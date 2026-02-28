  • Новость часаНад Россией за ночь поразили 16 украинских БПЛА
    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива
    В ФРГ после удара по Ирану появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    США заявили о полном уничтожении кораблей Ирана в Оманском заливе
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране без наземной операции
    При ударе дрона по отелю в Бахрейне ранены два сотрудника Пентагона
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране
    Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана
    28 февраля 2026, 20:18 • Новости дня

    ОДКБ оценила риски масштабного конфликта после атаки на Иран

    ОДКБ заявила о рисках разрастания масштабного конфликта после атаки на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Нанесение ударов по иранским объектам и гибель мирных жителей создали угрозу неконтролируемого расширения вооруженного противостояния, заявили в секретариате организации.

    Секретариат организации предупредил о возможности расширения географии боевых действий, передает РИА «Новости». Объединение отреагировало на резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

    «Видим значительные риски, связанные с разрастанием конфликта», – говорится в комментарии структуры. Также в ОДКБ выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о гибели гражданских лиц в результате воздушных атак.

    США и Израиль в субботу нанесли удары по иранской территории, после чего Тегеран объявил об ответных мерах. По информации СМИ, целями иранских сил стали американские военные базы в регионе.

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Соединенные Штаты и Израиль начали боевые действия против исламской республики.

    Тегеран объявил о старте наступательной операции «Правдивое обещание 4».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной вооруженной агрессией.

    2 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    NourNews: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран осуществил запуск сверхтяжелой ракеты в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке.

    Агентство NourNews опубликовало видеозапись запуска, подчеркнув, что атака была направлена на американские объекты в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал одиннадцатую волну операции «Правдивое обещание – 4» и запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по целям в городе Беэр-Шева в Израиле.

    Между тем военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Операция США против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    2 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль

    Tasnim: Израиль провел атаку под «чужим флагом» на НПЗ Saudi Aramco

    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль атаковал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре, действуя под чужим флагом, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

    «Атака, произошедшая сегодня утром на нефтяные объекты Saudi Aramco, была совершена израильтянами и является примером операции под «чужим флагом», – заявил собеседник Tasnim, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул, что объекты Saudi Aramco никогда не были целями Ирана. По его информации, планы Израиля включают проведение аналогичной атаки в порту Фуджейра в ОАЭ, также в рамках операций под ложным флагом.

    Ранее на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    2 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана

    Пентагон: Операция США против Ирана «Эпическая ярость» является воздушной

    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана
    @ Sra Julia Lebens/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    «Два дня назад по прямому приказу президента Дональда Трампа военное министерство начало операцию «Эпическая ярость» – наиболее смертоносную, наиболее сложную и наиболее точную воздушную операцию в истории», – заявил он, передает ТАСС.

    При этом Хегсет не упомянул о возможном участии сухопутных сил.

    Напомним, Пентагон официально присвоил военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    США впервые применили против Ирана новейшие ракеты PrSM дальностью 500 км. Также при ударе по Ирану использовали новый вариант крылатой ракеты Tomahawk.

    2 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Сенатор Грэм назвал следующую после Ирана цель США

    Сенатор Грэм назвал Кубу следующей целью США

    Сенатор Грэм назвал следующую после Ирана цель США
    @ Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Куба станет следующей целью США после Ирана и выразил уверенность в скором падении власти в Гаване.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News заявил, что после Ирана следующей целью Вашингтона станет Куба, передает РИА «Новости».

    По словам политика, нынешний режим в Гаване вскоре падет, а его дни сочтены.

    «Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены. Иранский режим вот-вот развалится», – заявил Грэм в эфире телеканала.

    Сенатор связал ожидаемое падение власти на Кубе с событиями на Ближнем Востоке, подчеркнув, что иранское руководство, по его мнению, теряет контроль над ситуацией. Грэм отметил, что считает власть в Иране неустойчивой и находящейся под угрозой распада.

    Журнал The Atlantic сообщал, что американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность «дружественного захвата Кубы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    3 марта 2026, 00:57 • Новости дня
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

    CENTCOM сообщил об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

    Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

    Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе

    Захарова обвинила фон дер Ляйен в сатанизме за слова о «новой надежде» для Ирана

    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о появлении «новой надежды» у иранского народа.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила о трагедии в Минабе, где были убиты полторы сотни учениц начальной школы, и выразила возмущение, что на фоне этого говорится о «новой надежде» для народа Ирана.

    «Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»?», – написала дипломат.

    Дипломат охарактеризовала позицию главы Еврокомиссии как «сатанизм во всей красе». Захарова подчеркнула, что прокляты будут как совершившие преступление, так и те, кто видит в этом «новую надежду».

    Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    Ранее не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране. Удары Израиля и США по Ирану привели к гибели 35 человек в провинции Фарс.

    2 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи

    Al Alam: Жена Хаменеи умерла от полученных во время атак Израиля и США ранений

    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи скончалась от ранений, полученных в результате ударов, нанесенных США и Израилем по территории Ирана, сообщил иранский телеканал Al Alam.

    По информации NourNews, она находилась в состоянии комы после атаки 28 февраля, передает ТАСС.

    Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права

    В ходе встречи заместителя главы МИД России Георгия Борисенко с послом Ирана Каземом Джалали российская сторона выразила категорическое осуждение убийства Хаменеи и других иранских представителей.

    2 марта 2026, 23:29 • Новости дня
    Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Исполнительный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела телефонный разговор с эмиром Катара, выразив солидарность и призвав к возобновлению переговоров.

    Дельси Родригес заявила, что обсудила с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке, пишет РИА «Новости». В ходе разговора она подчеркнула солидарность Венесуэлы с Катаром из-за дестабилизации региона и подчеркнула, что эскалация насилия ставит весь регион на грань войны.

    Родригес выразила надежду на срочное возобновление переговоров с соблюдением принципов суверенитета, независимости и Устава ООН.

    В ходе беседы Родригес подтвердила, что только диалог и дипломатия способны привести к миру. Она также передала соболезнования в связи с гибелью мирных жителей региона и вновь призвала к уважению международного права и сохранению мира.

    На фоне обострения ситуации государственная компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки БПЛА на крупнейший производственный комплекс в Катаре. Это привело к росту цен на газ в Европе на 34% – до 523 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по целям в Иране, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшей акцией в ходе Мюнхенской конференции по безопасности стала антииранская демонстрация, собравшая более 200 тыс. человек. На Парламентской площади Лондона сотни активистов собрались с требованием прекратить агрессию США и Израиля против Ирана.

    2 марта 2026, 23:02 • Новости дня
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране

    Экс-глава МИ-6 Сойерс назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считает, что надежды на смену режима в Иране после ударов США и Израиля не оправданы и выглядят нереалистично.

    Смена власти в Иране из-за ударов США и Израиля маловероятна, заявил бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Сойерс в эфире телеканала Sky News, передает ТАСС. Экс-глава МИ-6 подчеркнул, что текущий военный конфликт не приведет к ожидаемым многими изменениям режима в Тегеране.

    Сойерс отметил: «Это война по собственному желанию, в которую вступили Соединенные Штаты и Израиль. Она вызвала реакцию Ирана, вероятно, более масштабную, чем многие ожидали, против наших друзей и партнеров в Персидском заливе, а также против Израиля и американских баз». По словам бывшего главы МИ-6, конфликт выходит за рамки прежних ожиданий, и вся ситуация становится всё более опасной.

    Он подчеркнул, что применение военной силы всегда чревато последствиями, когда не определены четкие цели. Сойерс также заметил, что решение президента США Дональда Трампа поставило регион перед неизвестностью и усилило уровень нестабильности.

    По мнению экс-главы МИ-6, предполагать смену власти в Иране и приход к управлению либеральных сил – это «далеко от реальности и выглядит фантастично».

    Сойерс убежден, что ожидания появления либеральной демократии в стране крайне наивны, а сама военная операция – «высокорискованная и лишняя».

    В результате авиаудара США и Израиля по Ирану погиб аятолла Али Хаменеи, что привело к усилению мер безопасности и консолидации власти в стране.

    Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию верховного аятоллы Ирана, что вызвало резкий скачок нефтяных котировок и рост геополитической напряженности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    2 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану

    El Pais: Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану

    Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану
    @ Gons/wikipedia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не будут предоставляться для операций США против Ирана, пока отсутствует соответствующее решение международных структур, сообщает El Pais со ссылкой на официальные лица Испании.

    Власти Испании запретили Соединенным Штатам использовать базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера для нанесения ударов по Ирану, передает «Вести».

    Как сообщила министр обороны Маргарита Роблес, соглашение между Мадридом и Вашингтоном допускает использование военных объектов только «в рамках международной законности».

    Роблес подчеркнула: «Самолеты-заправщики, которые были в Мороне или Роте, не проводили и не будут проводить никаких работ по обслуживанию или поддержке [вооруженных сил США]. Базы будут оказывать поддержку только в том случае, если это будет необходимо с гуманитарной точки зрения. Пока не будет резолюции, договор не будет применяться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля. Президент США Дональд Трамп озвучил возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться четыре недели или завершиться раньше.

    Напомним, США и Израиль нанесли совместный удар по Ирану, атаковав правительственные здания, штаб-квартиры спецслужб и объекты, связанные с ядерной программой Тегерана. В ответ Иран осуществил масштабный удар по Израилю и американским базам в регионе. Эксперты отметили, что речь идет о начале полномасштабной войны, целью которой является падение режима аятолл.

    2 марта 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии эскалацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность риском расширения конфликта, охватившего несколько стран Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ситуацию на Ближнем Востоке, передает Кремль. Стороны выразили серьезную обеспокоенность рисками расширения зоны конфликта, который уже затронул несколько арабских государств и несет угрозу катастрофических последствий.

    Путин подчеркнул необходимость скорейшего решения сложившейся крайне опасной ситуации исключительно политико-дипломатическими методами.

    Мухаммед бен Сальман выразил мнение, что Россия в текущих условиях способна сыграть стабилизирующую роль благодаря своим дружественным отношениям как с Ираном, так и со странами Персидского залива.

    Ранее Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону обсудили эскалацию ситуации вокруг Ирана после действий США и Израиля.

    Также президент России провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани по поводу кризиса на Ближнем Востоке.

    Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора подчеркнули важность немедленного прекращения огня и возвращения к дипломатии на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    Генсек НАТО исключил участие альянса в операции против Ирана
    Генсек НАТО исключил участие альянса в операции против Ирана
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си заявил, что Европа поддерживает военную операцию, которую проводят США и Израиль против Ирана.

    По его словам, альянс не будет принимать участия в этих действиях, так как это самостоятельная кампания США и Израиля, передает ТАСС.

    «Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», – подчеркнул Рютте. Он отметил, что, по мнению европейских лидеров, Иран «представлял угрозу как для ближайших соседей, так и для Европы и Украины». В связи с этим, подчеркнул генсек НАТО, европейские лидеры «чрезвычайно рады» ударам по Ирану.

    Кроме того, Рютте затронул роль президента США Дональда Трампа, назвав его лидером свободного мира и заявив, что он делает всех безопаснее.

    Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    3 марта 2026, 01:30 • Новости дня
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране без наземной операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные сосредоточились на уничтожении иранских баллистических ракет, не планируя наземную операцию против Ирана, уточнил Рубио.

    Как передает РИА «Новости», госсекретарь США Марко Рубио заявил о действиях американских военных, направленных на уничтожение запасов баллистических ракет Ирана. Рубио подчеркнул, что в данный момент не предпринимается развертывание наземных войск, а решение о такой операции остается за президентом Дональдом Трампом.

    «На данный момент мы не развертываем наземные войска, но у президента (Трампа – ред.), очевидно, есть такие варианты… Однако сейчас наше внимание сосредоточено на уничтожении пусковых установок, запасов и мощностей по производству баллистических ракет, а также их дронов-камикадзе и военно-морского флота», – заявил Рубио журналистам.

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное военное командование США заявило, что после их операции в Оманском заливе не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считал, что надежды на смену власти в Иране после ударов США и Израиля выглядят нереалистично.

    2 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    КСИР заявил о поражении беспилотниками танкера ATHE NOVA в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками, запущенными с территории Ирана.

    «Топливный танкер ATHE NOVA, союзник США в Ормузском проливе, продолжает гореть после попадания двух беспилотников», – сказано в заявлении КСИР, передает ТАСС.

    Ранее военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk.

    Накануне Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    2 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов

    Цены на нефть продолжили рост на фоне ближневосточного конфликта

    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на нефть продолжают расти на фоне сохранения напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

    По данным на 18.40 по московскому времени, майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на 5,65 доллара, то есть на 7,75%, и составили 78,52 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

    Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) также показали рост. Стоимость увеличилась на 4,41 доллара, или 6,58%, и достигла 71,43 доллара за баррель.

    Ранее нефть марки Brent подорожала более чем на 7% после ударов по Ирану.

