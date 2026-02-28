Плюшевый орангутан стал бестселлером IKEA в Японии благодаря детенышу макаки

История макаки Панти вывела плюшевого орангутана в топ продаж IKEA в Японии

Tекст: Мария Иванова

Плюшевый орангутан, ставший «мамой» детенышу макака Панти из зоопарка Итикава, вошел в число самых продаваемых мягких игрушек IKEA в Японии, передает РИА «Новости».

В агентстве Weber Shandwick, которое занимается PR-поддержкой японского подразделения IKEA, отметили: «Среди 55 видов мягких игрушек, представленных в IKEA, этот товар входит в пятёрку самых популярных. Его ценят за «мягкое и милое выражение», «приятную на ощупь текстуру» и “баланс реалистичности и дружелюбности».

В Weber Shandwick уточнили, что сейчас орангутан продается только в тех обычных магазинах, где еще остался в наличии, интернет-продажи в Японии не ведутся. Как убедился корреспондент агентства, по состоянию на 28 февраля игрушка была полностью раскуплена в восьми из 12 японских магазинов IKEA. В Осаке подтвердили, что на полках не осталось ни одной, хотя накануне было 19 штук, а в Кобе утром оставалась лишь одна при том, что еще днем ранее на складе хранились несколько десятков.

К вечеру субботы единственным магазином, где на складе оставалось более 100 таких игрушек, стала IKEA в городе Маэбаси. В остальных трех магазинах, где орангутан еще был в продаже, сохранились лишь единичные экземпляры, хотя накануне в некоторых из них насчитывалось более сотни штук.

История детеныша японского макака Панти, которого после отказа матери выходили сотрудники зоопарка Итикавы, широко разошлась по социальным сетям. Мягкий орангутан, с которым Панти не расстается, стал для него своего рода «заменой матери». В последнее время малыш наконец нашел сочувствие и поддержку у своих сородичей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, работники японского зоопарка подарили брошенному детенышу макаки плюшевую игрушку вместо матери.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение из-за всемирного сочувствия к животному на фоне равнодушия к детям в зонах конфликтов. Позднее дипломат назвала ажиотаж вокруг обезьянки манипуляцией общественным сознанием.