Россиянка приютила у себя несколько человек после падения ракеты в Дубае

Tекст: Вера Басилая

В Дубае после падения обломков ракеты на район Palm Jumeirah, где расположен отель Fairmont The Palm, местная жительница из России укрыла у себя несколько человек, передает РИА «Новости».

По словам россиянки Анастасии, к ней обратились люди, чьи квартиры оказались рядом с местом пожара. «Сейчас мне нужно укрыть несколько людей в своей квартире, потому что у них теперь квартира с видом на пожар, и они немного в панике... семейные люди», – сообщила женщина.

Анастасия отметила, что давно живет в Дубае и ее квартира находится недалеко от пострадавшего отеля, но в день происшествия она уехала из города и не пострадала. Она также рассказала, что ее друзья, находящиеся сейчас в Дубае, сохраняют спокойствие и не поддаются панике на фоне случившегося инцидента.

Ранее ракета упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm в Дубае.

Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре в жилом районе Palm Jumeirah.

Противовоздушная оборона ОАЭ сбила иранскую ракету над колесом обозрения Ain Dubai.