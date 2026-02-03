Тело пропавшего в Петербурге мальчика обнаружили во льду водоема в Ленобласти

По данным 78.ru, тело «нашли в Ломоносовском районе». Предположительно, обнаружено тело пропавшего ребенка. Уточняется, что к району Нижнего Шингерского водопада ночью приехали местные жители. Сквозь лед они увидели в воде одежду и портфель, которые могут принадлежать мальчику.
Телеканал сообщает, что группа волонтеров «обратила внимание на аномалию у кромки льда». После того, как удалось «пробить намерзшую корку», были обнаружены куртка, варежки и рюкзак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга искали в Ломоносовском районе Ленобласти. Сознавшийся в убийстве мужчина указал район, где спрятал тело ребенка. Источник в оперативных службах заявил, что «одним из мотивов убийства могла стать педофилия».