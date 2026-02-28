США заявили о минимальных последствиях ударов Ирана по военным базам

CENTCOM: Ущерб военным базам США после ответных ударов Ирана минимален

Tекст: Мария Иванова

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявляет, что последствия ответных действий Тегерана не повлияли на боеспособность подразделений, передает РИА «Новости».

«Ущерб, нанесённый американским объектам, был минимальным и не повлиял на проведение операций», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Военные уточнили, что после первой волны атак союзникам удалось перехватить сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов. Информации о погибших или раненых среди американского контингента в регионе не поступало.

Обострение началось после того, как Вашингтон и Израиль нанесли удары по территории исламской республики, включая Тегеран, что привело к жертвам среди гражданских. В ответ иранская сторона атаковала израильские земли и военные объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Эскалация произошла на фоне переговоров по «ядерной сделке» в Женеве.

МИД России осудил действия западных стран, возложив на них полную ответственность за негативные последствия созданного кризиса.

При этом военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что если данные о гибели и ранении 200 американских военнослужащих подтвердятся хотя бы частично, то для США это очень серьезный звонок.