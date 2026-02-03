Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты

Tекст: Елизавета Шишкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил о критической ситуации на приграничных территориях региона.

По его словам, с начала 2026 года в результате обстрелов погиб 21 мирный житель, еще 98 человек получили ранения, среди них шесть детей. Гладков отметил, что по сравнению с 2025 годом число погибших увеличилось в десять раз.

Он рассказал, что накануне провел совещание с руководителями силовых структур, а сегодня встретился с представителями подразделений «БАРС-Белгород», «Орлан», главами муниципалитетов и представителями Минобороны. «Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», – подчеркнул Гладков.

За прошедшие сутки в Белгородской области зафиксированы многочисленные атаки беспилотников и обстрелы со стороны ВСУ.

Гладков сообщил, что в Белгородском округе атакованы 15 населенных пунктов: из 29 дронов 25 были сбиты, однако повреждены склад, автомобили и частные дома, а также остекление квартир. В Борисовском округе четыре дрона атаковали село Грузское, где пострадали КамАЗ и социальный объект. Над Валуйским округом сбито три дрона, повреждений нет.

В Грайворонском округе зафиксировано пять обстрелов и 20 атак беспилотников. В селе Замостье дрон атаковал служебный автомобиль, в результате чего ранен мужчина. В других населенных пунктах округа повреждены частные дома, автомобили, квартиры и инфраструктурные объекты.

В Краснояружском округе за сутки сбито 15 из 24 дронов, повреждены инфраструктурные объекты, частные дома, машины. В Шебекинском округе зафиксировано 47 атак беспилотников и применение боеприпаса: ранены три человека, повреждены предприятия, автомобили, линии электропередачи и частные дома. В остальных округах дроны были сбиты без последствий.

Гладков также сообщил о реализации кадрового проекта «Время СВОих героев», который помогает ветеранам спецоперации на Украине начать собственное дело. Победители уже запустили свои проекты: Евгений Бабенко открыл столовую в Яковлевском округе, а Магомед Ахматов с супругой – фотостудию в Белгороде.

В регионе стартовал капитальный ремонт почти 300 многоквартирных домов – в Белгороде, Губкине, Валуйках, Шебекине и Чернянском округе. Приемка домов проводится с участием собственников, чтобы обеспечить высокое качество работ, отметил губернатор.

