Из-за атаки на Иран в Мурманске стало меньше туристов из Индонезии

Групповые туры из Индонезии и Таиланда массово отменяют в Мурманске, сообщили местные туроператоры газета ВЗГЛЯД. Это связывают с ограничением на авиаперелеты в регионе Персидского залива из-за ударов США и Израиля по Ирану.

Большинство туристов из Юго-Восточной Азии прибывали в Россию через ОАЭ.

Напомним, «Турпомощь» открыла горячую линию из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России оценила уровень угрозы для граждан в ОАЭ как минимальный. В Российском союзе туриндустрии подтвердили отсутствие организованных групп россиян в Иране и Израиле. Российские авиакомпании отменили 29 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке.

