Стало известно о тяжелом состоянии двоих детей после ДТП в Красноярском крае

Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Троих пострадавших эвакуировали вертолетами из Бородинской городской больницы и Канской ЦРБ в медицинское учреждение Красноярска, передает РИА «Новости».
Специалисты РДКБ Минздрава России проводят телемедицинские консультации для помощи местным врачам. Все пострадавшие дети получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, координацию оказания помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В ДТП погибли пять человек,среди которых трое несовершеннолетних. Водитель грузового автомобиля, попавшего в аварию с микроавтобусом в Красноярском крае, ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.