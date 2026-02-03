  • Новость часаСК подтвердил обнаружение тела пропавшего в Петербурге мальчика
    3 февраля 2026, 05:42 • Новости дня

    СК подтвердил обнаружение тела пропавшего в Петербурге мальчика

    @ кадр из видео t.me/good78news

    Tекст: Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил СК.

    На ближайшее время назначен осмотр места происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Запланировано проведение судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, сообщило ведомство на платформе Мах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к району Нижнего Шингерского водопада ночью приехали местные жители, сквозь лед они увидели в воде одежду и портфель, которые могли принадлежать мальчику.

    Мужчина, задержанный по подозрению в лишении жизни малолетнего ребенка на территории Петербурга, заявил, что признает свою вину в убийстве мальчика.

    СМИ сообщали, что ребенка убил Петр Жилкин, который знал свою жертву до убийства.

    2 февраля 2026, 22:48 • Новости дня
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, задержанный в Санкт-Петербурге по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, сознался в убийстве ребенка, сообщили в правоохранительных органах.

    Следственно-оперативная группа выехала на «предполагаемое место утопления ребенка», чтобы проверить показания задержанного и попытаться обнаружить тело жертвы, передает ТАСС.

    РИА «Новости» сообщает, что «задержанный готов показать место, где утопил тело».

    Задержан 38-летний уроженец Луганской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в машину к мужчине у магазина «Лента» на Таллинском шоссе.


    31 января 2026, 18:08 • Новости дня
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате пожара в одной из частных саун Прокопьевска в Кемеровской области погибли пятеро подростков, возбуждено уголовное дело, сообщили в МЧС России.

    Пять подростков погибли при пожаре в частной сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области, передает ТАСС. В МЧС России подтвердили гибель пяти человек, уточнив, что, по предварительным данным, все жертвы – подростки.

    Пожар произошел в ночь на 31 января, огонь вспыхнул в отдельно стоящем здании сауны. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства трагедии уточняются.

    Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В ведомстве отметили, что расследование ведется по факту нарушения безопасности, приведшего к гибели людей.

    Прокуратура Кузбасса начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности. Ведомство обещает дать правовую оценку действиям владельцев сауны и контролировать ход расследования.

    Ранее спасатели обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти при тушении пожара в одной из квартир города Нелидово Тверской области.

    Тела двух 17-летних подростков были обнаружены в частном доме в Твери.

    В прошлом году в доме под Тверью нашли тела четверых несовершеннолетних.

    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    31 января 2026, 19:07 • Новости дня
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При пожаре в сауне в кемеровском Прокопьевске спаслась девушка, которая отмечала там день рождения, сообщил очевидец.

    Пожар возник в сауне города Прокопьевск Кемеровской области, где группа подростков отмечала день рождения. По словам очевидцев, в момент возгорания в помещении находились несовершеннолетние, одна из девушек, именинница, смогла самостоятельно выбраться наружу.

    Мужчина, присутствовавший на месте, рассказал, что подростки задохнулись, трое из них находились в бассейне, передает РИА «Новости».

    На место происшествия прибыли оперативные службы и медики, открытый огонь удалось локализовать. Следственное управление Следственного комитета по Кемеровской области подтвердило, что одной девушке удалось спастись, сейчас ведутся допросы очевидцев и другие следственные мероприятия.

    Прокуратура Кемеровской области сообщила, что по факту гибели пяти несовершеннолетних организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Итоги расследования взяты прокуратурой на особый контроль.

    В частной сауне Прокопьевска Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли пятеро подростков.

    Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    3 февраля 2026, 03:27 • Новости дня
    @ кадр из видео 78.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в убийстве мальчика из Санкт-Петербурга Петр Жилкин заявил, что знал свою жертву до убийства.

    После задержания в Псковской области, где Жилкин пытался скрыться, он сначала отказывался давать показания. Однако под давлением улик признался в содеянном и подробно рассказал свою версию событий, передает 78.ru.

    По словам Жилкина, он был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл ему машину на парковке гипермаркета. В день исчезновения ребенка, 30 января, между ними произошел конфликт.

    Жилкин заявляет, что мальчик якобы начал его шантажировать, требуя 500 тыс. рублей за молчание о «нездоровом интересе» и их «отношениях». В ходе ссоры, по словам подозреваемого, он ударил ребенка по голове, после чего тот погиб почти мгновенно.

    Жилкин признался, что связал тело скотчем, погрузил в свой автомобиль Toyota Fortuner и вывез в Ломоносовский район Ленинградской области. Там, по его словам, он утопил тело в водоеме коттеджного поселка «Лужайка».

    В ходе обысков на его электронных устройствах следователи обнаружили терабайты детской порнографии. Также выяснилось, что сожительница Жилкина знала о его наклонностях. Аккаунты подозреваемого содержали многочисленные репосты из националистических сообществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал ранее сообщил, что тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, предположительно, обнаружено в водоеме в Ленинградской области. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

    2 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Дети отравились в детсаду Дагестана из-за нелегального подключения к газопроводу

    Названа предварительная причина отравления детей в детсаду в Дагестане

    Дети отравились в детсаду Дагестана из-за нелегального подключения к газопроводу
    @ Белкин Алексей/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Детский сад в селе Параул в Дагестане, где десять детей отравились угарным газом, был незаконно подключен к газопроводу, сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

    В селе Параул в Дагестане десять воспитанников детского сада отравились угарным газом, передает РИА «Новости».

    Министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев сообщил, что учреждение было незаконно подключено к газопроводу – договор на поставку газа отсутствовал.

    По словам министра, специалисты АО «Газпром газораспределение Дагестан» уже прибыли на место и провели осмотр здания. В результате проверки было установлено, что отопительный прибор подключили к газовой системе с помощью обычного водяного шланга.

    Такое подключение является серьезным нарушением требований безопасности. По предварительной версии, именно из-за этого и произошло отравление детей угарным газом.

    Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском саду в Дагестане.

    В селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду.

    3 февраля 2026, 00:50 • Новости дня
    @ Следственный комитет Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга ищут в Ломоносовском районе Ленобласти. Сознавшийся в убийстве мужчина указал район, где спрятал тело ребенка, сообщили в пресс-службе СК России.

    В СК сообщили, что в ходе расследования уголовного дела получена информация об убийстве ребенка. Сознавшийся в убийстве мужчина рассказал о месте, где спрятал тело ребенка. Сейчас проводятся дополнительные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также обнаружить тело мальчика, передает ТАСС.

    Следователями проведены обыски по местам пребывания фигуранта дела об убийстве ребенка, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в экстренных службах сообщали, что поиски тела убитого ребенка, который пропал в минувшую пятницу, «должны начаться в водоеме, который расположен в деревне Яльгелево в Ленобласти».

    Подозреваемый в похищении был задержан и признался, что убил ребенка. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия». На цифровых устройствах подозреваемого обнаружили множество материалов с детской порнографией.

    30 января мальчик вышел из дома в Санкт-Петербурге и в тот же день сел в автомобиль к неизвестному мужчине, после чего больше на связь не выходил.

    1 февраля 2026, 22:10 • Новости дня
    В Петербурге пропал девятилетний мальчик

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ищут девятилетнего мальчика, который ушёл из дома днём 30 января и не вернулся, на связь не выходил, заявили в ведомстве.

    «Предварительно установлено, что 30.01.2026 около 14 часов 00 минут малолетний покинул своё место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся, на связь с родственниками не выходит», – сообщили следователи.

    Они добавили, что мальчик был одет в чёрную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги и черную шапку, на нём был бежевый шарф. Также у него был чёрный рюкзак.

    Отряд «Лиза Алерт», волонтёры и родители – порядка 200 человек – подключились к поискам, обыскали за двое суток обширную территорию Петербурга и Ленобласти, сообщила координатор поисков Кристина Ливенцова телеканалу «Санкт-Петербург».

    «На данный момент штаб свернут и принято решение координатором и органами о том, что работа будет вестись в информационном формате. Информационные координаторы отрабатывают свидетельства на достоверность», – сказала она.

    По одной из версий, ребёнок собирался покататься на горке у железнодорожной насыпи и Таллинского шоссе.

    Следственный отдел по Красносельскому району Санкт-Петербурга ГСУ СК России  возбудил уголовное дело об убийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет. В январе в Красноярске пропали несколько детей  за сутки.

    1 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Следователи выявили дрон НАТО при атаке ВСУ на Сартану в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный БПЛА производства стран НАТО мог использоваться боевиками ВСУ при атаке на посёлок городского типа Сартана в ДНР 1 февраля, рассказал сотрудник Следственного комитета России.

    «Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки на населённый пункт Сартана городского округа Мариуполь со стороны ВФУ <...> на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО», – сообщила РИА «Новости» представитель СК России.

    Удар дронов ВСУ произошёл 1 февраля и пришёлся на частный сектор. Несколько домов получили сильные повреждения, погибли взрослые и дети.

    «В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 г.р. и мальчик 2020 г.р. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, пострадал мальчик 2018 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ДНР боевику ВСУ дали 23 года за убийство мирных жителей. водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке ДНР.

    2 февраля 2026, 16:12 • Новости дня
    При столкновении автобуса и грузовика в Красноярском крае погибли пять детей
    При столкновении автобуса и грузовика в Красноярском крае погибли пять детей
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пять детей погибли, еще шесть получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ и грузового автомобиля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», сообщили в оперативных службах.

    Источник уточнил: «ДТП произошло на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Столкнулся автобус ПАЗ и грузовой автомобиль. Предварительно, в результате ДТП погибли пять детей в возрасте примерно 16-17 лет, еще шесть пострадали», передает ТАСС.

    По предварительным данным, всего в автобусе было 13 человек, из них 11 – подростки.

    Ранее сообщалось, что в результате аварии на трассе в Рязанском районе столкнулись легковая Volvo и автобус «Паз», погибли двое и пострадали четверо человек, включая ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Красноборском округе Архангельской области произошла авария, в результате которой погибли трое, включая подростка. В этот же день семейная пара из Карелии погибла в ДТП в Ленинградской области.

    1 февраля 2026, 04:55 • Новости дня
    В Общественной палате рассказали об инициативе ввести отцовский капитал

    Tекст: Катерина Туманова

    Так называемый отцовский капитал в качестве дополнительной выплаты для многодетных семей простимулирует рождение трёх и более детей, укрепив роль отцов, считает председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

    Рыбальченко отметил, что в большинстве многодетных семей основная финансовая нагрузка ложится на мужчин, поскольку 40% матерей в таких семьях не работают, и эти семьи зачастую живут на зарплату отца, поделился он с ТАСС.

    По его словам, согласно опросам, именно мужчины чаще всего проявляют инициативу завести третьего ребенка.

    «Вот такой [отцовский] капитал в размере 2 млн рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, это повысит роль отца в семье», – сказал Рыбальченко.

    Он пояснил, что существующий материнский капитал в основном ориентирован на поддержку матерей, аналогичная мера необходима и для отцов.

    Рыбальченко предложил предоставлять отцовский капитал при рождении третьего ребёнка именно в одной семье, что, по его мнению, поможет поддержать устойчивые многодетные семьи. Он уточнил, что многие семьи с несколькими детьми образуются в результате повторных браков, а для семей, где трое детей рождены в одном браке, требуется дополнительная поддержка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, отец десятерых детей в Тюменской области ушел в декрет. В ОП предложили ввести в России «совместный» декрет. В Госдуме  предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты.

    2 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Пять детей отравились угарным газом в детсаду Дагестана

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел в частном детском саду в селе Параул, передает ТАСС. В результате отравления угарным газом пострадали пятеро детей.

    По предварительным данным, один из детей находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

    Причины происшествия и обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частном доме на улице Рязанской в Ставрополе произошла утечка газа, в результате которой пострадала семья из шести человек, включая ребенка одиннадцати лет.

    Пять несовершеннолетних заразились острой кишечной инфекцией после посещения кафе в екатеринбургском аквапарке.

    Более 50 человек пострадали из-за отравления угарным газом в поезде, который был предоставлен киностудии для съемок на станции в Алма-Ате.

    3 февраля 2026, 02:49 • Новости дня
    @ кадр из видео 78.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, предположительно, обнаружено в водоеме в Ленинградской области, сообщает телеканал «78».

    По данным 78.ru, тело «нашли в Ломоносовском районе». Предположительно, обнаружено тело пропавшего ребенка. Уточняется, что к району Нижнего Шингерского водопада ночью приехали местные жители. Сквозь лед они увидели в воде одежду и портфель, которые могут принадлежать мальчику.

    Телеканал сообщает, что группа волонтеров «обратила внимание на аномалию у кромки льда». После того, как удалось «пробить намерзшую корку», были обнаружены куртка, варежки и рюкзак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга искали в Ломоносовском районе Ленобласти. Сознавшийся в убийстве мужчина указал район, где спрятал тело ребенка. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

    2 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    У признавшегося в убийстве ребенка в Петербурге мужчины нашли детское порно

    Tекст: Антон Антонов

    На устройствах мужчины, который признался в убийстве пропавшего в Санкт-Петербурге ребенка, обнаружили множество материалов с детской порнографией, сообщили в правоохранительных органах.

    «Задержанный за убийство, очевидно, увлекался детской порнографией», – приводит ТАСС текст сообщения.

    В правоохранительных органах сообщили, что на его ноутбуке, мобильном телефоне и флеш-накопителях были найдены многочисленные материалы соответствующего содержания.

    «Одним из мотивов убийства могла стать педофилия», – заявил источник РИА «Новости» в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, камеры видеонаблюдения сняли, как девятилетний мальчик сел в машину к мужчине на Таллинском шоссе. Подозреваемого в похищении задержали в Петербурге. Он сознался в убийстве ребенка и выразил готовность «показать место, где утопил тело».

    2 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    В Дагестане по факту отравления детей в детсаду возбудили дело

    Tекст: Денис Тельманов

    В Карабудахкентском районе Дагестана начата проверка по факту массового отравления детей, что привлекло внимание правоохранительных органов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело после получения информации из Интернета об отравлении несовершеннолетних, передает ТАСС.

    Следователи приступили к изучению обстоятельств случившегося. В настоящее время выясняются причины и возможные источники отравления. Подробности о числе пострадавших и их состоянии пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду.

    В Ахвахском районе Дагестана в здании детсада произошел пожар, который уже ликвидировали, пострадавших нет.

    2 февраля 2026, 23:48 • Новости дня
    Поиски тела убитого ребенка собрались начать в деревне Яльгелево в Ленобласти

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, который признался в убийстве пропавшего в Санкт-Петербурге ребенка, сообщил, что тело следует искать в водоеме в деревне Яльгелево Ленинградской области, рассказали в экстренных службах.

    «Поиски тела несовершеннолетнего должны начаться в водоеме, который расположен в деревне Яльгелево в Ленобласти», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    К поискам привлечены следственно-криминалистическая группа, водолазы МЧС и спасательные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина, подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика, был задержан в Петербурге и признался, что убил ребенка. Источник в оперативных службах рассказал, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».

