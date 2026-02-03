Tекст: Дмитрий Зубарев

Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года снизились почти на 10%, несмотря на инфляцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро Destatis.

Аналитики отмечают, что одной из главных причин стала антироссийская санкционная политика Евросоюза, которая привела к резкому удорожанию энергоресурсов и товаров первой необходимости. С января 2021 года по декабрь 2025 года индекс потребительских цен вырос на 21,5%.

Финансовый советник Алексей Родин заявил: «Мы наблюдаем эффект «снежного» кома. Германия была вынуждена из-за санкций повысить цены на газ. Это спровоцировало рост цен на товары первой необходимости». При этом, по данным Destatis, с четвертого квартала 2021 года по третий квартал 2025 года реальные зарплаты немцев упали на 10,2%.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев подчеркнул, что участие Германии в санкционной инициативе ЕС, включая отказ от российского газа, сильно ударило по экономике страны. Сейчас в немецких хранилищах российского газа практически нет, а промышленность упала на 6,6% с начала санкционной политики. Германия была одним из ключевых торговых партнеров России, но после подрыва «Северных потоков» в 2022 году страна перешла на более дорогой американский газ.

Тем временем Евросоюз готовит уже 20-й пакет санкций против России. В Москве не раз отмечали, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, а западные эксперты признают низкую эффективность этих мер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций.

В новый пакет Евросоюз включил дополнительных лиц и организации, связанных с Россией.

В санкции Евросоюза против России добавили ограничения по операциям с криптовалютами.