РБК: Раскрыт маршрут поездок Эпштейна на ЧМ-2018 в Россию

В файлах, раскрытых американским ведомством, упоминаются десятки российских городов, пишет РБК.
Финансист, обвиненный в секс-торговле, лично приезжал в страну или оплачивал путешествия своим гостям.
В 2018 году он посетил несколько матчей чемпионата мира по футболу. В Петербурге Эпштейн смотрел игру Марокко – Иран, а в Нижнем Новгороде наблюдал за встречей Уругвая и Франции. Также он побывал в Казани и, предположительно, в Ростове-на-Дону.
Помощники присылали ему отчеты с пометкой «Кандидатки» и резюме девушек. В архиве найдены анкеты «Мисс Тольятти 2008» Анастасии Богушевской и финалистки реалити-шоу Ольги Пономарь-Бекер.
Ранее сообщалось, что в раскрытых файлах Эпштейна обнаружили анкету российской модели и переписку с девушкой из Саратова, которой финансист предлагал визит.
Напомним, власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.
Там выявили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей с частного острова Эпштейна.