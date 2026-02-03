МИД сообщил о планах России принять меры против морского терроризма

«Россия, в том числе в качестве председателя в Организации Договора о коллективной безопасности, будет предпринимать все возможные политико-дипломатические меры по пресечению и недопущению актов морского терроризма на евразийском пространстве и обеспечению международной морской безопасности в целом», – сообщается на сайте МИД.
Особое внимание уделяется предотвращению повторения случаев, подобных подрыву газопровода «Северный поток» в Балтийском море, который МИД назвал беспрецедентным примером уничтожения подводной инфраструктуры. Российская сторона неоднократно требовала полноценного международного расследования этого инцидента, однако Германия, Дания и Швеция отказались от сотрудничества, ссылаясь на конфиденциальность.
МИД подчеркнул, что западные страны придерживаются версии, согласно которой теракт совершили граждане Украины, «дайверы-любители», за которыми «никто не стоял», при этом никаких официальных обвинений Киеву не предъявляется. Россия продолжает настаивать на привлечении виновных к ответственности и добивается международного разбирательства на площадке ООН, несмотря на противодействие западных государств.
«Полагаем, что странам Запада есть что скрывать. Такая масштабная диверсия не по плечу негосударственным субъектам в одиночку. Она требует существенных ресурсов и оборудования, которые имеются в распоряжении лишь спецслужб крупных государств», – говорится в сообщении.
В ведомстве также выразили обеспокоенность увеличением числа односторонних принудительных мер, применяемых западными странами, которые негативно сказываются на свободе морской торговли. МИД отметил, что подобные действия против гражданских судов противоречат международному морскому праву и не имеют юридических оснований.
«Ссылки на якобы попытки обхода таких мер используются для навешивания на суда «ярлыков» принадлежности к некому «теневому флоту». Этот термин не имеет международного признания, как и стоящего за ним прозрачного международного механизма», – сказано в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящих из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью. В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.