В Тегеране прогремел мощный взрыв на армейском складе

Al Hadath: Снаряд поразил склад с ракетами на западе Тегерана

Tекст: Мария Иванова

Громкий хлопок раздался в одном из районов Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на арабский канал Al Hadath. По имеющимся сведениям, вероятной целью атаки стал военный объект, расположенный в этой части города.

Журналисты сообщают, что в армейский склад, где хранились ракеты, угодил выпущенный снаряд. Именно это попадание, предположительно, спровоцировало детонацию на объекте.

Официальные ведомства исламской республики пока не раскрывают детали случившегося. Информация о возможных пострадавших или масштабах разрушений на данный момент не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран

Утром в разных районах Тегерана прогремело несколько взрывов.

Агентство Fars сообщило об ударах по стратегически важному острову Харг и городу Исфахан.

Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.