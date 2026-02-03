В файлах Эпштейна нашли переписку беглого оппозиционера Пономарева времен Болотной площади

Tекст: Антон Антонов

Опубликованные материалы по делу Эпштейна содержат переписку между ним и бывшим советником фонда Билла Гейтса Борисом Николичем, передает РИА «Новости».

В январе 2012 года Николич писал Эпштейну о необходимости поездки в Россию: «Мы должны в ближайшее время поехать в Россию, и тебе стоит встретиться с моим другом Ильей Пономаревым (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД). Он – член Думы и вместе с Аленой (предположительно помощница Пономарева Алена Попова, внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов – прим. ВЗГЛЯД) являются главными организаторами восстания».

В переписке Николич назвал ситуацию «крайне опасной» и интересовался, какую помощь можно оказать российским оппозиционерам. Он также переслал Эпштейну письмо Пономарева (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), в котором тот просил содействия для поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.

Позднее, летом 2012 года, Эпштейн сообщил Николичу, что «подружился» с Пономаревым (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Протесты на Болотной площади были частью уличной активности либеральной оппозиции в Москве в 2011-2012 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Второй восточный окружной военный суд Новосибирска заочно приговорил Пономарева (внесен в реестр иноагентов) к 12 годам лишения свободы за оправдание терроризма. Росфинмониторинг внес опального политика в список террористов и экстремистов.

С 2014 года он находится вне России и с тех пор был объявлен в международный розыск, выехав в США, а затем на Украину, где получил гражданство и временное проживание.