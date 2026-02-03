Замглавы МИД Рябков заявил о готовности России к окончанию действия ДСНВ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия не намерена предпринимать никаких демаршей или официальных обращений к Соединенным Штатам перед формальным завершением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, передает ТАСС.

Рябков добавил, что все необходимые действия Москва уже выполнила заранее, а у американской стороны было достаточно времени для осмысления ситуации. «В остающиеся полтора дня до формального истечения срока действия ДСНВ мы не будем никакие демарши или официальное обращение адресовать американцам. Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них было много времени, для того чтобы все это осмыслить. Отсутствие ответа – это тоже ответ», – отметил Рябков.

Во время встречи с журналистами дипломат подчеркнул, что Россия готова к новой реальности, в которой не будет ограничений в сфере вооружений, пишет РИА «Новости».

По словам Рябкова, никаких оснований для драматизации ситуации не существует, а Москва заранее просчитывала подобное развитие событий. Он добавил, что прежняя стабилизирующая система теряет свои элементы, а проявления волюнтаризма и хаоса становятся заметнее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Владимира Путина по ДСНВ.

Путин выступил с инициативой по ДСНВ, назвав ее «протянутой рукой» США.