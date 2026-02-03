  • Новость часаАртиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизни трех человек
    3 февраля 2026, 11:41 • Новости дня

    TWZ: USS Preble уничтожил четыре дрона лазером HELIOS

    TWZ: USS Preble уничтожил четыре дрона лазером HELIOS
    @ U.S. Office of the Director/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эсминец USS Preble успешно уничтожил четыре беспилотника в ходе испытаний лазерной системы HELIOS, что подтверждает развитие технологий защиты надводных кораблей, пишет The War Zone.

    USS Preble использовал лазер HELIOS для поражения четырех дронов в ходе демонстрации, передает The War Zone. Об этом рассказал глава Lockheed Martin Джим Тайклет, отметив, что лазерная система позволила нейтрализовать угрозы без расхода традиционных ракет, сохранив их для более сложных целей.

    HELIOS представляет собой 60-киловаттный лазерный комплекс, способный уничтожать дроны и малые катера, а также ослеплять оптические сенсоры. Эта система интегрирована на USS Preble с 2022 года и пока остается единственной подобной установкой на флоте. На других эсминцах класса Arleigh Burke установлены менее мощные лазерные комплексы ODIN.

    Вице-адмирал Брендан Маклейн, командующий надводными силами Тихоокеанского флота США, подчеркнул на симпозиуме Surface Navy Association, что подобные испытания стали важным шагом в развитии перспективных платформ и систем вооружения. Он заявил: «Я намерен продвигать лазерные технологии для флота. Мечта о лазере на каждом корабле может стать реальностью».

    Точные детали прошедшей демонстрации, например, скорость переключения HELIOS между целями и условия испытаний, не раскрываются. Известно, что лазер может поражать только одну цель за раз, а эффективность его действия снижается с увеличением расстояния и при неблагоприятных погодных условиях.

    Несмотря на технические трудности, связанные с необходимостью охлаждения и защиты оптики, ВМС США продолжает развивать лазерные вооружения, рассчитывая на их преимущества в условиях массовых атак дронов и ограниченных запасов ракет. Как отмечают в Lockheed Martin, такие системы позволяют снизить расходы и повысить автономность кораблей при длительных миссиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США приняли решение оснастить линкоры класса «Трамп» мегаваттными лазерными установками.

    31 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения Берестка российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков «Кракен», обнаружив западное оружие и иностранные медикаменты на позициях противника.

    Российские военнослужащие уничтожили взвод бойцов подразделения «Кракен» (запрещено в РФ) при освобождении населенного пункта Бересток, который примыкает к южной окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

    Старший стрелок группировки «Южная» с позывным «Орех» рассказал, что бойцы смогли зайти в глубокий тыл противника, где находились позиции украинских сил.

    По его словам, основное столкновение произошло в ходе стрелкового боя: «Контакты у нас были – это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было – шел стрелковый бой», – сообщил он. Он также отметил, что за всю операцию был уничтожен взвод противника.

    После зачистки позиций российские бойцы обнаружили большое количество медицинских препаратов и снаряжения иностранного производства. Все медикаменты имели англоязычные надписи, а сухие пайки оказались польского происхождения. По словам «Ореха», все вооружение противника было западного образца, в основном американские винтовки М16.

    Позиции ВСУ в этом районе, по его информации, были тщательно укреплены: глубокие окопы, бетонные укрытия с вентиляцией и железными дверями. Захват Берестока позволяет российским подразделениям создавать давление на южные подступы к Константиновке, нарушать логистические потоки противника и обеспечивать условия для дальнейшего наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

    Ранее бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. А Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    31 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» в зоне спецоперации.

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщает «Комсомольская правда».

    По словам журналиста, к 2024 году танки без дополнительной защиты стали легкой мишенью для дронов, поэтому бойцы с обеих сторон вынуждены модернизировать технику с помощью подручных средств.

    Стешин рассказал, что российские военные накрывают бронемашины экранами из транспортерной ленты, сосновых бревен, горбыля и металлических сеток. В результате, как пишет журналист, «на выходе получался эталонный «шушпанцер» – уродливая, но эффективная самодельная бронетехника, предназначенная для защиты от беспилотников.

    Сам военкор впервые увидел такую машину под Марьинкой в ДНР в конце марта 2024 года.

    «Я, например, при первой встрече с «шушпанцером» испытал натуральный культурный шок… Мимо нас по дороге промчалось нечто гигантское и бесформенное», – вспоминает военкор

    Военные объяснили Стешину, что конструкция основана на обычном МТЛБ, который был покрыт экранами и металлическими решетками – так называемыми «мангалами». Журналист также узнал, что этот «шушпанцер» выдержал уже десятки попаданий дронов, но продолжал выполнять боевые задачи.

    Позже Стешин вновь встретил необычную бронемашину, когда та вывозила с линии фронта раненого бойца. По его словам, не возникало сомнений, что, несмотря на свой внешний вид, техника быстро доставит пострадавшего к медикам и вновь отправится к передовой.

    В преддверии Дня инженерных войск Минобороны получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    31 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    В арсенале ВСУ – порядка 46 тыс. сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), численного которых превышает половину состава Вооруженных сил Британии, сообщил представитель российских силовых структур.

    «Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что Киев использует почти 50 тыс. сотрудников ТЦК для насильственной мобилизации даже больных людей с хроническими заболеваниями. Однако это не гарантирует того, что мобилизованные через ТЦК отправятся на фронт.

    ПО данным источника, на фронт попадает четверть от общего числа мобилизованных ТЦК, остальные списываются по здоровью, стоит только попасть в бригады после учебки.

    «Однако военнослужащие из бригад, подготовленных за границей, независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил  об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ. Газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава. Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии.

    1 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.

    Согласно данным оборонного ведомства, с 1 по 9 января ВСУ лишились 11 355 человек в зоне действия российских группировок. С 10 по 16 января – 8 695 человек, а с 17 по 23 января – 8 810 солдат. В период с 24 по 31 января – 9 785 военнослужащих, подсчитали в ТАСС.

    В целом потери в личном составе ВСУ за месяц достигли 38 645 военнослужащих, при этом наибольшие потери армия Украины понесла в секторах действия бойцов. российской группировки «Центр».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг в Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта из-за дезертирства в ВСУ. Россия в 2026 году поведёт наступление на двух основных направлениях СВО.


    3 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные для подготовки пилотов к борьбе с беспилотниками задействовали экспериментальные самолеты, имитирующие барражирующие боеприпасы, пишет The War Zone.

    Военные США провели учения Sentry South 26.1, в ходе которых отрабатывали перехват целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», который называют аналогом российских «Гераней», пишет The War Zone.

    Роль воздушных мишеней выполняли два легких композитных самолета Risen KX-2 частной компании KestrelX. Эти аппараты способны воспроизводить профиль полета крылатых ракет и беспилотников на малых высотах.

    Глава компании Дон Мосли отметил, что использование истребителей пятого поколения для имитации таких угроз обходится бюджету слишком дорого.

    «Настоящей угрозой, по моему мнению, где ценовой барьер супернизкий, являются вооруженные БПЛА, подобные тем, что мы видим на Украине», – заявил он.

    Опыт спецоперации на Украине показал острую необходимость специальной подготовки летчиков к борьбе с малозаметными дронами.

    Самолеты KestrelX отличаются низкой радиолокационной заметностью и большой продолжительностью полета, достигающей 12 часов. Они действовали над водой на высоте около 300 метров, затрудняя обнаружение бортовыми радарами истребителей.

    Пилоты ВВС США признали, что визуальная идентификация и наведение оружия на такие медленные цели представляют значительную сложность.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в 2025 году Россия смогла переломить ход конфликта на Украине с помощью беспилотников.

    1 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населённых пункта в различных областях зоны спецоперации, следует из сводок Минобороны.

    На основе сводок Минобороны, российские военные с начала 2026 года освободили 24 населённых пункта, десять из которых – в Запорожской области. Там бойцы группировок «Восток» и «Днепр» взяли под контроль Терноватое, Новояковлевку, Речное, Прилуки, Павловку, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое и Петровку, согласно подсчетам ТАСС.

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы группировок «Центр» и Южной группировки войск освободили шесть населенных пунктов: Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное и Торецкое.

    В Харьковской области подразделения «Запад» и «Север» взяли под контроль Купянск-Узловой, Старицу, Симиновку и Подолы.

    В Сумской области группировка войск «Север» освободили Грабовское, Комаровку и Белую Березу. Также усилиями бойцов группы «Восток» под контроль российских сил перешёл населённый пункт Братское в Днепропетровской области.

    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 15 января заявил, что в первые две недели января российские войска освободили около восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    1 февраля 2026, 02:24 • Новости дня
    Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные за прошедшую неделю добились значительных успехов на запорожском направлении и северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики (ДНР), освободив несколько населённых пунктов, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, успехи отмечаются и на других участках линии фронта, включая Харьковскую и Сумскую области, где также были освобождены населённые пункты.

    «Если говорить о результативности за истекшую неделю и продвижении наших войск, то, по моему субъективному мнению, в очередной раз хочу отметить Запорожскую область – здесь наши военнослужащие довольно-таки серьёзно продвигаются», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что работа ВС России на северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью тоже отметилась определенными успехами.

    Ранее Минобороны России сообщало, что за неделю армия России освободила семь населенных пунктов в зоне спецоперации: Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (Донецкая Народная Республика), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил  военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры  освобождения Петровки в Запорожской области.

    1 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» узнали о расчетах БПЛА ВСУ без боевого опыта на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются почти на всех участках фронта в Харьковской области, чему активно способствуют российская авиация, расчеты БПЛА и артиллерия.

    «Для удержания позиций южнее Симиновки украинское командование перебрасывает в район подразделения Второго корпуса НГУ «Хартия». Кроме того, переброшены недавно сформированные из частей ТРО расчеты БАЛА без опыта ведения боевых действий», – рассказали бойцы Telegram-каналу «Северный ветер».

    В лесах около Старицы при поддержке артиллерии российские военнослужащие продвинулись на 200 м на двух участках. В районе Симиновки штурмовики, сломив сопротивление противника, продвинулись на четырех участках в прилегающем лесном массиве на 350 м.

    У Волчанских Хуторов расчеты ТОС работали по позициям 157 омбр ВСУ, а на Хатненском участке фронта штурмовые группы «Северян» продвинулись по лесополосам на 500 м.

    На Сумском направлении экипажи ВКС России и «Герани» точечно уничтожали выявленные цели ВСУ по всей линии фронта. В Сумском районе штурмгруппы продвинулись на девяти участках и в Глуховском – на трёх. Общее продвижение составило до 800 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели.

    2 февраля 2026, 12:29 • Новости дня
    РОЭ анонсировал мировую премьеру БТР-22 на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый российский бронетранспортер БТР-22 станет мировой премьерой на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия), заявили в пресс-службе компании Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию «Ростех»).

    Мировая премьера новейшего российского бронетранспортера БТР-22 состоится на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Рособоронэкспорта отметили, что новая машина создана с учетом реального боевого опыта, отличается новой компоновкой, повышенной баллистической защитой и взрывоустойчивостью.

    БТР-22 в зависимости от потребностей заказчиков может быть оснащен как обитаемым боевым отделением от БТР-82А, так и дистанционно управляемым модулем «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42 и возможностью установки двух противотанковых управляемых ракет. Это существенно расширяет возможности машины по поражению бронетехники и укрепленных позиций.

    Также на выставке в Эр-Рияде впервые презентуют новую реактивную систему залпового огня «Сарма» с управляемыми реактивными снарядами, рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. По словам представителей компании, «Сарма» отличается дальностью поражения до 120 км и высокой скоростью подготовки к стрельбе, а также точностью благодаря современной российской электронной компонентной базе.

    Система будет показана как часть единого разведывательно-ударного комплекса: вместе с ней представят БПЛА Supercam S350 для разведки и целеуказания, а также автоматизированный комплекс управления артиллерийским огнем «Планшет-А» на бронированном шасси «Атлет».

    Кроме того, впервые представят модернизированный гранатомет РПГ-29М, у которого в три раза снижена масса пускового устройства, установлен тепловизионный прицел и расширена номенклатура боеприпасов. В сегменте стрелкового оружия компания продемонстрирует автоматы Калашникова нового поколения – АК-15, АК-19 и их укороченные версии, ручной пулемет Лебедева РПЛ-20 и подствольный гранатомет ГП-46.

    Впервые в мире компания «Калашников» покажет барражирующий боеприпас контейнерного размещения «Рус-ПЭ» – это первый отечественный дрон-камикадзе такого типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех анонсировал дебют реактивной системы залпового огня «Сарма» на выставке в Эр-Рияде.

    Рособоронэкспорт сообщил о запуске производства российского вооружения на Ближнем Востоке.

    Ростех показал в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.

    2 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Вертолеты Merlin ВМС Британии получили гидробуи для отслеживания подлодок

    Tекст: Денис Тельманов

    На авиабазе Кулдроз в Корнуолле вертолеты Merlin получили новые одноразовые гидроакустические буи в рамках модернизации на 40 млн фунтов.

    Вертолеты AgustaWestland AW101, стоящие на вооружении британских ВМС, получат современные гидроакустические буи для отслеживания подлодок, передает Telegraph.

    Буи представляют собой одноразовые устройства, оснащенные подводными микрофонами и радиопередатчиком для передачи данных оператору. Новое оборудование установят на вертолеты, базирующиеся на авиабазе Кулдроз в Корнуолле.

    Вертолеты Merlin уже оснащены торпедами Sting Ray и погружным гидролокатором, который позволяет находить подводные цели. По словам командира базы Кулдроз Джеймса Холла, данные вертолеты предназначены не только для отслеживания подводных лодок, но и для защиты британского ядерного арсенала. Всего британские ВМС располагают примерно 30 такими машинами.

    В декабре Британия и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Британией и Норвегией для мониторинга подлодок ВМФ России.

    Документ также предполагает увеличение присутствия британской морской пехоты в северных регионах Норвегии и возможность создания там военной инфраструктуры.

    В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у западных границ и наращивании военного присутствия в Европе. Власти России подчеркивают, что не угрожают другим странам, но будут реагировать на действия, представляющие угрозу национальным интересам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии сообщили о двукратном увеличении числа происшествий с беспилотниками у военных объектов за последний год.

    Два военных самолета из Британии и США находились более часа в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Самолет ВВС США, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц, прибыл на британскую авиабазу в графстве Саффолк на фоне растущей напряженности с Ираном.

    2 февраля 2026, 13:57 • Новости дня
    Медведев: Россия в короткие сроки создала мощную линейку боевых беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона в начале СВО отставала от украинской в производстве дронов, но сумела оперативно разработать полный спектр таких аппаратов, заявил зампред СБ Дмитрий Медведев.

    «Когда начались события специальной военной операции, беспилотники не были нашей сильной стороной, скажем по-честному», – заявил Медведев, передает ТАСС.

    По словам зампреда Совбеза, государству удалось оперативно наладить выпуск широкого спектра дронов. Сейчас армия обеспечена всем необходимым, включая разведывательные аппараты, коптеры, устройства самолетного типа и барражирующие боеприпасы.

    Медведев подчеркнул, что применение БПЛА необратимо трансформировало современную войну. Он отметил, что возврата к прежним тактическим подходам уже не будет, и теперь все страны стремятся наверстать упущенное в этой области.

    В ноябре Медведев отмечал, что Россия, вероятно, строит лучшие в мире беспилотники.

    Премьер Михаил Мишустин указывал, что страна втрое перевыполнила план по выпуску БПЛА.

    2 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над двумя областями России

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение пяти часов дежурные силы ПВО ликвидировали девять беспилотников над Белгородской областью и три – над Курской.

    Силы противовоздушной обороны России уничтожили двенадцать украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, передает ТАСС.

    Операция прошла второго февраля в период с пятнадцати до двадцати часов по московскому времени. В Министерстве обороны России уточнили, что девять БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще три – над Курской областью.

    Других подробностей в заявлении не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

    Силы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 15 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны.

    2 февраля 2026, 12:08 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» решил показать инновационные технологии для отрасли БАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит основные достижения в области средств и технологий обеспечения полетов беспилотных воздушных судов (БВС), а также новые разработки для отрасли бесплилотных авиационных систем (БАС) в рамках 13-й Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), сообщили в пресс-службе организации.

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит на 13-й Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS более 20 современных технологических новинок в сфере беспилотной авиации, передает ТАСС.

    В экспозиции будут образцы и макеты оборудования для органов Единой системы организации воздушного движения, а также средства наблюдения, идентификации и мониторинга движения беспилотных воздушных судов.

    Среди новинок концерн продемонстрирует современные светосигнальные устройства для аэродромов, систему дистанционного управления светосигнальным комплексом и решения для автоматизации аэропортовой деятельности. Все образцы созданы в России, что обеспечивает независимость от зарубежных поставщиков, отметили в пресс-службе компании.

    Также будет представлен диспетчерский пульт нового комплекса «Синтез-АР3», предназначенного для автоматизации управления воздушным движением в аэродромных и региональных центрах ЕС ОрВД. Разработка полностью отечественная и предназначена для контроля воздушной обстановки и планирования полетов.

    Особое внимание уделено унифицированной инфраструктуре связи, навигации и автоматизации для обеспечения полетов беспилотников. Заместитель гендиректора Дмитрий Савицкий подчеркнул, что концерн видит ускоренное развитие беспилотной авиации в России как приоритетную задачу из-за поручения президента РФ.

    Мероприятие NAIS состоится в Москве с 4 по 5 февраля и считается одной из ключевых российских площадок для развития авиаперевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» поставил военным комплексы ПВО и специальную технику досрочно.

    Компания назвала главные преимущества системы ПВО С-400, среди которых высокая эффективность и способность работать по аэродинамическим и баллистическим целям.

    Концерн «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на выставке Aero India.

