Новороссийская делегация укрепила бизнес-связи с Гаваром в Армении

Tекст: Вера Басилая

Делегация Новороссийска во главе с Андреем Кравченко посетила город-побратим Гавар. В состав делегации вошли представители образования, культуры и бизнеса. В рамках официальной встречи с главой Гавара Гургеном Мартиросяном стороны обсудили укрепление экономических и социальных связей, запуск образовательных, гуманитарных и культурных проектов. Кравченко подчеркнул, что «Гавар для Новороссийска является важным стратегическим партнером», отметив расширение поставок продукции из Новороссийска и изучение армянского рынка новыми предприятиями, следует из сообщения администрации Новороссийска.

Гавар выразил готовность перенимать опыт Новороссийска в сельском хозяйстве, туризме и образовании. Обсуждалась возможность ответного визита гаварской делегации и организация летнего отдыха для детей в лагерях Новороссийска. Визит включал посещение образовательных учреждений, где гости убедились в хорошем знании русского языка среди школьников, а также передачу книг и развивающих материалов.

В рамках культурной программы новороссийцам предложили знакомство с местной сыроварней, сочетающей аграрный бизнес и туризм. В Гюмри Кравченко посетил 102-ю военную базу России, встретился с командованием и военнослужащими, вручил памятные подарки музею и почтил память защитников у мемориальных комплексов.

В завершение поездки делегация навестила ветеранов Великой Отечественной войны, которым были вручены удостоверения почетных граждан Новороссийска и выражена благодарность за вклад в освобождение города.

Ранее делегация из Пятигорска посетила Ереван и город-побратим Дилижан.

Представители городской думы, администрации, предприниматели и руководители образовательных учреждений провели ряд рабочих встреч.

Основной целью визита стало укрепление международных и межнациональных связей.