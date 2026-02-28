ОДКБ оценила риски масштабного конфликта после атаки на Иран

Секретариат организации предупредил о возможности расширения географии боевых действий, передает РИА «Новости». Объединение отреагировало на резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.
«Видим значительные риски, связанные с разрастанием конфликта», – говорится в комментарии структуры. Также в ОДКБ выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о гибели гражданских лиц в результате воздушных атак.
США и Израиль в субботу нанесли удары по иранской территории, после чего Тегеран объявил об ответных мерах. По информации СМИ, целями иранских сил стали американские военные базы в регионе.
Президент США Дональд Трамп заявил о начале крупной военной операции против Ирана.
Соединенные Штаты и Израиль начали боевые действия против исламской республики.
Тегеран объявил о старте наступательной операции «Правдивое обещание 4».
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной вооруженной агрессией.