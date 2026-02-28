Reuters узнало о вероятном обнаружении тела Али Хаменеи под завалами

Tекст: Катерина Туманова

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи убит в результате израильских и американских ударов, сообщил агентству Reuters в субботу высокопоставленный израильский чиновник, Иран пока не предоставил подтверждения этим данным.

Некоторое время назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в обращении к нации о возросшем числе признаков того, что верховный лидер Ирана Хаменеи погиб, и призвал иранцев выйти на улицы и свергнуть прежний режим.

86-летний Хаменеи стал высшим должностным лицом Ирана в 1989 году после смерти основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни. Как верховный лидер, он осуществлял полный контроль над политическими, военными и религиозными институтами Ирана, формируя внутреннюю политику и направляя внешние отношения.

Израиль долгое время рассматривал его как дестабилизирующую силу на Ближнем Востоке, ссылаясь на его поддержку сети воинствующих союзников Ирана, включая палестинский ХАМАС и ливанскую «Хезболлу». Когда в июне 2025 года Израиль и Иран вели 12-дневную воздушную войну, министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил его убийством, заявив, что верховный лидер «не может продолжать существовать».



В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.