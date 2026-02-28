Звезда «Глухаря» Тарасова застряла в Абу-Даби из-за ракетной угрозы

Звезда «Глухаря» актриса Тарасова застряла в Абу-Даби из-за ракетной угрозы

Tекст: Мария Иванова

Виктория Тарасова сообщила о невозможности вылета из ОАЭ в связи с опасной обстановкой, передает РИА «Новости». Артистка опубликовала фотографию экрана с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности.

«Аэропорт Абу-Даби. Чуть застряла», – подписала Тарасова снимок в соцсетях. В тексте уведомления содержалась рекомендация срочно найти укрытие в охраняемом строении и избегать открытых зон, окон и дверей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ зафиксировали серию взрывов неподалеку от главного аэропорта Абу-Даби.

Россияне рассказали о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах.

Эскалация произошла после того, как США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, что привело к жертвам среди гражданских. Тегеран ответил атакой на израильскую территорию и американские базы в регионе.

МИД России осудил действия Запада, возложив на него ответственность за кризис.