Звезда «Глухаря» Тарасова застряла в Абу-Даби из-за ракетной угрозы

Виктория Тарасова сообщила о невозможности вылета из ОАЭ в связи с опасной обстановкой, передает РИА «Новости». Артистка опубликовала фотографию экрана с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности.
«Аэропорт Абу-Даби. Чуть застряла», – подписала Тарасова снимок в соцсетях. В тексте уведомления содержалась рекомендация срочно найти укрытие в охраняемом строении и избегать открытых зон, окон и дверей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ зафиксировали серию взрывов неподалеку от главного аэропорта Абу-Даби.
Россияне рассказали о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах.
Эскалация произошла после того, как США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, что привело к жертвам среди гражданских. Тегеран ответил атакой на израильскую территорию и американские базы в регионе.
МИД России осудил действия Запада, возложив на него ответственность за кризис.