Песков назвал морозы в Москве обычными

Активный центр Солнца ночью произвел супервспышку X81

Tекст: Мария Иванова

На Солнце образовался мощный центр активности с рекордными запасами энергии, которые выходят на поверхность в виде сильных магнитных полей и электрических токов, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В этой компактной области формируются многочисленные солнечные пятна, а энергия буквально «захлёбывает» зону, что приводит к постоянным крупным вспышкам.

Исследователи отмечают, что теперь происходят не только мощные, но и редкие супервспышки: «Поскольку, судя по всему, сильных и очень сильных вспышек уже недостаточно, то в ход пошли супервспышки», – говорится в сообщении.

За последние 25 лет на Солнце было всего 13 супервспышек такого масштаба, как X8.1 – нынешнее событие произошло ночью.

Предыдущие вспышки X8.7 и X9.0, зафиксированные в 2024 году, существенного влияния на Землю не оказали, что связано с особенностями их расположения и направлением выбросов плазмы. Эксперты подчеркивают, что не каждая вспышка напрямую влияет на нашу планету – многое зависит от деталей.

По предварительной информации, удар по Земле от нынешней вспышки маловероятен: «С вероятностью 90% его не будет», – отмечают специалисты лаборатории. Пока мощных плазменных облаков не зафиксировано, а те выбросы, что были, ушли вбок. Окончательная информация ожидается в течение дня, но пока вспышка считается «стерильной», то есть не несущей угрозы для Земли.

Однако ученые предупреждают, что уже к вечеру активный центр приблизится к линии Солнце–Земля и до субботы будет находиться в зоне максимального потенциального воздействия. Это увеличивает риск появления новых, возможно, более мощных выбросов плазмы. Тем не менее, плазма от текущего супервзрыва ушла вверх, минуя планеты, и есть вероятность, что следующие выбросы последуют тем же маршрутом, хотя гарантий нет.

Специалисты подчеркивают, что наука сейчас находится в режиме наблюдения, и по мере поступления новых данных будут публиковаться обновления.

Группа солнечных пятен настолько велика, что её можно увидеть даже в любительские телескопы, и лаборатория призывает астрономов-любителей делиться фотографиями этого исторического события.

Ранее ученые поразились числу сильных вспышек на Солнце, произошедших в течение одного дня.

Вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х была зарегистрирована 1 февраля. На Солнце также произошли три вспышки предпоследнего класса мощности.