Бывший инженер Google признан виновным в шпионаже на Китай

Бывший инженер Google признан виновным в краже секретных технологий искусственного интеллекта в пользу правительства Китая, передает Axios.
Федеральное жюри в Сан-Франциско признало 38-летнего Линуэя Дина, также известного как Леон Дин, виновным по семи эпизодам экономического шпионажа и семи эпизодам кражи коммерческих тайн. По данным ФБР, он похитил более 2 тыс. страниц конфиденциальных материалов Google, связанных с технологиями искусственного интеллекта, и передал их двум китайским IT-компаниям.
Следствие установило, что Дин работал в Google с мая 2022-го по апрель 2023 года, тогда же он загрузил украденные данные в личный аккаунт Google Cloud. В течение следующих недель он вел переговоры о должности технического директора в одном из стартапов, занимающихся ИИ в Китае. В начале 2023 года Дин уже создавал собственную компанию в Китае, занимался развитием технологий машинного обучения и действовал как ее гендиректор.
Министерство юстиции США сообщило, что в обращениях к потенциальным инвесторам Дин утверждал, что сможет создать суперкомпьютер на основе технологий Google. Известно, что менее чем за две недели до увольнения из Google в декабре 2023 года он скачал похищенные материалы на свой домашний компьютер.
Прокурор США Крейг Миссякян заявил: «Силиконовая долина находится в авангарде инноваций в сфере искусственного интеллекта, что усиливает экономический рост и укрепляет безопасность страны». Он добавил, что приговор демонстрирует: «кража ценных технологий не останется безнаказанной». Представитель Google Ли-Энн Малхолланд подчеркнула, что решение жюри подтверждает серьезность последствий кражи коммерческих тайн.
Дин был впервые обвинен в марте 2024 года, окончательное обвинение было предъявлено позднее. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы по каждому эпизоду кражи коммерческой тайны и до 15 лет за каждый эпизод экономического шпионажа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай обогнал США по числу доступных крупных языковых моделей искусственного интеллекта.
Компания Zhipu AI в кноце прошлого года представила самую мощную модель искусственного интеллекта в Китае.