Аракчи заявил о невозможности компромисса по ядерной программе Ирана

Tекст: Вера Басилая

Глава иранского МИД Аббас Аракчи подчеркнул, что республика готова демонстрировать исключительно мирные намерения в атомной сфере, передает ТАСС. Однако дипломат отметил, что власти не намерены отрекаться от суверенного права на создание топлива.

«Мы сообщали американской команде [переговорщиков], что готовы на все, чтобы доказать мирный характер нашей ядерной программы. Но мы не отказываемся от своего права на обогащение [урана]», – заявил он в интервью телеканалу NBC News.

Касаясь темы вооружений, министр указал на жизненную необходимость ракетного арсенала для защиты государства. По его словам, безопасность Ирана зависит от этих систем, поэтому никакие договоренности по их ограничению не рассматриваются.

Ранее Аракчи пообещал не отказываться от обогащения урана даже под угрозой войны. Иранский дипломат назвал баллистические ракеты самым надежным средством защиты страны.

Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.