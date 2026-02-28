Иран обвинил США и Израиль в нарушении устава ООН

Аракчи обвинил США и Израиль в нарушении устава ООН после атаки на ИРИ

Tекст: Вера Басилая

США и Израиль нарушили Устав ООН, совершив авиаудары по территории Ирана, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает РИА «Новости».

По словам министра, атаки представляли собой «открытую вооружённую агрессию» и подпадают под статью 2(4) Устава ООН. В этой связи он подчеркнул, что Иран реализует своё право на самооборону согласно статье 51 документа.

Авиаудары США и Израиля пришлись по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и человеческим жертвам среди мирного населения. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Аббас Аракчи особо отметил, что вооружённые силы Ирана задействуют все необходимые оборонительные возможности для сдерживания дальнейшей агрессии. Министр подчеркнул, что страна будет противодействовать «криминальным действиям» и использовать все доступные средства для защиты национальных интересов.

Отмечается, что удары по Ирану были нанесены на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранскому «ядерному досье». Встречи проходили на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной агрессией.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана и также осудил нападение.

Иранские власти заявили, что были заранее готовы к атакам и готовы отвечать без ограничений по времени.