Лавров: Для ООН не все еще потеряно

Tекст: Антон Антонов

В ответах МИД, поступивших к пресс-конференции Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, указывается, что основными компонентами изменений должны стать усиление голоса глобального Юга и Востока, сохранение межправительственной природы и возвращение к первоистокам ООН, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что система международной безопасности переживает глубокую трансформацию из-за формирования полицентричного мироустройства и попыток западных стран подменить международное право «правом сильного». Министр подчеркнул, что «Россия последовательно выступает за укрепление многосторонней дипломатии при центральной координирующей роли ООН».

Он отметил, что западные страны подрывают организацию изнутри, игнорируя решения Совета Безопасности, продвигая неконсенсусные решения и фактически узурпируя секретариат.

«Однако не все еще потеряно. Путь к восстановлению позиций ООН лежит через реформу, призванную привести организацию в соответствие с современными реалиями», – считает он.

Министр также выделил важность безоговорочного подтверждения всеми странами приверженности принципам Устава ООН. Только так, по его словам, возможно раскрыть созидательный потенциал организации и обеспечить становление подлинной многополярности без диктата и принуждения.

Лавров отдельно отметил, что Запад прибегает к шантажу, запугиванию и даже угрозам применения силы, приводя в пример вооруженное вторжение США в Венесуэлу. Он заявил, что Россия совместно с единомышленниками намерена противостоять «праву сильного» «силой права».

Несмотря на введенные санкции, Россия продолжает выполнять финансовые обязательства перед международными институтами и рассчитывает на аналогичный ответственный подход других государств.

