В России ввели маркировку колбас и субпродуктов

Правительство ввело обязательную маркировку колбас и субпродуктов в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, будут подлежать обязательной маркировке в России с 1 марта 2026 года, сообщает РИА «Новости».

Правительство утвердило постановление, по которому средства идентификации должны появиться на колбасных изделиях, субпродуктах, а также на продуктах из мяса птицы и детском питании, изготовленном из мяса, если они упакованы для розничной продажи.

В пресс-службе кабмина подчеркнули, что новая мера поможет снизить объемы нелегального оборота мясной продукции и обеспечит покупателям доступ к полной информации о товарах, а также позволит удостовериться в их легальности.

Параллельно расширяется эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, стартовавший 1 сентября 2024 года. В перечень добавлены глюкометры, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тонометры. Эксперимент продлится еще год – до 28 февраля 2027 года, а участие в нем для компаний остается добровольным.

Для участников рынка коды маркировки будут предоставляться бесплатно. Как отмечают в кабмине, эксперимент направлен на отработку технологий нанесения средств идентификации и порядка взаимодействия бизнеса с системой маркировки. По его завершении примут решение о необходимости обязательного введения маркировки для новых товарных групп.

Ранее в магазинах России заблокировали 2,5 млрд товаров благодаря системе маркировки. А Госдума одобрила штрафы за продажу просроченных маркированных товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четвертом квартале 2025 года в Роспотребнадзоре отметили многократное уменьшение числа нарушений при продаже воды, табака и других товаров после внедрения системы маркировки.