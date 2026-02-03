  • Новость часаМИД: Москва готова ответить на накачку Гренландии оружием
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия создает условия для победы в 2026 году
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    ИИ-агентов в соцсети для ботов поймали за обсуждением мира без человечества
    Серия взрывов произошла в Киевской области
    Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ
    Российские военные помогли отбить атаку боевиков на аэропорт столицы Нигера
    Посадка российского Ил-76 на Кубе встревожила власти США
    СК раскрыл обстоятельства гибели мальчика в Петербурге
    3 февраля 2026, 09:47 • Новости дня

    Активная область на Солнце за сутки поставила рекорд вспышек

    Активная область на Солнце за сутки увеличила площадь на 50% и дала 18 вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки активная область на Солнце показала резкий рост активности, увеличив площадь на 50% и установив новый рекорд по числу мощных вспышек.

    Активная область на Солнце за минувшие сутки увеличилась в размерах на 50% и установила новый рекорд по числу мощных вспышек, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, за сутки было зафиксировано 18 сильных вспышек по московскому времени и 19 – по всемирному. Эти показатели стали вторыми по количеству за десятилетие, уступив только рекорду, установленному 29 декабря 2024 года, когда произошло 23 события.

    Специалисты отмечают, что с сегодняшнего дня и до середины пятницы, 6 февраля, активный солнечный центр будет находиться в зоне прямого воздействия на Землю. В этом положении, при возникновении сильных вспышек и выбросов массы, плазменные облака могут ударить по магнитосфере Земли практически фронтально. Обычно такие явления происходят редко – около 10% всех крупных солнечных событий направлены именно к Земле.

    За прошлый 2025 год такие фронтальные удары по Земле наблюдались лишь дважды: 1 июня и 12 ноября. В текущем году уже отмечено одно подобное событие – магнитная буря 20-21 января, вызвавшая сильнейший радиационный шторм XXI века после прямого удара вспышки X1.9 18 января.

    Эксперты подчеркивают, что подобные события невозможно предсказать заранее. «Все такие события являются чёрными лебедями», – отмечается в сообщении лаборатории. Анализ графиков активности, динамики или любых изменений на Солнце не позволяет выявить приближение подобных вспышек, так как даже перед одной из крупнейших вспышек в истории никаких явных признаков не было.

    Ранее ученые заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце.

    Накануне на Солнце ночью зафиксировали супервспышку уровня X81. Тогда за сутки на Солнце произошла четвертая вспышка класса Х.

    1 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Начало последнего месяца зимы отметится в Московском регионе низкими температурами и отсутствием снегопадов из-за антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах –20... –22 градуса. Вот только в центре будет минус 17-18, что тоже совсем не жарко», – сообщил он ТАСС.

    По словам синоптика, дневные температуры по региону прогнозируются –12...–17 градусов, в Москве –13... –14 градусов, осадков почти не ожидается.

    В воскресенье, 1 февраля, местами будет небольшой снег. Ночные температуры в Москве достигнут –20... –22, по области –25 градусов.

    Вильфанд предупредил, что морозная погода будет сопровождаться северным ветром 6-11 м/с, что усиливает холод.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах. В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов. Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 02:29 • Новости дня
    Синоптик назвал регионы с отрицательной аномалией температуры

    Синоптик Шувалов предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов России

    Tекст: Антон Антонов

    Аномально холодная погода будет в Красноярском крае, Якутии, Иркутской области, а также в европейской части России, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Что касается отрицательной аномалии, то сейчас волна холода катится на юг Красноярского края, Якутской и Иркутской областей», – приводит слова Шувалова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отрицательная аномалия температуры в этих регионах достигнет 12 градусов. Шувалов отметил, что самая сильная аномалия, которая затронет наибольшее число жителей, будет наблюдаться в европейской части России. До четверга включительно на юге средней полосы страны отрицательная аномалия составит от минус 12 до минус 14 градусов.

    По словам синоптика, в Черноземье ночные температуры местами опустятся до минус 30 градусов. Он также добавил, что сильные холода придут в степные районы Кубани и на Северный Кавказ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений. В конце января во всех регионах Центрального федерального округа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 05:25 • Новости дня
    SpaceX намерена запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров

    Tекст: Катерина Туманова

    Компания SpaceX собирается запустить 1 млн спутников на околоземную орбиту, чтобы создать сеть, работающую на солнечной энергии, для сложных вычислительных задач в области искусственного интеллекта.

    Компания SpaceX в своём стремлении намерена реализовать последнюю грандиозную идею Илона Маска о размещении в космосе центров обработки данных для выполнения сложных вычислительных задач в области искусственного интеллекта, передаёт Bloomberg.

    Спутники будут использовать лазерную связь для обмена данными друг с другом и будут выведены на орбиту, обеспечивающую практически постоянный доступ к Солнцу, на высоте от 500 км до 2 тыс. км.

    В пятницу компания подала в Федеральную комиссию связи обращение, в котором заявила о намерении создать сеть, работающую на солнечной энергии, чтобы «удовлетворить взрывной рост спроса на данные, вызванный искусственным интеллектом».

    «Запуск группировки из миллиона спутников, которые будут функционировать как орбитальные центры обработки данных, – это первый шаг к созданию цивилизации Кардашева II, способной использовать всю мощь Солнца, одновременно поддерживая приложения на основе искусственного интеллекта для миллиардов людей уже сегодня и обеспечивая многопланетное будущее человечества среди звезд», – сказано в заявлении SpaceX.

    Согласно представленным документам, эта система, запуск которой может осуществляться с помощью многоразовой ракеты Starship, станет более дешёвой и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных.

    Вместо систем охлаждения, использующих большие объемы воды, как на суше, сеть будет полагаться на радиационное охлаждение, происходящее в космосе, что позволяет рассеивать тепло. Это также уменьшит потребность в батареях, поскольку сеть будет получать энергию от солнца, говорится в документе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите в 2025 году. Reuters сообщило о переговорах SpaceX с xAI о слиянии перед IPO.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 21:26 • Новости дня
    Посол Бурунди оценил погоду в Москве

    Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат из Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал, что погодные условия в Москве переносятся нелегко, особенно этой зимой, однако он с коллегами постепенно к ним привыкает.

    Погода в Москве сейчас очень тяжела для тех, кто не привык к суровому климату, однако со временем к ней можно адаптироваться, заявил посол Бурунди в России Жозеф Нкурунзиза, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, несмотря на непривычность таких условий, сотрудники посольства постепенно привыкают к холоду и снегу.

    «Это всё показывает, что мы можем работать и при таких условиях – в холоде, в снеге, хотя мы и не выросли в таких условиях, и они нам не привычны, мы адаптируемся, мы привыкаем, как и все россияне, которые здесь родились, в Москве», – отметил Нкурунзиза в эфире канала «Соловьев. Live».

    Он подчеркнул, что нынешняя зима особенно трудна: «В этом году, да, особенно тяжело. Температуры особенно низкие, если сравнивать, например, с прошлыми годами, которые я провёл здесь, в Москве». Несмотря на это, дипломат и его коллеги продолжают работать и привыкать к российским зимам.

    Жозеф Нкурунзиза также рассказал, что Россия и Бурунди плодотворно сотрудничают в сферах безопасности, здравоохранения, экономики и образования. Он подчеркнул важность образовательного направления, отметив, что ежегодно более ста студентов из Бурунди получают стипендии для обучения в России. По его словам, в российских вузах сейчас учится немало студентов из африканской страны.

    Дипломат отметил, что после саммита «Россия – Африка» в 2023 году Москва поставила Бурунди мобильную лабораторию для борьбы с инфекционными заболеваниями.

    Среди приоритетов сотрудничества он назвал экономику, а также вопросы безопасности и обороны, подчеркивая их важность для развития и стабильности Бурунди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во всех регионах Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности на фоне аномальных морозов.

    В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали 30-градусный мороз. Причем в Москве ожидается, что погода опередит по суровости Хабаровск.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Спутники ГТЛК передали первый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три спутника дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М», поставленные ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) для группы компаний «Спутникс» (входит в АФК «Система») в рамках первой отечественной лизинговой сделки в космической отрасли, передали первые снимки с орбиты. На одном из них изображена Москва, сообщили в пресс-службе ГТЛК.

    Первые снимки, сделанные тремя спутниками «Зоркий-2М», были получены и переданы с орбиты, пишет ТАСС. На одном из изображений, полученных с обзорной технологической камеры, запечатлена Москва, которую накрыл снежный циклон, принесший рекордные осадки. Основная камера высокого разрешения передала изображение солнечного Парагвая.

    В ГТЛК сообщили, что сейчас спутники проходят этап испытаний, тестовых съемок и калибровки камер. Запуск аппаратов состоялся с космодрома «Восточный» в декабре 2025 года. Ожидается, что после улучшения погодных условий «Зоркие» смогут передавать более информативные снимки.

    Проект «космического лизинга» реализуется ГТЛК совместно с группой компаний «Спутникс», входящей в АФК «Система» и периметр ВЭБ.РФ. ГТЛК также включена в специальную рабочую группу при Совете при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, что подчеркивает курс на технологическое лидерство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи из МГУ получили снимки Луны с помощью спутника дистанционного зондирования Земли. Для этого специалисты разработали специальные программы баллистики и планирования.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    Вильфанд сообщил о морозах до минус 30 в Москве
    Вильфанд сообщил о морозах до минус 30 в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха на 10-13 градусов ниже нормы ожидается в Москве в рабочие дни, заявил заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.

    Морозы на 10-13 градусов ниже климатической нормы ожидаются в Москве всю рабочую неделю, сообщили в РИА «Новости». Об этом заявил заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд, подчеркнув: «Морозы не просто сильные, а очень сильные, отклонение от нормы двузначное. В течение ближайших дней температура на 10-13 градусов ниже нормы, на двузначную величину ниже нормы».

    Вильфанд напомнил, что средняя суточная температура в столице за последние 30 лет составляет минус 6,5 градуса, а накануне она опустилась до минус 21. Таким образом, температура оказалась на 14,5 градуса ниже климатической нормы.

    По прогнозу синоптика, такие аномальные холода сохранятся в Москве и области до конца рабочей недели. В ночные часы температура будет опускаться до минус 20–25 градусов, а в некоторых районах Подмосковья возможно похолодание до минус 28–30 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза.

    В Московском регионе синоптики спрогнозировали усиление морозов.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Метеостанция Кербо в Красноярском крае стала самым холодным местом Земли

    Метеостанция Кербо в Красноярском крае стала самым холодным местом планеты

    Tекст: Мария Иванова

    В труднодоступном поселке Кербо на севере Красноярского края минувшие сутки отметились самой низкой температурой на планете – минус 48,5 градуса.

    Метеостанция Кербо, расположенная в Эвенкийском районе Красноярского края, стала самой холодной точкой на планете за минувшие сутки, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, температура воздуха здесь опустилась до минус 48,5 градуса.

    Собеседник агентства уточнил: «Метеостанция Кербо зафиксировала самую низкую за минувшие сутки температуру воздуха на планете – минус 48,5 градуса». Два других рекордных по холоду места также находятся в России – метеостанция Комака в Якутии показала минус 47,9 градуса, а в поселке Шелагонцы температура опустилась до минус 47,3 градуса.

    В то же время самые высокие суточные температуры были зафиксированы в Южной Африке и Австралии. В городе Апинктон (ЮАР) столбик термометра поднялся до плюс 40,6 градуса, что стало мировым максимумом. На втором и третьем месте оказались австралийские города Канберра и Аделаида, где было зафиксировано плюс 40,2 и 39,8 градуса соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой ночью в Подмосковье зафиксировали температуру минус 30 градусов. В ближайшие двое суток морозы в Москве превзойдут по суровости погоду в Хабаровске.

    Ранее самые сильные морозы на планете отмечали в трех точках Якутии.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 19:25 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали вспышки класса X на Солнце

    Ученые РАН предупредили о формировании крупной активной области на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На северо-восточной части Солнца стремительно формируется крупная активная область, уровень рентгеновского излучения уже увеличился примерно на 500%, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце зафиксированы резкие изменения, связанные с формированием крупной активной области на северо-восточном краю, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН РАН.

    Исследователи отмечают, что с утра поток рентгеновского излучения вырос примерно на 500% и приблизился к порогу вспышек M-класса.

    В лаборатории предупреждают, что если рост площади солнечных пятен продолжится с прежней скоростью, то в течение суток возможны вспышки высочайшего класса X. Это может повлиять на запуск лунной миссии Artemis 2, запланированный на первые числа февраля.

    Американское агентство NOAA ранее сообщило, что занимается информированием НАСА о рисках солнечных радиационных бурь в даты запуска миссии.

    Решение о старте остается за NASA, которое будет учитывать все факторы, включая возможные вспышки и угрозу для техники и экипажа.

    При этом накануне ученые РАН сообщали об установлении геомагнитного штиля на несколько дней.

    Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Синоптик объяснил появление эффекта множественной Луны на фото

    Синоптик Леус объяснил появление эффекта «тройной» или «четверной» Луны

    Tекст: Мария Иванова

    Так называемый эффект «тройной» или «четверной» Луны на фотографиях возникает из-за отражений света при съемке через стеклопакеты, а не из-за редкого атмосферного явления, пояснил синоптик Михаил Леус.

    Эффект «тройной» или «четверной» Луны, который активно обсуждается в соцсетях и СМИ последние дни, на самом деле представляет собой оптический обман, передает Telegram-канал Михаила Леуса.

    По словам синоптика, подобные фотографии появляются при съемке Луны через стекло окна с двойным или тройным стеклопакетом.

    Михаил Леус отмечает: «Тройная», «четверная» и более Луна – не более чем оптический обман». Он объяснил, что когда яркий объект, например Луна, снимается через несколько слоев стекла, происходит переотражение света между ними, в результате чего каждый слой создает свой дубликат изображения.

    Существующее в природе явление парселена, или «ложная Луна», также является оптическим эффектом, однако выглядит иначе. В этом случае настоящая Луна находится по центру, а по бокам, на расстоянии примерно 22°, появляются менее яркие двойники из-за преломления света в кристаллах льда в облаках. В случае «тройной Луны» на фото дубликаты Луны расположены рядом, а не по обе стороны, что указывает именно на эффект стеклопакетов, а не на атмосферное явление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 января произошел редкий парад планет. Венера, Марс и Меркурий оказались видимы рядом с Солнцем.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 17:32 • Новости дня
    В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов

    Оранжевый уровень опасности объявили в ЦФО из-за морозов

    Tекст: Мария Иванова

    Во всех регионах Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности на фоне аномальных морозов.

    Во всех областях Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого аномального холода, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, это предупреждение связано с вероятностью возникновения стихийных бедствий и причинения ущерба. В ближайшие дни в регионе ожидается среднесуточная температура на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

    Синоптики уточнили, что в начале февраля погоду в Центральной России будет определять глубокий циклон, смещающийся со Средней Волги. В большинстве областей прогнозируется небольшой снег, на востоке и севере округа – умеренный и сильный снег, местами метели при ветре до 12-15 м/с. Ночью температура опустится до минус 20-27 градусов, а на юге местами до минус 34 градусов, днем – от минус 13 до минус 20 градусов.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее отмечал, что с понедельника начнется длительный период холодной погоды.

    «Антициклон над Скандинавией, над Кольским полуостровом, он устойчиво приводит к тому, что по его восточной периферии, в циклоне, тепло идет с юга, а в антициклоне с севера – холод. И вот из приполярных регионов, из Новой Земли, даже с Карского моря будет в центр европейской [части] России и на северо-запад поступать холодный воздух», – сказал Вильфанд.

    По его словам, до конца рабочей недели температура в центре европейской части страны будет ниже нормы на 8-13 градусов. Специалисты призывают жителей соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье минувшей ночью зафиксировали тридцатиградусный мороз. Причем в Москве в ближайшие 48 часов ожидается, что погода опередит по суровости Хабаровск.

    Между тем в субботу в труднодоступном поселке Кербо на севере Красноярского края минувшие сутки отметились самой низкой температурой на планете – минус 48,5 градуса.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 16:16 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам температуру чуть ниже климатической нормы в феврале

    Tекст: Ольга Иванова

    В феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений, особенно в начале месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Температура воздуха в феврале в столичном регионе будет около и немного ниже климатической нормы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, «по долгосрочному прогнозу погоды февраль в Центральной России в целом будет около и даже чуть ниже климатической нормы за счет аномально холодного старта, который будет практически нивелирован относительно теплым финалом».

    В первую пятидневку месяц начнется с заметных холодов: температурный фон в Москве окажется на 7-12 градусов ниже нормы. Во второй пятидневке показатели приблизятся к средним значениям, хотя сохранятся небольшие отрицательные отклонения.

    Во второй декаде февраля температура станет близкой к обычным значениям, а местами даже немного превысит их. Ночью в Москве нормой считается минус 11,1 градуса, днем – минус 4,2 градуса. В последней декаде месяца средняя температура составит от минус двух до минус трех градусов при норме минус 4,8 градуса, что сделает завершение зимы относительно теплым.

    Тишковец подчеркнул, что февраль сохранит все черты зимнего месяца с точки зрения метеорологии. По его словам, «февраль – это обещание весны, завернутое в метель», за что в народе его прозвали «лютень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля в Московском регионе установятся низкие температуры и не ожидаются снегопады из-за влияния антициклона.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 16:27 • Новости дня
    Вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х зарегистрирована на Солнце

    Tекст: Ольга Иванова

    Вспышка максимального класса Х1.04 зафиксирована на Солнце, став второй подобной по мощности в 2026 году, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Вторая за 2026 год солнечная вспышка высшего класса X была зарегистрирована, передает РИА «Новости». Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила: «Пробило X уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса».

    В лаборатории сообщили, что вспышка на пике своей активности достигла значения Х1.04. Это событие стало уже вторым случаем вспышки такого класса на Солнце в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце утром первого февраля были зарегистрированы три вспышки предпоследнего класса мощности. Институт прикладной геофизики уточнил, что первая вспышка класса M1.7 произошла в 05.05 по московскому времени и длилась 20 минут. Вторая вспышка класса M1.0 была отмечена в 06.41 и продолжалась 19 минут. Третья вспышка, самой высокой мощности – M1.9, зафиксирована в 07.20 и длилась 27 минут.


    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Учёные поразились числу сильных вспышек на Солнце в течение одного дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Прошедшие сутки заняли второе место в рейтинге дней в истории, когда Солнце удивляло учёных количеством сильных вспышек – их было 17 класса М и выше, сообщили в Telegram-канале в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

    «На Солнце наблюдается исключительно интенсивный спам вспышками. За прошедшие сутки (по московскому времени) зарегистрировано 17 сильных вспышек – M уровень и выше», – заявили там.

    Специалисты отметили, что за последнее десятилетие, с 1 января 2015 года, удалось найти только один день, когда вспышек было больше – 29 декабря 2024 года.

    На втором месте за десятилетие теперь 1 февраля 2026 года.

    Учёные предупредили, что скоро, когда Солнце перейдёт в режим накопления, начнутся взрывы X класса, а возможность их влияния на Землю, как ожидается, наступит примерно через 24 часа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце. Специалисты спрогнозировали вспышки класса X на Солнце.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 17:15 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о самых ярких астрономических событиях 2026 года

    Роскосмос опубликовал даты самых ярких астрономических событий 2026 года

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году жители России смогут наблюдать редкие астрономические события – например, в августе можно будет одновременно увидеть парад шести планет, полное солнечное затмение и метеорный поток Персеиды, сообщили в Роскосмосе.

    Календарь астрономических явлений опубликовал Telegram-канал Роскосмоса.

    В январе уже были отмечены Земля в перигелии, пик метеорного потока Квадрантиды, а также противостояние Юпитера – момент, когда планета максимально близко подходит к Земле и особенно хорошо видна.

    Роскосмос подготовил специальный астрономический календарь, в котором собраны все главные события года, доступные для наблюдения невооружённым глазом. Помимо этого, в календаре отмечены даты смены сезонов, чтобы можно было заранее спланировать наблюдения за небом.

    Особое внимание специалисты советуют обратить на два события. Во-первых, 28 февраля на небе будет большой парад планет – одновременно будут видны Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий.

    Во-вторых, 12 августа станет главным астрономическим днём года: перед рассветом в одном секторе неба можно будет увидеть сразу шесть планет, а днём на севере России пройдёт полное солнечное затмение. Вечером того же дня ожидается пик звездопада Персеиды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 января произошел редкий парад планет, когда Венера, Марс и Меркурий были видимы рядом с Солнцем.

    Между тем синоптик Михаил Леус объяснил появление эффекта множественной Луны на фотографиях.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о готовности Федяева к полёту на Crew Dragon

    Комиссия допустила Андрея Федяева к полёту на МКС с экипажем Crew-12

    Tекст: Мария Иванова

    Андрей Федяев получил допуск к участию в экспедиции на Международную космическую станцию на борту американского корабля Crew Dragon по программе перекрёстных полётов.

    Российский космонавт Андрей Федяев признан готовым к полету на Международную космическую станцию в составе экипажа Crew-12 на американском корабле Crew Dragon, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    Специальная комиссия, в которую вошли представители Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов, корпорации «Энергия», Центра Хруничева, Института медико-биологических проблем и других организаций, признала Федяева годным к выполнению предстоящей миссии.

    Сейчас Андрей Федяев находится в США, где проходит последние приготовления к полету. Его экспедиция состоится в рамках соглашения о перекрёстных полётах, подписанного между Госкорпорацией «Роскосмос» и НАСА.

    Перелет Федяева на МКС станет частью совместной космической программы, направленной на развитие сотрудничества между Россией и США по обеспечению бесперебойной работы Международной космической станции.

    Ранее Роскосмос сообщил, что космонавт Андрей Федяев отправился в США для подготовки к полету на корабле Crew Dragon.

    НАСА назвало дату запуска миссии Crew-12 к МКС с участием Федяева.

    Комментарии (0)
    Главное
    Власти ДНР: Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу
    Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»
    Компании Маска SpaceX и xAI объединились
    Эпштейн посещал ЧМ-2018 в России и рассматривал анкеты местных девушек
    Росархив открыл доступ к уникальным документам XVII века онлайн
    Москвичей предупредили о морозах до минус 30 градусов
    Назван вероятный путь завоза оспы обезьян в Россию