В Тегеране прогремел мощный взрыв на армейском складе

Громкий хлопок раздался в одном из районов Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на арабский канал Al Hadath. По имеющимся сведениям, вероятной целью атаки стал военный объект, расположенный в этой части города.
Журналисты сообщают, что в армейский склад, где хранились ракеты, угодил выпущенный снаряд. Именно это попадание, предположительно, спровоцировало детонацию на объекте.
Официальные ведомства исламской республики пока не раскрывают детали случившегося. Информация о возможных пострадавших или масштабах разрушений на данный момент не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран
Утром в разных районах Тегерана прогремело несколько взрывов.
Агентство Fars сообщило об ударах по стратегически важному острову Харг и городу Исфахан.
Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.