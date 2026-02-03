Роту боевых роботов создали в бригаде имени Александра Невского

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, рота наземных робототехнических комплексов для снабжения и огневой поддержки была создана в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса ВС РФ, передает РИА «Новости». «Моряк» сообщил, что комплексы используются для подвоза боеприпасов, медицинского снабжения и ракетных систем, а также проходят постоянную апробацию и совершенствование.

Старший инструктор по наземным робототехническим комплексам с позывным «Многоликий» рассказал, что на вооружении стоят три типа комплексов: «Челнок», «Омич-2» и «Курьер», которые могут быть как колесными, так и гусеничными, с вооружением или без него в зависимости от задач.

Эти комплексы эксплуатируются на более чем 30 маршрутах, а за последние полгода совершили 350 рейсов, перевезя свыше 120 тонн боеприпасов и грузов. Время доставки грузов сократилось на 80%, а объем перевозок увеличился на 80%.

Для огневого поражения противника используется «Курьер» первой версии, оснащенный пулеметом НСВТ и гранатометом АГС. Начальник учебного центра бригады с позывным «Азарт» отметил, что вся техника проходит обкатку на полигоне, экипажи проходят слаживание, а условия максимально приближены к боевым. По его словам, техника показывает себя идеально, внештатных ситуаций не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы используют роботизированные комплексы «Курьер» для креативной доставки грузов в зоне спецоперации на Украине.

Наземные дроны занимают новые ниши на поле боя, обеспечивая логистику и поддержку подразделений.