и примкнувших к нему лучших представителей других коренных народов, а как «некий "плавильные мега-котел", «основателем которого в этой новой интерпретации является не креститель Руси великий князь Владимир, а чуть ли не Чингисхан, с его потомками, основавшие Орду».

    В логике антиисторической концепции «Руси-Орды», предупреждает политолог, России навязывается идея отсутствия общей идентичности, которая подталкивает национальные регионы к поиску собственных идентичностой. «А тут уже и до идей презрения и даже ненависти к русским рукой подать – тем более на примере Украины прекрасно видно, как территория может строить свою идентичность исключительно на ненависти к русскому», – отмечает эксперт.

    Если не изменить подход к национальной политике и замещающей миграции, «то слова Арсланбека Махмудова про северокавказский "нацизм" станут актуальными и для других национальных субъектов России», с соответствующим ростом сепаратистских и антигосударственных угроз.

    Писатель Роман Антоновский, комментируя слова Махмудова, отметил, что нацизм можно трактовать не только как идеологию гитлеровской Германии, но и как убеждение о превосходстве одной нации или этноса над другим. «В этом его сущностное отличие от здорового национализма. Национализм – любовь к своему народу, нацизм – ненависть к другим народам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Нацизм и расизм может быть свойственен не только белым европейцам, но и  любому народу, считает ксперт. «К сожалению, местечковый нацизм бывает свойственен и отдельным выходцам с Северного Кавказа. Обычно он выражается в выпячивании своей региональной идентичности, вместо любви к нашей общей Родине, России, презрительном отношении к русскому государствообразующему народу и к своим соседям», – указал Антоновский.

    Он называет сторонников идей национальной нетерпимости – пятой колонной внутри страны и призывает пресекат подобные проявления. «В том числе бороться с этим надо грамотной пропагандой, когда героями малых народов России становятся те, кто верно служил нашему Отечеству и был за это вознагражден, как Алиханов-Аварский, а не те, кто с русскими воевал, как шейх Мансур или имам Шамиль», – полагает эксперт.

    2 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Американский генерал заявил о войне России с Европой

    The Guardian: Американский генерал Ходжес заявил о войне России с Европой

    Американский генерал заявил о войне России с Европой
    @ Arno Burgi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы уже ведет войну с европейскими странами, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

    С соответствующим заявлением Ходжес выступил на конференции по безопасности, прошедшей в Осло, передает РИА «Новости».

    «Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить», – приводит The Guardian его слова.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании России развязывать глобальный конфликт.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией.

    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    3 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины

    Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным

    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины дала военному руководству России время, чтобы провести техническую и агентурную разведку. Это позволило сделать новую атаку более адресной и выверенной, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.

    «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

    По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    2 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине Россия будет рассматривать как иностранную интервенцию, заявили в российском МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия несут для России прямую угрозу. «Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине. «Уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил», – указал дипломат.

    2 февраля 2026, 19:25 • Новости дня
    МОК призвал украинских спортсменов не протестовать против россиян на ОИ в Италии
    МОК призвал украинских спортсменов не протестовать против россиян на ОИ в Италии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на предстоящей Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    По словам украинского скелетониста Владислава Гераскевича, представители МОК связались с украинской стороной и напомнили об этом требовании в преддверии Игр, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    «К нам обратились из МОК по поводу Олимпийских игр, чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов», – рассказал Гераскевич.

    Олимпийские игры в Италии запланированы с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    2 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    МИД: Россия передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных

    МИД: Россия за полгода передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных

    МИД: Россия передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 12 тыс. останков украинских военнослужащих были переданы российской стороной Киеву с июня 2025 года, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    «С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», – говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится на неделе в Абу-Даби.

    2 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Сийярто: Венгрия потребовала через cуд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия подала иск в Суд ЕС против введенного Евросоюзом запрета на поставки энергоносителей из России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны немедленно направило требование об отмене решения Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Этот иск должен быть рассмотрен», – говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД. По его словам, Совет ЕС не имел права принимать санкционные меры большинством голосов, а должен был действовать на основе консенсуса. Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия «замаскировала эту меру под торговую политику», зная о возражениях Венгрии и Словакии.

    Министр также отметил, что базовые документы Евросоюза предусматривают право каждого государства самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать поставщиков. Он напомнил о действующем «принципе энергетической солидарности», согласно которому энергоснабжение стран ЕС должно быть безопасным, а решение Брюсселя нарушает это правило, по крайней мере для Венгрии.

    Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    Ранее в ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России.

    2 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Пять детей отравились угарным газом в детсаду Дагестана

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел в частном детском саду в селе Параул, передает ТАСС. В результате отравления угарным газом пострадали пятеро детей.

    По предварительным данным, один из детей находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

    Причины происшествия и обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частном доме на улице Рязанской в Ставрополе произошла утечка газа, в результате которой пострадала семья из шести человек, включая ребенка одиннадцати лет.

    Пять несовершеннолетних заразились острой кишечной инфекцией после посещения кафе в екатеринбургском аквапарке.

    Более 50 человек пострадали из-за отравления угарным газом в поезде, который был предоставлен киностудии для съемок на станции в Алма-Ате.

    2 февраля 2026, 20:53 • Новости дня
    Дочь Шойгу заняла пост главы фонда «Долина Менделеева»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ксения Шойгу назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева».

    Соответствующее распоряжение подписало правительство России, передает РБК. Документ также подтверждает освобождение от этой должности предыдущего главы фонда, Александра Масленникова.

    «Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича», – сказано в распоряжении.

    Ксения Шойгу – дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Она также является партнером венчурного фонда Sistema Smart Tech, связанного с АФК «Система», и куратором туристическо-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.

    С февраля 2024 года генеральным директором фонда числился Александр Масленников, согласно данным из ЕГРЮЛ. Фонд «Долина Менделеева» был создан в декабре 2019 года по решению правительства, а в сентябре 2025-го его задачи были расширены.

    Сейчас центр занимается разработкой технологий для разделения и производства редких и редкоземельных металлов, созданием новых способов хранения и передачи электроэнергии, а также технологиями искусственного интеллекта. Центр также обеспечивает деятельность Ангаро-Енисейского кластера по цветным, редким и редкоземельным металлам, оказывая экспертную и технологическую поддержку.

    2 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Суд смягчил приговор калининградским врачам по делу об убийстве новорожденного

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка.

    Теперь Белая проведет в колонии 9 лет 3 месяца, а Сушкевич – 8 лет 10 месяцев, передает РИА «Новости».

    В суде сообщили, что приговор Московского областного суда был изменен: для Белой обстоятельством, смягчающим наказание, признано наличие несовершеннолетнего ребенка. В остальной части приговор оставлен без изменений, а апелляционные жалобы отклонены.

    В августе 2025 года врачей из Калининграда Элину Сушкевич и Елену Белую приговорили к длительным срокам заключения в Мосгорсуде по делу об убийстве новорожденного.

    Напомним, в декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда оправдали врачей, но весной оправдательный приговор был отменен.

    2 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Водитель попавшего в ДТП с автобусом под Красноярском грузовика был лишен прав

    МВД: Водитель попавшего в ДТП с автобусом под Красноярском грузовика был лишен прав

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель грузового автомобиля, попавшего в аварию с микроавтобусом в Красноярском крае, ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, сообщили в краевом ГУ МВД.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что за рулем грузовика «Ивеко» находился 50-летний мужчина. Срок лишения его водительских прав истек в августе прошлого года, однако водитель не восстановил удостоверение.

    Напомним, в аварии с автобусом на федеральной трассе в Рыбинском районе Красноярского края среди шести погибших оказались пятеро детей и один взрослый. Возбуждено уголовное дело.

    2 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    «Росатом» представил достижения ученых, меняющие энергетику и медицину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация Росатом провела торжественное мероприятие, где были представлены научные решения в энергетике, медицине и новых технологиях, включая инновационные радиофармпрепараты.

    В преддверии Дня российской науки Росатом провел мероприятие, объединившее около 200 ведущих ученых и инженеров, говорится на сайте Госкорпорации. На нем были подведены итоги 2025 года и представлены ключевые научные достижения корпорации.

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что семь сотрудников отрасли были избраны академиками РАН, а еще двое стали членами-корреспондентами. Пять коллективов с участием работников Росатома стали лауреатами Премии правительства России в области науки и техники, а впервые сотрудники корпорации получили премию «Вызов».

    Особое внимание уделяется развитию молодежи: более 30% научного блока составляют молодые исследователи. Три выпуска магистров Национального центра физики и математики показали, что 85% выпускников остались в отрасли, а по программе «Новый Снежинск» за три года дипломы получили 51 человек, все продолжают работать в атомной сфере.

    Лауреаты премий представили проекты, формирующие технологический суверенитет России. Среди них – проект АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200, который стал основой для станций в Турции, Бангладеш, Венгрии, Египте и Беларуси, а также внедрение топлива для атомных ледоколов и плавучих энергостанций, что усиливает развитие Арктики и энергоснабжение удаленных территорий.

    Важной темой стало внедрение полного цикла производства короткоживущих альфа-эмиттеров для радиофармпрепаратов против рака. «Разработка полного цикла производства короткоживущих альфа-эмиттеров – это прорыв не только в радиохимии, но и в практической онкологии. Благодаря совместному проекту ФМБА России и госкорпорации Росатом российские врачи получают уникальные инструменты для точечного воздействия на опухоли, а пациенты реальный шанс на продление и улучшение качества жизни», – заявил главный внештатный специалист по медицинской радиологии ФМБА России Юрий Удалов.

    На мероприятии также представили технологию производства смешанного уран-плутониевого нитридного топлива для реакторов нового поколения БРЕСТ, решения по переработке литийионных аккумуляторов, а также инновационные эластичные материалы для авиации и космоса. В завершение 20 работников Росатома были награждены государственными и отраслевыми наградами за заслуги в атомной отрасли.

    2 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о важности комплексного подхода для развития химической промышленности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность совместной работы бизнеса, государства, региональных властей и научного сообщества для стратегического развития химической отрасли.

    Он отметил, что для устойчивого роста промышленности необходим комплексный подход, который позволит эффективно решать задачи на долгосрочную перспективу, передает РИА «Новости».

    «Чтобы обеспечить стратегическое развитие химической промышленности, причем на годы вперед это нужно сделать, очевидно, необходим комплексный подход. Нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и, конечно, наших научных центров», – сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития химической промышленности.

    Ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по химической промышленности.

    2 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
    МИД заявил о попытках Киева и ЕС сорвать обсуждение плана США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев в настоящее время пытается отвлечь внимание от обсуждения американского плана урегулирования, основанного на пониманиях, достигнутых в Анкоридже, заявили в МИД России.

    По данным российского внешнеполитического ведомства, украинские власти действуют в тесной координации с Евросоюзом и Британией, передает ТАСС.

    «Сейчас Киев в тесной координации с британцами и еэсовцами в очередной раз пытается торпедировать инициативы по урегулированию. Задача – через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части «плана» Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», – указали в МИД.

    Ранее МИД сообщил о согласовании в Анкоридже основ для урегулирования на Украине.

    2 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Под Кировом подняли сошедшие с рельсов вагоны

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировской области завершили подъем всех вагонов после схода, а поезда снова смогут пройти по одному из путей уже сегодня.

    Все вагоны грузового поезда, сошедшие с рельсов на перегоне Оричи – Шалегово, были подняты, передает РИА «Новости».

    Электроснабжение участка восстановили, специалисты продолжают ремонтировать поврежденные железнодорожные пути.

    Власти Кировской области уточнили, что движение поездов по одному из путей запланировано открыть в течение дня.

    Для перевозки пассажиров пригородных электричек и поездов дальнего следования организовали 25 автобусов, которые будут курсировать до полного восстановления железнодорожного сообщения.

    По данным Горьковской железной дороги, происшествие произошло в воскресенье, пострадавших среди людей нет, восстановительные работы продолжаются с участием специальных поездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три поезда дальнего следования задерживаются из-за происшествия на перегоне Оричи – Шалегово под Кировом. Двадцать один вагон грузового поезда сошел с рельсов в Кировской области.

