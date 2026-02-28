Эрдоган осудил удары по Ирану и ответные действия Тегерана

Анкара осудила нарушение суверенитета Ирана и атаки Тегерана в Персидском заливе

Tекст: Мария Иванова

Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара глубоко опечалена эскалацией конфликта, спровоцированной израильской стороной, передает ТАСС.

«Мы осуждаем сегодняшние атаки, которые открыто нарушают суверенитет Ирана и угрожают миру дружественного и братского иранского народа», – заявил глава государства.

Политик отметил провал попыток разрешить разногласия путем диалога из-за деструктивных действий Израиля.

При этом он указал, что Анкара также считает неприемлемыми любые атаки Ирана на братские страны в Персидском заливе.

Президент Турции заверил, что у республики нет проблем с безопасностью границ и воздушного пространства на фоне обострения ситуации. Армия и разведка принимают все необходимые меры предосторожности для защиты населения.

В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран.

Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Вечером в субботу Израиль объявил о новой волне ударов по Ирану.