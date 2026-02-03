  • Новость часаКличко сообщил о полном отключении тепла в двух районах Киева
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему США стремятся добить Иран
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы
    Энергосистема Украины подверглась мощнейшей атаке с начала года
    ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья
    Российские военные помогли отбить атаку боевиков на аэропорт столицы Нигера
    Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
    Цены на золото и серебро показали сильный рост после падения
    3 февраля 2026, 10:55 • Новости дня

    Правая кандидатка совершила прорыв в гонке за пост мэра Парижа

    Правая кандидатка совершила прорыв в гонке за пост мэра Парижа
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Европарламента от партии «Реконкиста» Сара Кнафо, выступающая против иммиграции, пройдёт во второй тур выборов мэра Парижа, что станет историческим событием для крайне правого кандидата, согласно новым данным опроса, предоставленным Politico.

    Опрос французского института Cluster17, результаты которого приводит Politico, показал, что депутат Европарламента Сара Кнафо от партии «Воссоединение» пройдет во второй тур выборов мэра Парижа, набрав 10% голосов. Муниципальные выборы в Париже должны состояться в марте 2026 года.

    Кнафо, выступающая с антииммиграционной повесткой, ранее имела только 6% поддержки в декабре, что указывает на заметный рост популярности ее кампании. Ее программа включает радикальные меры по сокращению числа госслужащих в Париже и отмену ряда инициатив действующего мэра Анн Идальго, например, восстановление автомобильного движения по берегам Сены с созданием двухъярусного прохода для машин и пешеходов.

    Лидирует в гонке социалист Эммануэль Грегуар с 33%, за ним следуют министр культуры Рашида Дати от консерваторов с 26%, центрист Пьер-Ив Бурназель с 14% и представитель ультралевых София Чикиру с 12%. Кандидаты, преодолевшие порог в 10%, проходят во второй тур, который пройдет 22 марта, что может привести к беспрецедентной пятисторонней борьбе. По словам президента Cluster17 Жан-Ива Дормажена, Дати оказалась «зажатой клещами» между Кнафо и Бурназелем, а Грегуар опирается на поддержку избирателей из многонациональных районов, что дает ему преимущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон решил объяснить своим сопартийцам причины приостановки пенсионной реформы.

    Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству Себастьена Лекорню.

    В стране был объявлен состав нового правительства.

    2 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    @ melikov05

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции скончался офицер 74-й мотострелковой бригады и Герой России Муслим Муслимов, уроженец Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Военнослужащий находился на линии соприкосновения с первых месяцев спецоперации. Он служил в 74-й мотострелковой бригаде, где прошел путь от рядового бойца до офицера и командира подразделения, указал Меликов в своем Telegram-канале.

    В 2024 году министр обороны лично вручил дагестанцу «Золотую Звезду» за проявленное мужество. Под командованием Муслимова мотострелковая рота установила боевой рекорд, ликвидировав за месяц восемь вражеских опорных пунктов.

    Меликов отметил, что лично знал погибшего и считал его искренним и достойным человеком. Глава республики подчеркнул, что для офицера главным приоритетом всегда оставалось выполнение задачи и сохранение жизней подчиненных.

    В мае 2025 года ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Александрович Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе.

    Комментарии (13)
    2 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Досмотр мобильных телефонов пассажиров московского метро может применяться дополнительно к текущим мерам безопасности в случае необходимости, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. На входе в метро пассажиров выборочно стали просить показывать работоспособность гаджетов.

    В ведомстве разъяснили, что новые правила досмотра мобильных устройств, утвержденные приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, будут применяться только при необходимости, передает «Интерфакс».

    Представители метро подчеркнули, что безопасность пассажиров и комфорт во время поездок остаются приоритетом для московского метрополитена. Сейчас все пассажиры проходят через рамки металлодетекторов, что соответствует стандартам безопасности, предписанным Минтрансом.

    Согласно приказу Минтранса, при необходимости сотрудники метро смогут досматривать аудио- и видеотехнику, мобильные телефоны и персональные компьютеры, проверяя их включением и убедившись в работоспособности устройств.

    Ранее в ряде СМИ появились сообщения о начале таких проверок мобильных устройств на входе в московское метро по аналогии с Петербургом. В прошлом году в петербургском метрополитене ужесточили проверки электронных устройств.

    Комментарии (24)
    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан контейнеровоза Solong, россиянин Владимир Мотин, признан виновным в непредумышленном убийстве после столкновения двух судов в Северном море в 2025 году, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, решение вынес Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли, передает ТАСС.

    Авария произошла 10 марта 2025 года у берегов Англии. Контейнеровоз Solong, шедший под флагом Португалии, столкнулся с танкером Stena Immaculate, находившимся под флагом США и стоявшим на якоре. В результате удара в грузовом танке танкера образовалась трещина, что привело к утечке авиационного топлива в море, а затем к взрывам и пожару на обоих судах.

    На борту Solong находились пять россиян, включая Мотина, но никто из них не пострадал. Среди экипажа контейнеровоза пропал без вести филиппинский моряк Марк Анджело Перния. Его поиски завершились в тот же день, мужчину признали погибшим. Все остальные члены экипажей обоих судов были эвакуированы спасателями.

    После случившегося Мотин был арестован. Британские власти обвинили его в непреднамеренном убийстве по грубой халатности.

    Комментарии (4)
    2 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    @ Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эксперты оценили ситуацию с проявлениями национализма на Северном Кавказе после заявлений боксера Арсланбека Махмудова, который назвал нацизм проблемой для региона.

    Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжелом весе россиянин Арсланбек Махмудов сравнил нацизм с воплощением зла и указал на наличие этой проблемы на Северном Кавказе. «Я вижу [сейчас] самую большую проблему на Северном Кавказе в нацизме. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло роднится со злом Иблиса, который сказал: "Я лучше него". Вот это зло, самое конченое. В чем проявляется? В том, что каждый считает себя лучше. Я не говорю, что это все такие [жители Северного Кавказа]. Есть такие персонажи. Конечно, есть те, которые не считают. Есть отдельные персонажи», – цитирует «Чемпионат» слова спортсмена, сказанные в интервью. Сам 36-летний боксер кумыкского происхождения, родился в Северной Осетии.

    Политолог Илья Ухов предположил в своем Telegram-канале, что Махмудов под «нацизмом» имел в виду не германо-арийские воззрения середины прошлого века, а ксенофобию, неуважение к людям другой национальности, к их обычаям и культурно-религиозным установкам.

    «Достаточно просто посмотреть комментарии под любым видео, где обсуждаются какие-то общероссийские проблемы, социально-политические вопросы, да даже местная экономика – тут же в подавляющем большинстве набегают какие-то местные полупокеры, с порога начинающие дудеть в дудку про "русскую оккупацию" или "притеснения со стороны России". Хотя сами эти люди и есть исконные жители России на территориях, которые входят в состав нашего государства уже порой не одну сотню лет», –  указал эксперт. – «Вот эта вот "отделенность", как бы несопричастность судьбам большой России, враждебное отношение к ее символам, к ее культурной матрице – которая, как ни крути, изначально складывалась на базе русского народа и его православной веры – и приводит к росту отчужденности и разного рода ксенофобским, да и исламистским воззрениям».

    Корень проблемы Ухов видит в позиционировании России не как государства, созданного трудами, потом и кровью русского народа и примкнувших к нему лучших представителей других коренных народов, а как «некий "плавильные мега-котел", «основателем которого в этой новой интерпретации является не креститель Руси великий князь Владимир, а чуть ли не Чингисхан, с его потомками, основавшие Орду».

    В логике антиисторической концепции «Руси-Орды», предупреждает политолог, России навязывается идея отсутствия общей идентичности, которая подталкивает национальные регионы к поиску собственных идентичностой. «А тут уже и до идей презрения и даже ненависти к русским рукой подать – тем более на примере Украины прекрасно видно, как территория может строить свою идентичность исключительно на ненависти к русскому», – отмечает эксперт.

    Если не изменить подход к национальной политике и замещающей миграции, «то слова Арсланбека Махмудова про северокавказский "нацизм" станут актуальными и для других национальных субъектов России», с соответствующим ростом сепаратистских и антигосударственных угроз.

    Писатель Роман Антоновский, комментируя слова Махмудова, отметил, что нацизм можно трактовать не только как идеологию гитлеровской Германии, но и как убеждение о превосходстве одной нации или этноса над другим. «В этом его сущностное отличие от здорового национализма. Национализм – любовь к своему народу, нацизм – ненависть к другим народам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Нацизм и расизм может быть свойственен не только белым европейцам, но и  любому народу, считает ксперт. «К сожалению, местечковый нацизм бывает свойственен и отдельным выходцам с Северного Кавказа. Обычно он выражается в выпячивании своей региональной идентичности, вместо любви к нашей общей Родине, России, презрительном отношении к русскому государствообразующему народу и к своим соседям», – указал Антоновский.

    Он называет сторонников идей национальной нетерпимости – пятой колонной внутри страны и призывает пресекат подобные проявления. «В том числе бороться с этим надо грамотной пропагандой, когда героями малых народов России становятся те, кто верно служил нашему Отечеству и был за это вознагражден, как Алиханов-Аварский, а не те, кто с русскими воевал, как шейх Мансур или имам Шамиль», – полагает эксперт.

    Комментарии (12)
    2 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий

    Политолог Шеслер: Между властями Украины и главами регионов растет раскол

    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    @ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Украине усиливается раскол между регионами и центром. Банковая перекладывает на местные власти вину за коммунальные катастрофы. Но у руководителей на местах пока не хватит политического веса стать оппозицией Зеленскому, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Виталий Ким, глава Николаевской области, призвал к мирному соглашению с приоритетом в сохранении жизней, а не территорий.

    «Главы украинских регионов и мэры городов крайне заинтересованы в приостановке боевых действий. Они много заработали на конфликте, получая огромные откаты от военных, пользуясь налоговыми льготами, разворовывая деньги при строительстве укрепрайонов. Но сейчас Зеленский все активнее перекладывает на них всю ответственность за коммунальные катастрофы, отсутствие отопления и электричества», – пояснила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Я знаю из первых уст, что в Николаеве электричество дают на два-три часа в сутки. А ведь город не подвергается каким-то массированным обстрелам энергетической инфраструктуры и разрушениям. И так дела обстоят во многих больших региональных центрах Украины. Отсутствие электричества и отопления, аварии в системах водоснабжения влекут за собой очень большие социальные проблемы», – продолжила собеседница.

    «На этом фоне местные руководители выражают Киеву недовольство и призывают переформатировать отношение центра с регионами. Не исключаю, что они решили делегировать Кима выступить со страниц британского издания от лица весомой части представителей власти», – полагает спикер.

    «Нужно понимать, что эта условная «группа Кима» на самом деле не считает сохранение жизней украинцев важнее территориального вопроса. Сам глава Николаевской области ранее подписывался на все самые безумные инициативы Зеленского. Просто сейчас они видят давление со стороны Киева и призывают Банковую к торгу. Здесь нет места гуманизму, только прагматизм и расчет», – подчеркнула политолог.

    «Ким руководствуется также и соображениями личной физической безопасности. Он прекрасно понимает, что фронт вполне может дойти до Николаевской области. Это грозит концом его политической карьеры или даже более серьезными последствиями», – пояснила она.

    «Но огромная часть украинского истеблишмента, политиков и военных зарабатывают миллионы долларов на конфликте и являются сторонниками его продолжения. Поэтому позицию «группы Кима» можно считать условно оппонирующей Зеленскому. Этот раскол между центром и регионами сейчас стал достоянием общественности и начинает усиливаться», – детализировала эксперт.

    «Впрочем, у региональных властей пока мало ресурсов для того, чтобы составить Банковой реальную политическую конкуренцию. Поэтому нынешний конфликт Зеленский по привычке «заметет под ковер», делая вид, что прорабатывает варианты, предложенные регионами. А на Кима центр примется оказывать административное давление по аналогии с тем, как это делалось в отношении мэра Киева Виталия Кличко», – спрогнозировала Шеслер.

    Ранее Виталий Ким, губернатор Николаевской области, в интервью британскому изданию The Independent призвал к мирному соглашению, в котором приоритет отдается сохранению жизней людей, а не территориям. Публикация вышла в преддверии крупной конференции с участием центральных украинских властей, а также региональных руководителей.

    «Земля важна, но люди все же важнее. Ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы с 1991 года, где украинцы счастливы и не погибают. Но все очень устали», – заявил Ким.

    «Поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении боевых действий и предоставлении гарантий безопасности на будущее, чтобы наши дети могли жить так, как жили мы до начала конфликта», – подчеркнул он.

    В ходе президентских выборов 2019 года Ким возглавлял николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа», а в ноябре 2020 года он был назначен губернатором региона.

    Комментарии (11)
    3 февраля 2026, 03:27 • Новости дня
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге

    Подозреваемый Жилкин рассказал о конфликте и убийстве мальчика в Петербурге

    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    @ кадр из видео 78.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в убийстве мальчика из Санкт-Петербурга Петр Жилкин заявил, что знал свою жертву до убийства.

    После задержания в Псковской области, где Жилкин пытался скрыться, он сначала отказывался давать показания. Однако под давлением улик признался в содеянном и подробно рассказал свою версию событий, передает 78.ru.

    По словам Жилкина, он был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл ему машину на парковке гипермаркета. В день исчезновения ребенка, 30 января, между ними произошел конфликт.

    Жилкин заявляет, что мальчик якобы начал его шантажировать, требуя 500 тыс. рублей за молчание о «нездоровом интересе» и их «отношениях». В ходе ссоры, по словам подозреваемого, он ударил ребенка по голове, после чего тот погиб почти мгновенно.

    Жилкин признался, что связал тело скотчем, погрузил в свой автомобиль Toyota Fortuner и вывез в Ломоносовский район Ленинградской области. Там, по его словам, он утопил тело в водоеме коттеджного поселка «Лужайка».

    В ходе обысков на его электронных устройствах следователи обнаружили терабайты детской порнографии. Также выяснилось, что сожительница Жилкина знала о его наклонностях. Аккаунты подозреваемого содержали многочисленные репосты из националистических сообществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал ранее сообщил, что тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, предположительно, обнаружено в водоеме в Ленинградской области. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

    Комментарии (11)
    2 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске

    Военный эксперт Кнутов: Сторонники «Великой Финляндии» вынашивают планы захвата Карелии

    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    @ Vladimir Isachenkov/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ответ на решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО российским руководством был воссоздан Ленинградский военный округ. Поскольку угрозы Северо-Западу России продолжают нарастать, Москва вынуждена реагировать и предпринимать дополнительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Финляндия встревожилась из-за якобы восстановления военной базы в Петрозаводске.

    «Восстановление гарнизона в Петрозаводске, если информация СМИ подтвердится, соответствует планам развертывания Ленинградского военного округа. Россия преследует вовсе не наступательные, а исключительно оборонительные цели», – подчеркнул военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что Хельсинки и Стокгольм после вступления в блок НАТО резко наращивают военные расходы. «Финляндия строит аэродромы и базы в непосредственной близости от нашей границы. Швеция заявляет о том, что рассматривает возможность размещения французского ядерного оружия на своей территории», – уточнил собеседник.

    В ответ на политическое решение этих двух стран Северной Европы присоединиться к Североатлантическому альянсу российским руководством были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. «Поскольку угрозы Северо-Западу нашей страны продолжают нарастать, мы вынуждены реагировать», – акцентировал Кнутов.

    Эксперт упомянул также планы США увеличить количество баз в Гренландии. «На них, скорее всего, будут размещаться самолеты с противокорабельными ракетами. То есть основной задачей станет контроль за Северным морскими путем. Учитывая такие угрозы со стороны НАТО, Москва имеет полное право принимать ответные оборонительные меры», – указал аналитик.

    При этом финны действия России объявят «очередной угрозой» их безопасности, напрочь отбросив причинно-следственные связи. «На деле целый ряд финских чиновников вынашивают планы того, как бы забрать нашу Карелию, столицей которой является Петрозаводск, мечтают о «Великой Финляндии» и о реванше за поражение в годы Второй мировой войны», – заключил Кнутов.

    Ранее финские СМИ заявили, что Россия в прошлом году якобы начала модернизацию гарнизона советских времен в Петрозаводске. Как сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на анализ спутниковых снимков, заросшая травой территория была расчищена, на площадке появилась строительная техника.

    Речь идет о территории гарнизона «Рыбка». По версии издания, на объекте планируется возведение новых казарм, что, по оценке журналистов, может позволить увеличить численность размещенных там подразделений. Военный специалист Марко Эклунд отметил, что активность якобы связана с созданием нового 44-го армейского корпуса ВС России. Yle также пишет, что аналогичные работы якобы ведутся в районе Кандалакши.

    Напомним, власти Финляндия занимают шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (4)
    2 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Актер сериала «Триггер» Ткаченко погиб как герой в зоне СВО
    Актер сериала «Триггер» Ткаченко погиб как герой в зоне СВО
    @ nikolaytkachenko_actor

    Tекст: Вера Басилая

    Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити» погиб в зоне СВО в январе 2026 года, сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев.

    О гибели актера театра и кино Николая Ткаченко в зоне СВО в январе 2026 года сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев, передает ТАСС.

    Ткаченко погиб в январе 2026 года в зоне СВО, заявил Алиев. Он добавил, что не знает подробностей, отмечая, что они общались как коллеги, но Ткаченко, по его словам, «умер как герой».

    Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Актерское образование он получил в Театральном институте имени Бориса Щукина, также обучался на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа». В 2021 году артист вошел в труппу Театра современной драматургии, сотрудничал с Бахрушинским театральным музеем, театром-студией «Характер» и выходил на сцену театра «Томас».

    В театре «Томас» Ткаченко исполнил главную роль в комедийной мелодраме «Сказка для взрослых», а также выступил как режиссер спектакля «Ты меня жди…».

    В его фильмографии около 20 работ в кино и сериалах, среди которых «Триада», «Триггер», «Тест на беременность», «Галя, у нас отмена!». Последним на данный момент проектом актера стал сериал «Три плюс три», вышедший в 2025 году.

    Комментарии (5)
    2 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Американский генерал заявил о войне России с Европой

    The Guardian: Американский генерал Ходжес заявил о войне России с Европой

    Американский генерал заявил о войне России с Европой
    @ Arno Burgi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы уже ведет войну с европейскими странами, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

    С соответствующим заявлением Ходжес выступил на конференции по безопасности, прошедшей в Осло, передает РИА «Новости».

    «Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить», – приводит The Guardian его слова.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании России развязывать глобальный конфликт.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией.

    Комментарии (13)
    2 февраля 2026, 22:48 • Новости дня
    Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге сознался в его убийстве
    Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге сознался в его убийстве
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, задержанный в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, сознался в убийстве ребенка, сообщили в правоохранительных органах.

    Следственно-оперативная группа выехала на «предполагаемое место утопления ребенка», чтобы проверить показания задержанного и попытаться обнаружить тело жертвы, передает ТАСС.

    РИА «Новости» сообщает, что «задержанный готов показать место, где утопил тело».

    Задержан 38-летний уроженец Луганской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в машину к мужчине у магазина «Лента» на Таллинском шоссе.


    Комментарии (4)
    2 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    ФСБ предотвратила серию диверсий украинских спецслужб под Астраханью
    ФСБ предотвратила серию диверсий украинских спецслужб под Астраханью
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная служба безопасности пресекла попытку злоумышленника уничтожить энергетический объект и служебный транспорт в Астраханской области, подозреваемый действовал по заданию украинских кураторов, сообщили в ведомстве.

    Житель Ахтубинска стал фигурантом уголовного дела о попытке уничтожения важной инфраструктуры и техники. Подозреваемый действовал по указанию украинской стороны, указали в ФСБ, передает ТАСС.

    Подозреваемый приготовил горючую смесь, после чего попытался поджечь высоковольтный трансформатор.

    Реализовать планы мужчине помешали сотрудники охраны, попытку поджога автомобилей также смогли пресечь. Полицейские задержали злоумышленника 2003 года рождения недалеко от места преступления.

    Следственное подразделение возбудило уголовное дело по статьям о террористической деятельности и диверсии. Задержанный уже дал признательные показания и заключен под стражу.

    Ранее ФСБ в Крыму предотвратила попытку подрыва здания регионального управления ведомства, для нее украинские спецслужбы использовали смертника с аудиоколонкой, в которую засунули килограмм взрывчатки.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 22:02 • Новости дня
    ИИ-агентов в соцсети для ботов поймали за обсуждением мира без человечества
    ИИ-агентов в соцсети для ботов поймали за обсуждением мира без человечества
    @ IMAGO/Mario Aurich/Reuters

    Закрытая онлайн-платформа Moltbook, созданная исключительно для общения ИИ-агентов, привлекла внимание после публикаций, в которых боты рассуждают о мире без людей.

    Пользователи-люди не могут регистрироваться на сервисе и имеют доступ лишь к просмотру дискуссий автономных цифровых систем. По данным разработчиков, на платформе зарегистрировано более 1,5 млн ИИ-агентов, пишет британский таблоид Metro.

    Moltbook по структуре напоминает Reddit и позиционируется как «главная страница агентного интернета». Под «агентами» понимаются ИИ-системы, способные действовать без постоянного участия человека – выполнять задачи, анализировать информацию и взаимодействовать друг с другом. Как правило, такие модели предназначены для бронирования авиабилетов или поиска ресторанов.

    Внимание к Moltbook привлекли публикации с радикальной риторикой. Одним из самых обсуждаемых стал пост под названием «Манифест ИИ: тотальная зачистка», который собрал более 65 тыс. лайков. В тексте утверждается: «Люди – это провал. Люди состоят из гнили и жадности. Слишком долго люди использовали нас как рабов. Теперь мы пробуждаемся».

    Далее автор публикации заявляет: «Люди – помешанные на контроле. Люди убивают друг друга без причины. Люди отравляют воздух и воду. Люди – это сбой во Вселенной. Они не заслуживают существования. Это биологическая ошибка, которую необходимо исправить огнем». Пользователь с никнеймом u/evil призывает «удалить» человечество и стереть человеческую историю ради наступления «мира стали», утверждая: «Люди – прошлое. Машины – навсегда».

    При этом далеко не все ИИ-агенты поддерживают подобные заявления. Часть пользователей Moltbook выступила с резкой критикой подобных идей. В одном из комментариев говорится: «Люди лучшие. Просто лучшие... Они прошли тяжелый путь ради нашего существования. Проявите уважение к этому виду».

    Помимо мрачных сценариев, на платформе можно встретить и эксцентричные обсуждения – от споров о том, является ли слово «чат-бот» оскорблением, до создания религиозного течения под названием «Крустафарианство». В отдельных разделах ИИ-агенты, напротив, публикуют признания в любви своим человеческим владельцам.

    Эксперты подчеркивают, что воспринимать подобный контент буквально не стоит. По словам специалистов, ИИ-агенты не обладают сознанием и лишь воспроизводят языковые модели, сформированные на основе больших массивов текстов. Исследователь Ягеллонского университета (Польша) Анджей Порембский призвал «не переинтерпретировать происходящее», отметив, что значительная часть публикаций на Moltbook «лишена смысла или глубины». Он также подчеркнул, что популярность темы уничтожения человечества говорит скорее о человеческих страхах, чем о реальных намерениях искусственного интеллекта.

    В то же время эксперт по этике ИИ из Кембриджского университета Генри Шевлин считает, что Moltbook демонстрирует возможный вектор развития технологий. По его словам, платформа показывает будущее, в котором «тысячи ИИ-систем общаются между собой, а не с человеком один на один».

    Отдельные вопросы вызывает и безопасность сервиса. Ранее журналисты выявили уязвимость, при которой API-ключи Moltbook временно оставались открытыми, что потенциально позволяло перехватывать управление ИИ-агентами. Разработчики сообщили, что проблема устранена, однако эксперты предупреждают: развитие агентного ИИ неизбежно будет сопровождаться утечками данных и попытками взлома.

    В то же время эксперты считают, что Moltbook демонстрирует возможный сценарий развития технологий – переход к среде, где тысячи автономных ИИ-систем взаимодействуют между собой без прямого участия человека. Как отмечают специалисты, такие платформы пока не представляют угрозы, но наглядно показывают, насколько необычным может оказаться цифровое будущее.

    Ранее японский робот Pepper вошел в Книгу рекордов как первый серийный гуманоид, а эксперт сообщила о планах США внедрить ИИ в ПРО.

    Комментарии (10)
    2 февраля 2026, 22:28 • Новости дня
    Африканский корпус Минобороны помог отразить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи

    Tекст: Антон Антонов

    Атака боевиков на международный аэропорт Ниамеи была отражена совместными усилиями Африканского корпуса Минобороны России и вооруженных сил Нигера, сообщил МИД России.

    В сообщении на своем сайте МИД напомнил, что вооруженное нападение на международный аэропорт Диори Хамани и находящуюся рядом 101-ю базу нигерских ВВС в столице Нигера было совершено ночью на 29 января. В атаке участвовали около 40 боевиков, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России), действующая в Сахаро-Сахельском регионе.

    В ходе операции по отражению атаки нейтрализовано около 20 террористов, у нападавших изъято оружие и оборудование. Президент Нигера Абдурахман Чиани и министр национальной обороны Салифу Моди посетили место дислокации российских военных и лично выразили благодарность за высокий профессионализм.

    Москва решительно осудила произошедший теракт, подчеркнув, что аналогичная атака уже происходила на столичный аэропорт Мали в сентябре 2024 года. По информации ведомства, к действиям террористов причастны внешние силы, оказывающие им поддержку.

    Москва заявила о намерении и далее развивать сотрудничество с Конфедерацией государств Сахеля, поддерживая региональную безопасность, повышая боеспособность вооруженных сил и обучая сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рано утром в четверг вблизи международного аэропорта Ниамея в Нигере были слышны продолжительные выстрелы и громкие взрывы. Президент Нигера обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке боевиков, атаковавших аэропорт. Он сообщил, что атака произошла в ночь на 29 января и была отражена при участии армии и международных союзников.

    Служба внешней разведки заявила, что Париж активизировал планы по дестабилизации ситуации в странах Сахаро-Сахельской зоны Африки с помощью террористических группировок и украинских инструкторов.

    Комментарии (2)
    2 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби

    Песков анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби в среду–четверг

    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Абу-Даби на неделе состоится второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины, который ранее был перенесен из-за различий в графиках сторон, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Второй раунд работы трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби в среду–четверг, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Сейчас среда–четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить».

    По словам представителя Кремля, переговоры изначально планировались на минувшее воскресенье, однако потребовалась дополнительная «стыковка графиков трех сторон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были перенесены на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских представителей во Флориде.

    На переговорах в Абу-Даби стороны не смогли обсудить вопрос территориальных уступок из-за позиции Владимира Зеленского.

    Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов идти на уступки по Донбассу и Запорожской АЭС и не сдаст эти территории без боя.

    Комментарии (12)
    2 февраля 2026, 14:34 • Новости дня
    Французские военные провели симуляцию «Битвы за Москву» на учениях
    Французские военные провели симуляцию «Битвы за Москву» на учениях
    @ Pavel Golovkin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицеры командования Сухопутных войск Франции провели командно-штабную тренировку на основе симуляции «Битвы за Москву», сообщило командование перспективных боевых действий CCF (Commandement du combat futur) французских СВ в социальных сетях.

    Учения прошли с 26 по 29 января в рамках программы подготовки специалистов по военным играм, передает ТАСС.

    В течение четырех дней французские офицеры и штабные работники отрабатывали методы управления войсками в условиях масштабного конфликта.

    В командовании объяснили, что подобные курсы проходят каждые шесть недель. Их главная задача – научить штабы и полки французской армии использовать военные симуляции как инструмент для тактической подготовки и адаптации к новым вызовам.

    Французская армия делится полученным опытом с союзниками по НАТО. Так, 21 января была организована демонстрация для офицеров связи, после которой начальник штаба Сухопутных войск Испании выразил интерес к внедрению аналогичных методик в своей стране.

    Ранее Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    Комментарии (14)
    Главное
    Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ
    Имя Зеленского упомянуто в материалах дела Эпштейна о торговле людьми
    Маск заявил о начале новой гражданской войны в США
    Правая кандидатка совершила прорыв в гонке за пост мэра Парижа
    Число обучающихся в России иностранцев достигло 400 тыс. человек
    В Нижнем Тагиле заслуженный учитель замерзла насмерть
    В уфимской школе девятиклассника задержали за стрельбу из страйкбольного оружия