ПВО ОАЭ отразила третью волну иранских атак

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов успешно отразили третью за день волну иранских ракет и беспилотников, серьезных повреждений в результате атаки нет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что после перехвата воздушных целей осколки упали в различных районах Абу-Даби и Дубая, однако информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В результате падения ракеты возле отеля Fairmont The Palm в Дубае возник сильный пожар.

В Дубае произошли несколько взрывов. Один из взрывов вызвал пожар на жилом районе Palm Jumeirah.

Противовоздушная оборона ОАЭ сбила иранскую ракету над колесом обозрения Ain Dubai.

В результате падения обломков сбитой ракеты в Абу-Даби погиб по меньшей мере один человек.