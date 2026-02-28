Трамп: Атака на Иран может затянуться

Трамп: Атака может затянуться, а Ирану потребуются годы на восстановление

Tекст: Катерина Туманова

Трамп в телефонном разговоре с репортером израильского новостного канала Channel 12 заявил, что Ирану потребуется «несколько лет», чтобы оправиться от совместного американо-израильского нападения на страну, передает Times Of Israel.

Он говорит, что он может продолжать кампанию так долго, как ему заблагорассудится, или завершить в течение нескольких дней, предупредив, что он снова нападет, если Иран попытается восстановить свою ядерную программу.

Трамп подчеркивает, что в любом случае Ирану потребуется «несколько лет», чтобы оправиться от этого удара, сообщает The Hebrew network.

Американский лидер обвинил Иран в том, что он отказывается от заключения ядерной сделки, реши, что Тегеран не стремится к соглашению всерьез. Трамп также описывает свой разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху сегодня вечером как позитивный.

В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля начала новые авиаудары по Ирану, в качестве целей названы объекты ракетной инфраструктуры и средства противовоздушной обороны.

Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.