    3 февраля 2026, 09:24 • Новости дня

    Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы

    Tекст: Мария Иванова

    В столице минувшей ночью был зафиксирован новый зимний температурный минимум, когда столбики термометров опустились ниже отметки предыдущего рекорда, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Новая минимальная температура зимы была зафиксирована на метеостанции ВДНХ, передает Telegram-канал Михаила Леуса.

    К восьми утра температура в Москве опустилась до минус 21,1 градуса, что стало самым низким показателем с начала зимнего сезона. Предыдущий рекорд этой зимы был установлен 1 февраля и составлял минус 21 градус.

    Михаил Леус сообщил: «Москва обновила минимум зимы!»

    По данным синоптиков, столь низкие температуры отмечались впервые за эту зиму, а предыдущий лидер был превзойден всего на одну десятую градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик назвал регионы России с отрицательной аномалией температуры.

    Сообщалось что в феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений.

    Между тем Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе.

    1 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Начало последнего месяца зимы отметится в Московском регионе низкими температурами и отсутствием снегопадов из-за антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах –20... –22 градуса. Вот только в центре будет минус 17-18, что тоже совсем не жарко», – сообщил он ТАСС.

    По словам синоптика, дневные температуры по региону прогнозируются –12...–17 градусов, в Москве –13... –14 градусов, осадков почти не ожидается.

    В воскресенье, 1 февраля, местами будет небольшой снег. Ночные температуры в Москве достигнут –20... –22, по области –25 градусов.

    Вильфанд предупредил, что морозная погода будет сопровождаться северным ветром 6-11 м/с, что усиливает холод.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах. В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов. Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве.

    3 февраля 2026, 02:29 • Новости дня
    Синоптик назвал регионы с отрицательной аномалией температуры

    Синоптик Шувалов предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов России

    Tекст: Антон Антонов

    Аномально холодная погода будет в Красноярском крае, Якутии, Иркутской области, а также в европейской части России, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Что касается отрицательной аномалии, то сейчас волна холода катится на юг Красноярского края, Якутской и Иркутской областей», – приводит слова Шувалова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отрицательная аномалия температуры в этих регионах достигнет 12 градусов. Шувалов отметил, что самая сильная аномалия, которая затронет наибольшее число жителей, будет наблюдаться в европейской части России. До четверга включительно на юге средней полосы страны отрицательная аномалия составит от минус 12 до минус 14 градусов.

    По словам синоптика, в Черноземье ночные температуры местами опустятся до минус 30 градусов. Он также добавил, что сильные холода придут в степные районы Кубани и на Северный Кавказ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений. В конце января во всех регионах Центрального федерального округа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.

    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    31 января 2026, 21:26 • Новости дня
    Посол Бурунди оценил погоду в Москве

    Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат из Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал, что погодные условия в Москве переносятся нелегко, особенно этой зимой, однако он с коллегами постепенно к ним привыкает.

    Погода в Москве сейчас очень тяжела для тех, кто не привык к суровому климату, однако со временем к ней можно адаптироваться, заявил посол Бурунди в России Жозеф Нкурунзиза, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, несмотря на непривычность таких условий, сотрудники посольства постепенно привыкают к холоду и снегу.

    «Это всё показывает, что мы можем работать и при таких условиях – в холоде, в снеге, хотя мы и не выросли в таких условиях, и они нам не привычны, мы адаптируемся, мы привыкаем, как и все россияне, которые здесь родились, в Москве», – отметил Нкурунзиза в эфире канала «Соловьев. Live».

    Он подчеркнул, что нынешняя зима особенно трудна: «В этом году, да, особенно тяжело. Температуры особенно низкие, если сравнивать, например, с прошлыми годами, которые я провёл здесь, в Москве». Несмотря на это, дипломат и его коллеги продолжают работать и привыкать к российским зимам.

    Жозеф Нкурунзиза также рассказал, что Россия и Бурунди плодотворно сотрудничают в сферах безопасности, здравоохранения, экономики и образования. Он подчеркнул важность образовательного направления, отметив, что ежегодно более ста студентов из Бурунди получают стипендии для обучения в России. По его словам, в российских вузах сейчас учится немало студентов из африканской страны.

    Дипломат отметил, что после саммита «Россия – Африка» в 2023 году Москва поставила Бурунди мобильную лабораторию для борьбы с инфекционными заболеваниями.

    Среди приоритетов сотрудничества он назвал экономику, а также вопросы безопасности и обороны, подчеркивая их важность для развития и стабильности Бурунди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во всех регионах Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности на фоне аномальных морозов.

    В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали 30-градусный мороз. Причем в Москве ожидается, что погода опередит по суровости Хабаровск.

    3 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    Вильфанд сообщил о морозах до минус 30 в Москве
    Вильфанд сообщил о морозах до минус 30 в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха на 10-13 градусов ниже нормы ожидается в Москве в рабочие дни, заявил заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.

    Морозы на 10-13 градусов ниже климатической нормы ожидаются в Москве всю рабочую неделю, сообщили в РИА «Новости». Об этом заявил заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд, подчеркнув: «Морозы не просто сильные, а очень сильные, отклонение от нормы двузначное. В течение ближайших дней температура на 10-13 градусов ниже нормы, на двузначную величину ниже нормы».

    Вильфанд напомнил, что средняя суточная температура в столице за последние 30 лет составляет минус 6,5 градуса, а накануне она опустилась до минус 21. Таким образом, температура оказалась на 14,5 градуса ниже климатической нормы.

    По прогнозу синоптика, такие аномальные холода сохранятся в Москве и области до конца рабочей недели. В ночные часы температура будет опускаться до минус 20–25 градусов, а в некоторых районах Подмосковья возможно похолодание до минус 28–30 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза.

    В Московском регионе синоптики спрогнозировали усиление морозов.

    31 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Метеостанция Кербо в Красноярском крае стала самым холодным местом Земли

    Метеостанция Кербо в Красноярском крае стала самым холодным местом планеты

    Tекст: Мария Иванова

    В труднодоступном поселке Кербо на севере Красноярского края минувшие сутки отметились самой низкой температурой на планете – минус 48,5 градуса.

    Метеостанция Кербо, расположенная в Эвенкийском районе Красноярского края, стала самой холодной точкой на планете за минувшие сутки, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, температура воздуха здесь опустилась до минус 48,5 градуса.

    Собеседник агентства уточнил: «Метеостанция Кербо зафиксировала самую низкую за минувшие сутки температуру воздуха на планете – минус 48,5 градуса». Два других рекордных по холоду места также находятся в России – метеостанция Комака в Якутии показала минус 47,9 градуса, а в поселке Шелагонцы температура опустилась до минус 47,3 градуса.

    В то же время самые высокие суточные температуры были зафиксированы в Южной Африке и Австралии. В городе Апинктон (ЮАР) столбик термометра поднялся до плюс 40,6 градуса, что стало мировым максимумом. На втором и третьем месте оказались австралийские города Канберра и Аделаида, где было зафиксировано плюс 40,2 и 39,8 градуса соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой ночью в Подмосковье зафиксировали температуру минус 30 градусов. В ближайшие двое суток морозы в Москве превзойдут по суровости погоду в Хабаровске.

    Ранее самые сильные морозы на планете отмечали в трех точках Якутии.

    31 января 2026, 19:25 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали вспышки класса X на Солнце

    Ученые РАН предупредили о формировании крупной активной области на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На северо-восточной части Солнца стремительно формируется крупная активная область, уровень рентгеновского излучения уже увеличился примерно на 500%, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце зафиксированы резкие изменения, связанные с формированием крупной активной области на северо-восточном краю, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН РАН.

    Исследователи отмечают, что с утра поток рентгеновского излучения вырос примерно на 500% и приблизился к порогу вспышек M-класса.

    В лаборатории предупреждают, что если рост площади солнечных пятен продолжится с прежней скоростью, то в течение суток возможны вспышки высочайшего класса X. Это может повлиять на запуск лунной миссии Artemis 2, запланированный на первые числа февраля.

    Американское агентство NOAA ранее сообщило, что занимается информированием НАСА о рисках солнечных радиационных бурь в даты запуска миссии.

    Решение о старте остается за NASA, которое будет учитывать все факторы, включая возможные вспышки и угрозу для техники и экипажа.

    При этом накануне ученые РАН сообщали об установлении геомагнитного штиля на несколько дней.

    Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    31 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Синоптик объяснил появление эффекта множественной Луны на фото

    Синоптик Леус объяснил появление эффекта «тройной» или «четверной» Луны

    Tекст: Мария Иванова

    Так называемый эффект «тройной» или «четверной» Луны на фотографиях возникает из-за отражений света при съемке через стеклопакеты, а не из-за редкого атмосферного явления, пояснил синоптик Михаил Леус.

    Эффект «тройной» или «четверной» Луны, который активно обсуждается в соцсетях и СМИ последние дни, на самом деле представляет собой оптический обман, передает Telegram-канал Михаила Леуса.

    По словам синоптика, подобные фотографии появляются при съемке Луны через стекло окна с двойным или тройным стеклопакетом.

    Михаил Леус отмечает: «Тройная», «четверная» и более Луна – не более чем оптический обман». Он объяснил, что когда яркий объект, например Луна, снимается через несколько слоев стекла, происходит переотражение света между ними, в результате чего каждый слой создает свой дубликат изображения.

    Существующее в природе явление парселена, или «ложная Луна», также является оптическим эффектом, однако выглядит иначе. В этом случае настоящая Луна находится по центру, а по бокам, на расстоянии примерно 22°, появляются менее яркие двойники из-за преломления света в кристаллах льда в облаках. В случае «тройной Луны» на фото дубликаты Луны расположены рядом, а не по обе стороны, что указывает именно на эффект стеклопакетов, а не на атмосферное явление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 января произошел редкий парад планет. Венера, Марс и Меркурий оказались видимы рядом с Солнцем.

    31 января 2026, 17:32 • Новости дня
    В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов

    Оранжевый уровень опасности объявили в ЦФО из-за морозов

    Tекст: Мария Иванова

    Во всех регионах Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности на фоне аномальных морозов.

    Во всех областях Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого аномального холода, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, это предупреждение связано с вероятностью возникновения стихийных бедствий и причинения ущерба. В ближайшие дни в регионе ожидается среднесуточная температура на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

    Синоптики уточнили, что в начале февраля погоду в Центральной России будет определять глубокий циклон, смещающийся со Средней Волги. В большинстве областей прогнозируется небольшой снег, на востоке и севере округа – умеренный и сильный снег, местами метели при ветре до 12-15 м/с. Ночью температура опустится до минус 20-27 градусов, а на юге местами до минус 34 градусов, днем – от минус 13 до минус 20 градусов.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее отмечал, что с понедельника начнется длительный период холодной погоды.

    «Антициклон над Скандинавией, над Кольским полуостровом, он устойчиво приводит к тому, что по его восточной периферии, в циклоне, тепло идет с юга, а в антициклоне с севера – холод. И вот из приполярных регионов, из Новой Земли, даже с Карского моря будет в центр европейской [части] России и на северо-запад поступать холодный воздух», – сказал Вильфанд.

    По его словам, до конца рабочей недели температура в центре европейской части страны будет ниже нормы на 8-13 градусов. Специалисты призывают жителей соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье минувшей ночью зафиксировали тридцатиградусный мороз. Причем в Москве в ближайшие 48 часов ожидается, что погода опередит по суровости Хабаровск.

    Между тем в субботу в труднодоступном поселке Кербо на севере Красноярского края минувшие сутки отметились самой низкой температурой на планете – минус 48,5 градуса.

    1 февраля 2026, 16:16 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам температуру чуть ниже климатической нормы в феврале

    Tекст: Ольга Иванова

    В феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений, особенно в начале месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Температура воздуха в феврале в столичном регионе будет около и немного ниже климатической нормы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, «по долгосрочному прогнозу погоды февраль в Центральной России в целом будет около и даже чуть ниже климатической нормы за счет аномально холодного старта, который будет практически нивелирован относительно теплым финалом».

    В первую пятидневку месяц начнется с заметных холодов: температурный фон в Москве окажется на 7-12 градусов ниже нормы. Во второй пятидневке показатели приблизятся к средним значениям, хотя сохранятся небольшие отрицательные отклонения.

    Во второй декаде февраля температура станет близкой к обычным значениям, а местами даже немного превысит их. Ночью в Москве нормой считается минус 11,1 градуса, днем – минус 4,2 градуса. В последней декаде месяца средняя температура составит от минус двух до минус трех градусов при норме минус 4,8 градуса, что сделает завершение зимы относительно теплым.

    Тишковец подчеркнул, что февраль сохранит все черты зимнего месяца с точки зрения метеорологии. По его словам, «февраль – это обещание весны, завернутое в метель», за что в народе его прозвали «лютень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля в Московском регионе установятся низкие температуры и не ожидаются снегопады из-за влияния антициклона.

    31 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Синоптик сообщил о появлении «солнечного гало» в Москве

    Синоптик Шувалов: Москвичи смогут увидеть «солнечное гало»

    Tекст: Мария Иванова

    В субботу жители Москвы смогут понаблюдать редкое атмосферное явление – солнечное гало, связанное с игрой света на снежных кристаллах в воздухе, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Жители Москвы смогут наблюдать редкое атмосферное явление – солнечное гало – днем в субботу, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    По его словам, гало представляет собой световой круг вокруг солнца, возникающий благодаря преломлению солнечных лучей на кристаллах льда в атмосфере, передает РИА «Новости».

    Шувалов уточнил, что помимо классического гало москвичи могут ожидать появления снежных столбов, но такие эффекты обычно случаются ночью или утром и связаны не с солнцем, а с искусственными источниками света на земле. Он также отметил, что увидеть сразу три солнца крайне маловероятно.

    Метеоролог подчеркнул, что уникальное оптическое явление в столице будет доступно для наблюдения только в субботу. Уже в воскресенье из-за подходящего южного циклона над городом установится облачность, и вероятность появления солнечных оптических эффектов значительно снизится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус объяснил появление эффекта множественной Луны на фотографиях при съемке через окно.

    2 февраля 2026, 13:29 • Новости дня
    Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности для Москвы и области

    Действие оранжевого уровня опасности в Москве и области продлили на трое суток

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов продлен еще на трое суток – до конца 6 февраля.

    Режим повышенной готовности из-за аномальных холодов в столице и Подмосковье сохранится еще на трое суток, сообщает ТАСС со ссылкой на данные синоптиков. Ранее предупреждение вводили до вечера третьего февраля.

    «Его действие продлено до конца суток пятницы, 6 февраля», – подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень считается предпоследним в шкале оповещений.

    Подобная маркировка означает наличие опасных метеорологических условий. Существует вероятность стихийных бедствий и нанесения материального ущерба инфраструктуре города и области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности во всех регионах Центрального федерального округа из-за аномальных холодов.

    В подмосковном Клину в ночь на 31 января столбики термометров опустились до 30-градусной отметки. Позже в Гидрометцентре объяснили сильные морозы без снегопадов влиянием антициклона над Кольским полуостровом.

    2 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    На Солнце ночью зафиксировали супервспышку уровня X81

    Активный центр Солнца ночью произвел супервспышку X81

    Tекст: Мария Иванова

    На поверхности Солнца зафиксирована редкая супервспышка уровня X8.1, однако мощные плазменные выбросы пока прошли мимо Земли.

    На Солнце образовался мощный центр активности с рекордными запасами энергии, которые выходят на поверхность в виде сильных магнитных полей и электрических токов, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В этой компактной области формируются многочисленные солнечные пятна, а энергия буквально «захлёбывает» зону, что приводит к постоянным крупным вспышкам.

    Исследователи отмечают, что теперь происходят не только мощные, но и редкие супервспышки: «Поскольку, судя по всему, сильных и очень сильных вспышек уже недостаточно, то в ход пошли супервспышки», – говорится в сообщении.

    За последние 25 лет на Солнце было всего 13 супервспышек такого масштаба, как X8.1 – нынешнее событие произошло ночью.

    Предыдущие вспышки X8.7 и X9.0, зафиксированные в 2024 году, существенного влияния на Землю не оказали, что связано с особенностями их расположения и направлением выбросов плазмы. Эксперты подчеркивают, что не каждая вспышка напрямую влияет на нашу планету – многое зависит от деталей.

    По предварительной информации, удар по Земле от нынешней вспышки маловероятен: «С вероятностью 90% его не будет», – отмечают специалисты лаборатории. Пока мощных плазменных облаков не зафиксировано, а те выбросы, что были, ушли вбок. Окончательная информация ожидается в течение дня, но пока вспышка считается «стерильной», то есть не несущей угрозы для Земли.

    Однако ученые предупреждают, что уже к вечеру активный центр приблизится к линии Солнце–Земля и до субботы будет находиться в зоне максимального потенциального воздействия. Это увеличивает риск появления новых, возможно, более мощных выбросов плазмы. Тем не менее, плазма от текущего супервзрыва ушла вверх, минуя планеты, и есть вероятность, что следующие выбросы последуют тем же маршрутом, хотя гарантий нет.

    Специалисты подчеркивают, что наука сейчас находится в режиме наблюдения, и по мере поступления новых данных будут публиковаться обновления.

    Группа солнечных пятен настолько велика, что её можно увидеть даже в любительские телескопы, и лаборатория призывает астрономов-любителей делиться фотографиями этого исторического события.

    Ранее ученые поразились числу сильных вспышек на Солнце, произошедших в течение одного дня.

    Вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х была зарегистрирована 1 февраля. На Солнце также произошли три вспышки предпоследнего класса мощности.

    2 февраля 2026, 11:25 • Новости дня
    Четвертая за сутки вспышка класса Х произошла на Солнце

    Четвертая за сутки вспышка класса X произошла на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце 2 февраля зарегистрировали четвертую за сутки вспышку высшего класса X, но скорость ее роста оказалась ниже по сравнению с ночной.

    На Солнце 2 февраля зафиксирована четвертая за сутки вспышка высочайшего класса X, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, балл новой вспышки пока не определен, однако ее сила растет медленнее по сравнению с ночной вспышкой.

    Ученые объясняют происходящее тем, что вчерашних всплесков класса M уже недостаточно для вывода избыточной энергии, поступающей на поверхность светила. Теперь Солнце переходит к более мощным вспышкам категории X, которые считаются самыми сильными.

    Подобная активность может повлиять на космическую погоду, что важно для работы спутников и радиосвязи на Земле.

    Напомним, на Солнце прошлой ночью зафиксировали супервспышку уровня X81.

    Ученые обратили внимание на необычно большое количество мощных вспышек на Солнце за одни сутки.

    Накануне вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х была зарегистрирована на Солнце.


    2 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Ученые заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце

    ИКИ РАН: Подтвердилась «стерильность» вспышки Х8.1 на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Плазма после ночной солнечной вспышки Х8.1 практически не покинула поверхность Солнца, что снижает риск геомагнитных бурь на Земле, сообщили ученые.

    «Стерильность» вспышки Х8.1, произошедшей на Солнце в ночь на 2 февраля, подтверждена, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ученые отмечают, что большая часть плазмы после взрыва осталась на поверхности светила, а незначительный объем вещества, покинувший Солнце, пройдет мимо нашей планеты.

    Лаборатория подчеркивает, что Земля может быть слегка затронута краем плазменного облака, но серьезного воздействия на геомагнитную обстановку не ожидается. «Основная масса плазмы осталась на Солнце», – говорится в сообщении.

    Ученые также предполагают, что оставшаяся на поверхности звезды плазма может быть выброшена в ближайшее время в ходе следующей крупной вспышки, и подобное событие возможно уже в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла четвертая за сутки вспышка класса Х.

    на Солнце прошлой ночью зафиксировали супервспышку уровня X81.

    Ученые обратили внимание на необычно большое количество мощных вспышек на Солнце за одни сутки.

    3 февраля 2026, 09:47 • Новости дня
    Активная область на Солнце за сутки поставила рекорд вспышек

    Активная область на Солнце за сутки увеличила площадь на 50% и дала 18 вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки активная область на Солнце показала резкий рост активности, увеличив площадь на 50% и установив новый рекорд по числу мощных вспышек.

    Активная область на Солнце за минувшие сутки увеличилась в размерах на 50% и установила новый рекорд по числу мощных вспышек, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, за сутки было зафиксировано 18 сильных вспышек по московскому времени и 19 – по всемирному. Эти показатели стали вторыми по количеству за десятилетие, уступив только рекорду, установленному 29 декабря 2024 года, когда произошло 23 события.

    Специалисты отмечают, что с сегодняшнего дня и до середины пятницы, 6 февраля, активный солнечный центр будет находиться в зоне прямого воздействия на Землю. В этом положении, при возникновении сильных вспышек и выбросов массы, плазменные облака могут ударить по магнитосфере Земли практически фронтально. Обычно такие явления происходят редко – около 10% всех крупных солнечных событий направлены именно к Земле.

    За прошлый 2025 год такие фронтальные удары по Земле наблюдались лишь дважды: 1 июня и 12 ноября. В текущем году уже отмечено одно подобное событие – магнитная буря 20-21 января, вызвавшая сильнейший радиационный шторм XXI века после прямого удара вспышки X1.9 18 января.

    Эксперты подчеркивают, что подобные события невозможно предсказать заранее. «Все такие события являются чёрными лебедями», – отмечается в сообщении лаборатории. Анализ графиков активности, динамики или любых изменений на Солнце не позволяет выявить приближение подобных вспышек, так как даже перед одной из крупнейших вспышек в истории никаких явных признаков не было.

    Ранее ученые заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце.

    Накануне на Солнце ночью зафиксировали супервспышку уровня X81. Тогда за сутки на Солнце произошла четвертая вспышка класса Х.

