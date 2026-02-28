  • Новость часаНад Россией за ночь поразили 16 украинских БПЛА
    28 февраля 2026, 20:42 • Новости дня

    Новороссийская делегация укрепила бизнес-связи с Гаваром в Армении

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе двухдневного визита в армянский Гавар делегация из Новороссийска договорились о развитии совместных проектов и обмене опытом в разных сферах.

    Делегация Новороссийска во главе с Андреем Кравченко посетила город-побратим Гавар. В состав делегации вошли представители образования, культуры и бизнеса. В рамках официальной встречи с главой Гавара Гургеном Мартиросяном стороны обсудили укрепление экономических и социальных связей, запуск образовательных, гуманитарных и культурных проектов. Кравченко подчеркнул, что «Гавар для Новороссийска является важным стратегическим партнером», отметив расширение поставок продукции из Новороссийска и изучение армянского рынка новыми предприятиями, следует из сообщения администрации Новороссийска.

    Гавар выразил готовность перенимать опыт Новороссийска в сельском хозяйстве, туризме и образовании. Обсуждалась возможность ответного визита гаварской делегации и организация летнего отдыха для детей в лагерях Новороссийска. Визит включал посещение образовательных учреждений, где гости убедились в хорошем знании русского языка среди школьников, а также передачу книг и развивающих материалов.

    В рамках культурной программы новороссийцам предложили знакомство с местной сыроварней, сочетающей аграрный бизнес и туризм. В Гюмри Кравченко посетил 102-ю военную базу России, встретился с командованием и военнослужащими, вручил памятные подарки музею и почтил память защитников у мемориальных комплексов.

    В завершение поездки делегация навестила ветеранов Великой Отечественной войны, которым были вручены удостоверения почетных граждан Новороссийска и выражена благодарность за вклад в освобождение города.

    Ранее делегация из Пятигорска посетила Ереван и город-побратим Дилижан.

    Представители городской думы, администрации, предприниматели и руководители образовательных учреждений провели ряд рабочих встреч.

    Основной целью визита стало укрепление международных и межнациональных связей.

    2 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Блогер показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

    Блогер Федоров показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новую российскую крылатую ракету воздушного базирования под обозначением «Изделие 30» впервые удалось снять крупным планом, сообщил блогер Кирилл Федоров.

    В своем в Telegram-канале «Война История Оружие» Федоров со ссылкой на украинские СМИ написал, что ракета обладает размахом крыла около трех метров, массой боевой части 800 килограммов и способна поражать цели на расстоянии не менее 1500 километров. В публикации отмечается, что первые применения «Изделия 30» были зафиксированы в конце прошлого года.

    Также автор подчеркивает, что новая ракета выступает более доступной альтернативой крылатой ракете Х-101, которой оснащаются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

    В январе американские СМИ сообщили, что Россия применила новые ракеты против Украины.

    2 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия настаивает на немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке, заявили в Министерстве иностранных дел.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что приоритетом должны стать шаги по обеспечению безопасности мирных жителей и сохранению гражданской инфраструктуры во всех странах региона.

    «Со своей стороны выступаем за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий и принятие – в качестве безусловного приоритета – исчерпывающих мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона», – заявили в МИД.

    Ранее заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

    Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    2 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе

    Захарова обвинила фон дер Ляйен в сатанизме за слова о «новой надежде» для Ирана

    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о появлении «новой надежды» у иранского народа.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила о трагедии в Минабе, где были убиты полторы сотни учениц начальной школы, и выразила возмущение, что на фоне этого говорится о «новой надежде» для народа Ирана.

    «Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»?», – написала дипломат.

    Дипломат охарактеризовала позицию главы Еврокомиссии как «сатанизм во всей красе». Захарова подчеркнула, что прокляты будут как совершившие преступление, так и те, кто видит в этом «новую надежду».

    Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    Ранее не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране. Удары Израиля и США по Ирану привели к гибели 35 человек в провинции Фарс.

    2 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «АвтоВАЗ» изменил названия всех комплектаций своих автомобилей, почти полностью отказавшись от иностранных слов, чтобы соответствовать новому законодательству.

    Теперь, например, версия Life называется «Практик», а Techno – «Техно», передает «Лента.Ру» со ссылкой на Подъем.

    На предприятии пояснили, что полностью выполнили требования закона: все иностранные обозначения, для которых можно подобрать аналог на русском языке, были заменены. Однако некоторые наименования остались прежними, так как не имеют русских аналогов.

    Переименование не коснулось самих моделей – Iskra, Aura, Vesta, а также мультимедийной системы Lada EnjoY. В «АвтоВАЗе» уточнили, что для зарегистрированных товарных знаков, а также брендов без прямого перевода на русский язык, русификация не требуется.

    Напомним, в России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей.

    2 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Кремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
    Кремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва поддерживает постоянный диалог с Тегераном и другими вовлеченными странами на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждает ситуацию вокруг этой страны. Он подчеркнул, что кроме Ирана, Россия поддерживает общение с руководством других стран, на которые влияет текущий конфликт, в том числе с государствами Персидского залива, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что в течение дня у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор, темой которого станет ситуация вокруг Ирана.

    Представитель Кремля отметил, что после этого разговора будет предоставлена дополнительная информация.

    По словам Пескова, Россия пока не ведет контактов с партнерами по БРИКС на фоне ситуации вокруг Ирана. Диалог сейчас идет прежде всего со сторонами, затронутыми конфликтом.

    Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва готова выступить посредником в разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    2 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Медведев: Победа в СВО возможна без переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решающим аспектом для Москвы является победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

    Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    2 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Москва и Баку договорились совместно решать проблемы после катастрофы AZAL

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Азербайджан достигли договоренностей о совместных шагах по разрешению проблем, возникших после крушения самолета AZAL, рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Об этом Оверчук сообщил после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, передает РИА «Новости».

    «У нас с утра сегодня была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече мы обсуждали вопросы, связанные с трагедией, которая была 25 декабря 2024 года. Договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые в этой связи у нас возникли», – заявил он.

    Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых оказались девять российских граждан.

    В декабре прошлого года Казахстан заявил о завершающей стадии расследования крушения самолета AZAL.

    2 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин указал главе Амурской области на расхождение данных по урожаю в регионе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Амурской области Василия Орлова на расхождение в статистике по урожаю.

    В ходе встречи в Кремле Орлов отчитался о новых рекордах в сельском хозяйстве региона, передает РИА «Новости». «В частности, в 2025 году очередной рекорд – 2 млн 200 тыс. по зерновым и по сое», – отметил он.

    Путин в ответ сообщил, что согласно его данным, наблюдается снижение уровня сельхозпроизводства.

    Орлов пояснил, что в некоторых хозяйствах урожайность достигла 30 центнеров на гектар, в то время как средний показатель по области составил 19 центнеров.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО. Он также отметил рост численности населения в Амурской области.

    2 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава Амурской области принес Путину книгу о советских разведчиках

    Глава Амурской области Орлов принес Путину книгу о советских разведчиках

    Глава Амурской области принес Путину книгу о советских разведчиках
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Амурской области Василий Орлов принес в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным книгу «Дело «Маки-Мираж» Николая Чумакова.

    Издание рассказывает о малоизвестной операции советских разведчиков, которая проходила на Дальнем Востоке и в Китае в 1920–1930-х годах, передает РИА «Новости».

    «Маки-Мираж» – уникальная спецоперация советских служб, направленная на предотвращение нападения Японии на СССР.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области.

    Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.

    2 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков заявил о разочаровании Кремля деградацией ситуации между Ираном и США

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль сожалеет из-за перехода ситуации между Ираном и США от переговоров к прямой агрессии, несмотря на предыдущий прогресс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия разочарована деградацией ситуации между Ираном и США, несмотря на сообщения о существенном продвижении переговоров, которые велись при посредничестве Омана, передает ТАСС.

    По его словам, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии.

    Песков также отметил, что у Кремля нет новых комментариев к позиции России по Ирану, так как она уже была изложена в заявлении Министерства иностранных дел.

    Кроме того, Песков сообщил, что Россия пока не обсуждает ситуацию вокруг Ирана с партнерами по БРИКС. В настоящее время диалог ведется прежде всего с руководством Ирана и странами, затронутыми конфликтом, включая государства Персидского залива.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

    2 марта 2026, 14:34 • Новости дня
    Россия осудила убийство Хаменеи и атаку на Иран

    МИД: Россия осудила убийство Хаменеи и атаку на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

    Главной темой разговора стали действия Соединенных Штатов и Израиля в отношении Исламской республики, сообщается на сайте МИД России.

    В ходе встречи российская сторона выразила категорическое осуждение убийства верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и других иранских представителей.

    Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о разочаровании Кремля деградацией ситуации между Ираном и США.

    2 марта 2026, 11:25 • Новости дня
    Россия заявила о готовности выступить посредником для мира на Ближнем Востоке

    Посол Викторов: Россия готова стать посредником для мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва готова выступить посредником в разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

    Российская сторона готова взять на себя роль посредника, поскольку поддерживает конструктивный диалог со всеми участниками противостояния, передают «Вести».

    Глава дипмиссии в Израиле Анатолий Викторов подчеркнул: «Мы готовы посредничать, потому что у нас налажены связи со всеми странами региона».

    Дипломат также рассказал о мерах безопасности в условиях обострения обстановки. По его словам, сегодня ему пришлось два раза спускаться в укрытие, находясь в резиденции, еще до выезда на работу.

    Викторов отметил, что здание посольства оборудовано всем необходимым, а сотрудники строго следуют инструкциям местных властей. Дипломаты работают по вызову руководства, остальной персонал переведен на удаленный режим.

    Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к переговорам с Вашингтоном.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вести военные действия против Ирана на протяжении четырех недель.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    2 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Глава Амурской области заявил о будущем Благовещенска как ворот в Китай

    Губернатор Орлов: Благовещенск призван стать воротами России в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Благовещенск призван стать воротами России в Китай.

    Он отметил, что город уже выступает центром российско-китайского делового сотрудничества, где ведется большая работа с Министерством иностранных дел, Минвостока, Институтом стран Азии и Африки МГУ и Российским экспортным центром, передает РИА «Новости».

    «Это центр российско-китайского делового сотрудничества. Очень большая здесь работа проводится с нашими партнерами: Министерство иностранных дел, Минвостока, Институт стран Азии и Африки МГУ, Российский экспортный центр очень активно включился. Если коротко, то я вижу миссию города Благовещенска как ворота России в Китай», – заявил Орлов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам губернатора, в регионе завершается проектирование экспоцентра, который станет площадкой для постоянной экспозиции продукции российских компаний, ориентированных на китайский рынок. Он отметил, что в будущем здесь смогут находить партнеров из Китая и расширять сотрудничество на постоянной основе.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО, отметил рост численности населения в Амурской области, а также Путин указал на расхождение данных по урожаю в регионе.

    Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.

    2 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин отметил рост численности населения в Амурской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым обратил внимание на увеличение численности постоянного населения региона.

    По словам главы государства, прирост составил 0,4%, что является положительным результатом, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что такие изменения обычно происходят благодаря работе региональных команд, которые уделяют внимание социальным вопросам. Президент поздравил Орлова с этим достижением.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. В ходе встречи президент призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО.

    2 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин призвал увеличить трудоустройство бойцов СВО

    Путин: Трудоустройство бойцов СВО является очень важной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым подчеркнул важность трудоустройства участников спецоперации.

    «Хочу поблагодарить вас за работу по поддержке участников СВО. Знаю, что 65% ветеранов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, трудоустраиваются у вас. Это не предел. Надо, безусловно, увеличивать этот процент трудоустроенных. Это очень важная задача», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил положительную динамику в регионе по этому показателю и добавил, что Амурская область демонстрирует хорошие результаты, которые могут служить примером для других субъектов страны.

    В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области. Предыдущая встреча Путина и Орлова состоялась в 2023 году в Благовещенске, где обсуждались перспективы развития Амурской области.

